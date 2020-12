Empate en un derbi trepidante

Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia han firmado tablas en un trepidante derbi regional de la jornada 15 de Primera División (1-1). Ambas escuadras protagonizaron uno de los duelos más destacados del presente campeonato liguero. Lucao, por parte de los locales, y Marcel, por los visitantes, fueron los autores de los goles en un choque donde Mellado fue elegido 'Jugador Estrella Joma' por los aficionados. Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, estuvo presente en el palco de autoridades presenciando el encuentro.

Máxima expectación en el Palacio de los Deportes de Cartagena con motivo del derbi regional entre Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia de la Jornada 15 del campeonato de Liga en Primera División. Un partidazo que comenzó con una tremenda puesta en escena de Jimbee Cartagena a través de Marinovic que, tras dos recortes en el borde del área, dispuso de la primera oportunidad de gol al estrellar el esférico en el travesaño de la portería de ElPozo Murcia Costa Cálida cuando el reloj aún no había alcanzado el primer minuto de juego sobre la Pista Azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tras la ocasión del conjunto albirrojo, el partido aumentó en intensidad en unos minutos de tanteo entre ambas escuadras donde los de Duda comenzaron a monopolizar el control del balón ante los murcianos que no se estaban sintiendo demasiados cómodos.

En el siete de juego, Jimbee Cartagena logró adelantarse por medio de Lucao. Una jugada de individual del ex jugador de Corinthians acabó con el disparo centrado del dorsal 12 en el fondo de la red. Sin embargo, segundos más tarde del gol, los de Duda se quedaron con un jugador menos debido a la expulsión por acumulación de amarillas de Waltinho. Las protestas de Waltinho tras una falta cometida por los rojillos en el círculo central y posterior despeje de Matteus a la grada acabó con el jugador brasileño de Jimbee Cartagena expulsado y dejando a su equipo en inferioridad.

Con un jugador menos del equipo local sobre el 40x20 llegaron los mejores minutos de los de Diego Giustozzi, pero sin demasiado acierto de cara a puerta. Felipe Valerio a punto estuvo de empatar el partido con un disparo estrellado en el larguero de la portería de Chemi que posteriormente bota en la línea de gol antes de ser despejada. Un minuto más tarde, el disparo de Pol Pacheco, que debutó con su equipo en Liga al cumplir la sanción de 13 partidos, volvió a rozar el gol en una acción de peligro.

Una vez recuperado el quinto jugador, las fuerzas se igualaron en la pista. No obstante, esto no hizo que cesasen las ocasiones de peligro en ambas áreas. Por parte de los visitantes, Marcel y Chemi llevaron el peligro a la portería defendida por Chemi. Mientras que, Solano y Andresito, que se midió por primera vez a su ex equipo, protagonizaron los acercamientos de los locales en una primera mitad donde no faltó de nada.

Tras el paso por vestuarios, Alberto García dispuso de la primera ocasión de los segundos veinte minutos en un mano a mano con Chemi tras superar a Marinovic en la carrera. Como ocurriese en la primera mitad, los de Duda continuaron dominando el esférico. En una combinación de los albirrojos, Marinovic a punto estuvo de ampliar la ventaja en el marcador de su equipo, pero Juanjo con una gran mano evitó el segundo gol de Jimbee Cartagena. Con el partido muy disputado, Solano en un nuevo acercamiento cayó ante Juanjo en una acción donde el equipo de la Ciudad Naviera pidió infracción del portero murciano. Previamente, habían sido los visitantes los que habían reclamado una caída de Rafa Santos en el área.

Con el partido tremendamente abierto, ElPozo Murcia logró empatar el encuentro en el veintisiete. Una gran combinación del equipo blanco concluyó con el tanto de Marcel tras el servicio a primeras de Matteus. El gol hizo que ElPozo Murcia Costa Cálida volviera a meterse en el partido protagonizando sus mejores minutos hasta el momento. Esto permitió que el cuadro charcutero a punto estuviera de darle la vuelta al marcador con un mano a mano de Rafa Santos que Chemi despejó de forma magistral. Fernado, minutos más tarde, perdonó en un nuevo uno contra uno contra el portero cartagenero. En la réplica, Franklin perdonó ante Juanjo y posteriormente en el rechace Lucao envió el balón de nuevo al palo.

A falta de ocho, fue Darío Gil el que vio como su disparo se estrelló en el palo de la portería de Jimbee Cartagena. La contestación la tuvo segundos más tarde Mellado en el área contrario donde tras una jugada individual el joven cierre a punto estuvo de adelantar de nuevo a su equipo en el luminoso con un chut que fue repelido por el larguero. En la recta final del partido, ambas escuadras intentaron desnivelar el marcador a su favor y contaron ocasiones para ello, pero el marcador no se volvió a mover repartiéndose los puntos Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia de un trepidante Derbi de la Región.