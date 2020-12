El derbi de los papeles cambiados

El Jimbee Cartagena, que en sus inicios fue Plásticos Romero, afronta por primera vez desde que empezó a enfrentarse a ElPozo, en la temporada 2016-2017, como favorito y mejor clasicado. Esta tarde, a partir de las siete (Gol TV) y en el Palacio de los Deportes cartagenero, se vivirá un derbi con los papeles invertidos. Los locales, además de ganar al gran rival de la Región, tienen como aliciente la posibilidad de alcanzar el liderato, ya que adelantarían al Palma con dos partidos menos disputados que los insulares. Para los murcianos se trata de un encuentro donde no se puede permitir el fallo, ya que son quintos con 19 puntos y ya han sido superados por el Inter, que lleva un encuentro menos jugado.

Al equipo cartagenero no le faltan alicientes, por tanto, en este choque que podrán vivir unos 1.200 aficionados. Será especial para hombres como Andresito, descartado el pasado curso por ElPozo y que ahora sigue demostrando su calidad goleadora en el Jimbee. Además, Duda se enfrentará por primera vez en competición liguera al club que entrenó durante diecisiete temporadas. Pero también pasaron por ElPozo Chemi, Raúl Jerez, Bebe, Jesús Izquierdo, Franklin, Juanpi y Marinovic. «Sabemos lo que significa para nuestra afición y todo el entorno del club un partido tan especial, pero los que estamos implicados tenemos que tratarlo de la misma manera que cualquier otro, aunque con esa motivación extra que da porque somos seres humanos. Tenemos una muy buena racha -seis victorias seguidas pero con una dolorosa eliminación en la Copa del Rey entre medias-, pero eso no nos da ventaja en este partido», afirmó ayer Duda, quien tendrá toda su plantilla al completo tras recuperar a Solano, que el pasado viernes no pudo jugar en la victoria ante el Valdepeñas (3-2), y Andresito, ya en perfecto estado tras superar unas molestias físicas. «El rival sabe jugar y fuerza mucho el error con su defensa presionante. Va a ser una bonita guerra», vaticinó ayer el hispanobrasileño.

ElPozo Murcia Costa Cálida, por su parte, llega al partido sin Leo Santana, con un problema en la pierna derecha. El resto están todos disponibles, aunque Diego Giustozzi, su entrenador, no cuenta con Marc Tolrá, quien está negociando su salida del club. Para Pol Pacheco será el primer encuentro de liga de esta temporada después de cumplir una sanción de 13 partidos.