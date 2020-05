Rubiales: "Voy a hacer todo lo posible para que se juegue el play off exprés"

El play off exprés de Segunda B sigue dando que hablar. Aunque hace una semana la Federación Española mantenía su apuesta por decidir los ascensos al fútbol profesional con esta fórmula, los campeones de cada uno de los grupos siguen confiados en que el balón no va a volver a rodar, lo que implicaría su salto a Segunda División en los despachos y no en el césped. Logroñés, Castellón, Atlético Baleares y FC Cartagena han defendido en las distintas reuniones federativas que se dé por concluida toda la temporada en la división de bronce y que sean ellos los que asciendan de forma directa. Una vez que la RFEF confirmaba un play off exprés para mediados de julio, a la espera de que la crisis sanitaria mejore, los campeones continúan sin aceptar la realidad. Esta misma semana el Atlético Baleares, campeón del Grupo I, amenazaba con no jugar esa fase de ascenso, defendiendo que la salud de sus jugadores es lo más importante.



Esta medida de presión del club balear no ha hecho efecto en la Federación Española de Fútbol. Luis Rubiales, presidente del organismo nacional, ha sido tajante, mandando un mensaje a los equipos que han finalizado la liga regular en primera clasificación después de que se suspendiera la competición a falta de diez jornadas. En una conversación con Amadeo Salvo, máximo responsable del Ibiza, y que ha sido publicada por IB3, Rubiales deja claro que va a hacer "todo lo posible porque tú y los otros quince equipos jueguen la fase de ascenso, y no lo hago por nadie, lo hago por el fútbol español".





"No vamos a permitir las triquiñuelas. Uno que no se presenta no invalida el playoff"

"Que un equipo no se presente no invalida el play off"

Amadeo Salvo: "En la vida hay dos opciones, trabajar o criticar"





En la vida hay dos opciones, trabajar o criticar. Nosotros siempre creemos en la primera. Intentar hacer las cosas bien es una principio básico del @ibizaud y de los profesionales que lo componen.

"No vamos a consentir que venga un primero y diga, 'mira es que yo no puedo jugar'", avisa el presidente de la Española, que sabe de primera mano que los campeones de cada grupo prefieren que no haya play off, ya que así se asegurarían el ascenso sin jugar. "Ya lo he hablado con mucha gente. Que puede venir algún equipo y decir, 'mira es que los míos tienen fiebre y no pueden competir'. Nada de eso."No vamos a conseguir que venga un primero y diga que no va a jugar. Que un equipo no se presente no invalida el play off", defiende Luis Rubiales en la conversación con Amadeo Salvo, presidente del Ibiza, uno de los equipos que clasificado para la fase de ascenso y que ha sido el primero en ponerse a entrenar después de obtener la autorización al CSD y de someter a sus futbolistas a los test del coronavirus.El responsable de la Federación Española de Fútbol tiene claro que, negando la posibilidad de que el balón no vuelva a rodar porque "venga el primero y diga que no tienen y que al no tener -respecto a los protocolos de seguridad sanitaria-, sube él directo.".De los equipos que tienen billete para participar en el play off de ascenso a Segunda. Esta misma semana los jugadores entrenados por Pablo Alfaro iniciaban el trabajo sobre el césped, aunque de manera individual.Además, no ha dudado en comprar los test a los que han sido sometidos sus jugadores antes del comienzo de los entrenamientos.Ante las críticas que ha recibido por parte de otros clubes y aficionados,Intentar hacer las cosas bien es una principio básico de la UD Ibiza y de los profesionales que lo componen".Según el diario ABC, desde el club isleño defienden su actuación amparándose en unaque establece las condiciones en las que se puede realizar la práctica deportiva en la Fase 1, autorizando a los clubes deportivos a entrenarse en sus instalaciones al aire libre, incluyendo a profesionales y federados, siempre y cuando cumplan lo recogido en esa orden, que no excluye a deportistas de ligas no profesionales., se impone una distancia de seguridad o se exigen medidas de limpieza y protección.