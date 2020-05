Los ascensos, en el césped

Los ascensos a Segunda División se jugarán en el césped. La Federación Española de Fútbol, después de más de quince días en silencio, emitió ayer un comunicado para confirmar su decisión de poner fin a la liga regular en Segunda B y pasar directamente a un play off exprés en el que estarán el FC Cartagena, como campeón del Grupo IV, y el Yeclano, que entrará en el bombo de los cuartos clasificados. Aunque en las últimos días se había hablado de la posibilidad de que la RFEF renunciara a jugar y repartiera las plazas de ascenso en los despachos, finalmente, Luis Rubiales ha decidido agotar todas las posibilidades posibles esperando que la persiana del fútbol se pueda levantar en el mes de julio. Con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes, órgano perteneciente al Gobierno y que el pasado lunes autorizaba a la Federación a poder reanudar las ligas, los responsables de las territoriales han preferido confiar en que finalmente se podrá llevar a cabo el play off exprés.

Esta decisión deja al FC Cartagena a noventa minutos del ascenso a Segunda División. Los albinegros, que en la última jornada liguera accedían al liderato tras ganar al Córdoba y beneficiarse del pinchazo del Marbella, jugarán como campeones de grupo, por lo que tendrán la ventaja de poder obtener el billete al fútbol profesional en solo un partido. Los cartageneristas se enfrentarán al Logroñés, al Castellón o al Atlético Baleares. En caso de empate, esa ronda entre primeros se decidirá en la prórroga o en los penaltis.

El Yeclano, por su parte, entra a esta fase de ascenso como cuarto clasificado, por lo que quedará emparejado con un segundo. Sus posibles rivales serán el Ibiza, la Cultural, el Barcelona B o el Marbella. De superar esa primera ronda, tendrá que afrontar otras dos eliminatorias, todas ellas a partido único. Si el choque acaba en empate, no habrá prórroga. La Federación ha determinado que seguirá adelante el equipo mejor clasificado en la liga.

Este play off exprés se disputará en una sede única y está previsto para el mes de julio. Incluso la Federación ha planteado que los partidos se lleven a cabo a las ocho y las diez de la noche para evitar el calor. Aunque no se dan fechas concretas en el comunicado federativo, sí se indica que «estos play off exprés comenzarán dos semanas o tres después de que se reinicie la vuelta de la Liga profesional». Además recuerda que estos encuentros «se realizarán sin afluencia de público dadas las obligadas normas de cumplimiento que nuestras administraciones han decidido implementar por las extraordinarias circunstancias en las que nos encontramos». Si finalmente no se pueden celebrar los play off exprés, la Federación establece que «la posición de cada equipo en la clasificación determinará el campeón y las plazas de ascenso», por lo que el FC Cartagena ascendería automáticamente si, en julio, Sanidad no da el visto bueno a la vuelta del fútbol.

Con los play off exprés en el horizonte, el FC Cartagena y el Yeclano tendrán que ir planificando ahora su vuelta al trabajo. Los entrenamientos en el fútbol profesional, según el protocolo sanitario, se podrán realizar a partir del 25 de mayo, aunque esos entrenamientos serán individuales.

El Córdoba tomará medidas

El Córdoba, quinto en el Grupo IV, ha sido el primer club que ha anunciado que estudiará medidas legales al no estar de acuerdo con que se dé por finalizada la liga regular. «Una vez que la RFEF traslade a los clubes los fundamentos jurídicos de su propuesta (lo cual aún no ha hecho), se analizarán en profundidad los mismos en defensa de los derechos del club». El Córdoba podría ser el primero de muchos otros que tampoco están de acuerdo.