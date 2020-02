En busca de la tranquilidad

Ya se han enfrentado dos veces este curso y en ambas ocasiones el conjunto grana ha salido victorioso.

El Real Murcia comienza a carburar. La temporada no empezó ni mucho menos bien en lo deportivo para los murcianistas: proyecto austero con jugadores jóvenes y sin apenas experiencia, un entrenador que venía de un Tercera División y además, la falta de resultados en las primeras jornadas apoyaban a los más críticos con la planificación «low cost» de verano. Se sumó un punto de doce posibles en las cuatro primeras jornadas. Hasta que llegó el Talavera. La salida a la ciudad manchega fue un antes y un después en la temporada grana. Se sumó la primera victoria de la temporada por 1-2 e hizo que el equipo tuviera una pequeña reacción y sumara diez puntos en los siguientes cuatro encuentros.

A día de hoy, el Real Murcia ha cambiado mucho y atraviesa el mejor momento de la temporada. Guiados por Adrián Hernández, que se ha ganado el respeto de la plantilla, tiene la oportunidad de seguir escalando posiciones en esta segunda vuelta de la competición. Actualmente, los granas están invictos en lo que llevamos de segunda vuelta y tan solo se han dejado dos puntos en la jornada pasada contra el San Fernando. En la primera vuelta, exactamente en este mismo tramo, solo sumó un punto. La mejoría es evidente y no solo en los resultados se refleja. Se encuentran en octava posición con 32 puntos, a ocho del Badajoz, que marca el play off. A nueve puntos se encuentra el decimosexto clasificado, que marca la posición del play out a Tercera División. Los murcianistas han conseguido disminuir los errores que le costaron muchos puntos en el primer tercio del campeonato y le han castigado en momentos determinados de la mayoría de los encuentros. Los errores defensivos unidos a la mayor cohesión que tiene el Real Murcia como equipo lo hacen un conjunto peleón y pegajoso para cada rival.

Si contamos las últimas diez jornadas de Liga, el equipo grana sería tercero en la clasificación, solo por detrás del Yeclano y Marbella. La mejoría en ataque también es evidente. El equipo es capaz de crear muchas ocasiones de gol por partido. En incontables ocasiones podemos ver cómo Álvaro Rodríguez e Iván Pérez suben por los carriles y generan espacios. Es el sexto más goleador del Grupo IV con 28 goles. La explosión de jugadores como Dorrio o el retorno de Víctor Curto han incrementado esta estadística.



Dos partidos, dos victorias

El Real Murcia se ha enfrentado en dos ocasiones al Talavera de la Reina este curso y las dos han acabado en alegría para los granas. El primer partido supuso un soplo de aire fresco con la primera victoria. El gol de la victoria lo hizo Curto de penalti. El segundo enfrentamiento entre los dos fue el pasado 16 de octubre en Copa Federación. Una victoria, en octavos de final, que permitió a los granas seguir avanzando hasta conseguir el trofeo. El autor del solitario gol fue del exmurcianista Andy Escudero, que dejó la disciplina del club en el mercado invernal.

A pesar de la posible euforia que podría existir en el ambiente, Adrián Hernández no quiso confiarse en exceso y se mostró cauteloso en la rueda de prensa previa al partido. «La evolución es buena pero tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo. Queremos pensar en sacar 45 puntos lo antes posible y a partir de ahí veremos dónde estamos y si podemos mirar más allá. Tenemos que ir paso a paso, partido a partido». Ya ha declarado en más de una ocasión que el exceso de confianza puede ser uno de los errores más graves que puede cometer esta joven plantilla.