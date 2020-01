Eddie: "Simplemente tiro cuando tengo oportunidad"

Jarell Eddie, jugador del UCAM Murcia CB, es una de las revelaciones de la primera parte de la temporada en la Liga Endesa. El ala-pívot universitario, una de las mejores armas de la plantilla de Sito Alonso junto al base Askia Booker, es el jugador con mejor porcentaje desde el perímetro de toda la ACB antes de encarar este domingo la segunda vuelta del campeonato. El norteamericano, que llegó al UCAM este verano desde la liga francesa y pasó por varias franquicias de la NBA y la liga de Desarrollo, presenta un 50,3% de acierto desde el triple tras 17 jornadas. «Simplemente, cuando tengo la oportunidad y estoy en el sitio correcto, tiro», afirmaba ayer ante los medios de comunicación restando importancia a sus brillantes números.

Dentro de los récords que está consiguiendo en esta temporada, está el que le une con el brasileño Óscar Schmidt, quien pasó por la ACB en las filas del Fórum Valladolid, con al menos 17 triples en dos partidos de Liga Endesa consecutivos. «Procuro no ver las estadísticas y no fijarme mucho en ello. Por supuesto que vi la noticia de Óscar Schmidt, pero no es una cosas que me preocupen las estadísticas», aseguró. Además, sobre su primera temporada en la liga ACB, en las filas del UCAM Murcia, afirmó sentirse muy cómodo. «Por suerte, desde el principio tenía claro que quería venir aquí y permanecer toda la temporada. Me siento en forma, me siento sano y todo está encajando como debe», aseveró el ala-pívot universitario para continuar diciendo que «yo estoy bien en el sitio que me quieran. La verdad que Murcia me encanta para mi familia y si me quieren aquí, yo estaría encantado de continuar muchos años».



Por otro lado, el jugador del UCAM presentó junto a su mujer, Nekolle Eddie, unas jornadas especiales para promocionar la práctica del deporte y la vida saludable organizadas por la fundación de ambos 'Mr Eddie Foundation'. Se realizarán en tres días de febrero, marzo y abril; y el primero será el 24 de febrero a las 18.00 horas en el UCAM Sport Center. La inscripción es gratuita y se podrá realizar por email en las direcciones hellow@wwjed.com y ucammurcia@ucammurcia.com.