El Real Murcia-FC Cartagena, declarado de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia ha decidido declarar de alto riesgo el derbi que el domingo disputarán en Nueva Condomina el Real Murcia y FC Cartagena. Al igual que ha ocurrido en las últimas temporadas, en las que ambos equipos se han enfrentado al coincidir en el Grupo IV de Segunda B, el choque tendrá un dispositivo especial de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente.



Aunque en enfrentamientos anteriores se han vivido los encuentros con total normalidad y sin ningún desorden, Antiviolencia prefiere evitar cualquier riesgo, obligando a la Delegación del Gobierno a subir un escalón la seguriad, enviando a más policías a Nueva Condomina. Además también se extremarán las medidas en el control y vigilancia de ambas aficiones, especialmente a la llegada de los seguidores del FC Cartagena que viajen en los autobuses que ha sacado la Federación de Peñas.



Representantes de ambos clubes y de los peñistas de uno y otro equipo ya han sido informados por las fuerzas del orden del dispositivo que se llevará a cabo tanto en la previa del partido como a la conclusión del mismo, y es que el objetivo es que no haya ningún tipo de incidente entre los seguidores granas y los albinegros.



Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, los autobuses en los que viajen los aficionados del FC Cartagena serán escoltados durante varios kilómetros hasta su llegada a Nueva Condomina. Una vez en tierra, los seguidores albinegros serán acompañados por la Policía a la puerta por la que accederán al recinto. Su ubicación dentro del estadio murcianista, a la espera de saber el número exacto de personas que compran su localidad, será en la curva del fondo norte, si hay un mayor número, se irán desplazando hacia la grada lateral, aunque su espacio siempre estará cerrado para que no puedan coincidir con los aficionados murcianistas y así evitar cualquier tipo de incidente. Estas medidas de seguridad son habituales en los partidos de este tipo.



Por otro lado, una vez acabado el partido, los aficionados del Cartagena tendrán que esperar en la grada hasta que las fuerzas de seguridad den la orden para que puedan abandonar el campo.



Estas medidas son habituales en partidos de gran rivalidad y que mueven a mucha afición, aunque en los últimos derbis entre Real Murcia y FC Cartagena no se han producido incidentes destacables.



La declaración del partido como alto riesgo se ha conocido hoy mismo. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, dependiente del Ministerio de Interior, lo ha hecho público a través de una nota en su página web. Además del Real Murcia-FC Cartagena, que se disputará el domingo a las seis de la tarde en Nueva Condomina, también se ha dado esta categoría al choque de Segunda División entre el Racing de Santander y el Real Oviedo.



Cuatro autobuses completos

/ TAQUILLAS / ¡Esta tarde continúa el buen ritmo de venta en la Tienda Oficial para las entradas del #realmurciatudelano y #realmurciacartagena!

Hazte con ella también ONLINE con @Compralaentrada: https://t.co/obDKc3SWjO pic.twitter.com/oRuHetpcra — Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) 2 de diciembre de 2019

Tanto los abonados del Real Murcia, que tienen que pasar por taquilla, como los aficionados albinegros están retirando sus entradas para el partido del domingo. En el día de ayer,Los cartageneristas por su parte acudieron a las oficinas del Cartagonova.. Para apuntarse al desplazamiento organizado por los peñistas hay de margen hasta el jueves por la tarde. Los precios del viaje son de 4 euros para peñistas, 5 euros para abonados y 7 euros para no abonados. A estas tarifas hay que sumar los quince euros que cuesta la entrada para los aficionados visitantes.Por su parte, los abonados del Real Murcia, que tienen que pagar al ser día del club, tienen unas tarifas que son de​. Para el público general los precios son de 15 euros en fondos, 20 en lateral y 30 en preferente.. Por otro lado, el Real Murcia informaba hoy que aquellos que quieran hacerlo de forma presencial sin necesidad de desplazarse a Nueva Condomina pueden acercarse a las oficinas de Gesa Mediación en el centro de la ciudad.