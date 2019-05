Diego Godín abandona el Atlético de Madrid: "Soy un hincha más"

El defensor uruguayo del Atletico de Madrid Diego Godín anunció este martes que dejará el club rojiblanco al final de la presente temporada, en la que le quedan dos partidos oficiales, los dos restantes de LaLiga Santander, y declaró que ya es "un hincha más" de un club al que definió como su casa.

"Soy un hincha más, por el respeto a la afición, el cariño que me ha dado estos años. Para mí esto no es solamente un club, es una familia, una forma de vivir, ha sido mi casa, y es difícil despedirse de la casa de uno. Aquí estoy para agradecer y para recordar todos estos años bonitos que hemos vivido", declaró.

El central uruguayo, muy emocionado, anunció su decisión en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano de Madrid, en una comparecencia ante varias decenas de medios de comunicación nacionales e internacionales, y en la que no llegó a mencionar su próximo destino, que todo apunta al Inter de Milán italiano.

"Estoy un poquito nervioso, bastante más que en cualquier partido", advirtió nada más subir al estrado de la sala de prensa rojiblanca para confirmar la noticia que se adivinaba.

"Como se imaginarán, los he citado a todos porque son mis últimos días, mis últimos dos partidos con el Atlético de Madrid. Quería comunicárselo yo, que lo supieran de mi boca, en primera persona, por el cariño que les tengo a todos a este club", manifestó Godín, que elogió a compañeros, cuerpo técnico y a sus padres como responsables de los "valores" que ha transmitido en su carrera.

En este acto estuvo acompañado por una amplia representación de la primera plantilla rojiblanca, el cuerpo técnico al completo encabezado por el entrenador argentino Diego Pablo Simeone, el presidente Enrique Cerezo y leyendas del club como Adelardo Rodríguez, el brasileño Luiz Pereira, el argentino Ramón 'Cacho' Heredia, Roberto Solozábal y Tomás Reñones.

El presidente Enrique Cerezo calificó a Godín como "un extraordinario jugador" y le dio las gracias por "darlo todo por la camiseta rojiblanca".

"Nadie mejor que tú como ejemplo para los jóvenes de lo que es derrochar ese coraje y corazón. Has sido pieza clave en la mejor etapa de nuestro club, con tus gestas como el gol en el Nou Camp que nos dio una Liga", añadió el presidente rojiblanco.

Cerezo anunció que el domingo, en el partido contra el Sevilla en el Metropolitano, recibirá un homenaje de la afición, resaltó que "donde vaya" Godín el Atletico tendrá "un aficionado que lo vivirá como uno más" y, saliéndose del discurso escrito le definió como "un súper campeón" fuera de la cancha, en unas últimas palabras también tocadas por la emoción.

Tras un vídeo en el que se recordaron algunos de sus mejores momentos durante sus nueve temporadas en el Atlético, el central uruguayo se enfrentó a las preguntas de los medios de comunicación sobre el motivo de su salida, en las cuales reconoció que no llegó a un acuerdo con el club para continuar en el equipo.

"Soy el capitán de este equipo, llevo muchísimos años, hemos tenido mil conversaciones, reuniones con el club, está claro que al final no hemos llegado a un acuerdo y ya está. Para mí se acaba una etapa, un ciclo, el más bonito de mi carrera deportiva y de mi vida también, y nada más", zanjó.

Godín dijo que aunque despedirse le causa "dolor" lo hace "con la cabeza muy alta" y aseguró que en anteriores ofertas que ha tenido para marcharse se ha quedado porque lo ha sentido y no se arrepiente de ninguna decisión.

"Como dije, en su momento decidí quedarme, es mi decisión, no me arrepiento. Al contrario. Si no, no hubiese vivido estos momentos tan bonitos de este año. Para mí lo primero siempre ha sido el club, este equipo, mis compañeros. Nos hemos reunido un montón de veces, sería hipócrita decir que no. No se ha llegado a un acuerdo y estoy terminando una etapa, un ciclo hermoso, espectacular", insistió.

El defensor charrúa defendió que al club "hay que respetarlo" y que tiene que "seguir creciendo" y admitió esta salida del Atlético es un "cambio duro", una decisión que forma "parte de la vida".

"Si le preguntaras a un hincha si le gustaría estar toda la vida aquí, por supuesto que sí, me encantaría jugar hasta los 40 años pero eso no es posible. Hoy me despido de una etapa espectacular, como un hincha más", reiteró.

Diego Godín cerrará al final de esta temporada una etapa de nueve campañas en el Atlético de Madrid, al que llegó procedente del Villarreal en agosto de 2010 y en el que se ha convertido en el futbolista extranjero con más encuentros disputados, 387 partidos que serán 389 si juega los dos que restan, el décimo con más duelos entre todos los futbolistas que alguna vez vistieron la rojiblanca.

Central carismático y capitán del club esta última temporada tras el adiós de Gabriel Fernández -era tercer capitán del equipo desde 2014-, Godín se ha caracterizado también por su impulso goleador en los momentos importantes, con 27 tantos en su carrera como rojiblanco.

Entre esos goles, uno fundamental, logrado el 17 de mayo de 2014 en el Camp Nou ante el Barcelona para el empate 1-1 que daba el título de Liga al Atlético de Madrid, el décimo de su historia. También marcó ante el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones de ese año en Lisboa (Portugal), que hizo rozar el título a los rojiblancos hasta el empate de Sergio Ramos en el minuto 93.

Godín, uno de los futbolistas más queridos por la hinchada rojiblanca y el más longevo de la actual plantilla, acumula ocho títulos en el club (una Liga, una Copa del Rey, dos Ligas Europa, tres Supercopas de Europa y una Supercopa de España), que le convierten en el jugador extranjero más laureado y el segundo entre todos, solo por detrás de los diez trofeos de Adelardo Rodríguez.