Munúa: "No lo tomo como que hemos perdido dos puntos, sino como una enseñanza"

El FC Cartagena empataba a cero contra el Recreativo de Huelva en un encuentro marcado por la jugada de ajedrecista ejecutada por José María Salmerón, técnico del cuadro onubense. Básicamente, la estrategia consistía en no dejar pasar a nada ni a nadie. La intención era clara. Esperar y salir a la contra. «Buscamos ganar el partido por todos los medios. Nos faltó el último pase o el desmarque definitivo. Pero es normal ante un equipo con una defensa de cinco hombres, con las líneas muy juntas, bien replegados atrás, muy intensos y jugando a contrarrestarnos todo el partido. En el segundo tiempo, fuimos a por el partido, ellos se replegaron más aún, y no conseguimos un gol que merecíamos. Estoy muy satisfecho con el rendimiento de los míos por el empuje y por luchar el partido hasta el final. Lamentablemente, nos encontramos con un equipo metido en su campo, que hicieron las cosas muy bien y el planteamiento le ha salido a la perfección. Cada uno busca su estilo y es muy respetable. A ellos le habrá servido el punto. Nosotros no nos vamos satisfechos del todo porque nos gusta ganar, pero sí felices por cómo hemos respondido en un partido muy caliente», afirmaba el entrenador albinegro.

Además, para Gustavo Munúa, lo más justo «hubiera sido una victoria». Pero el equipo no vio portería. Y es que la responsabilidad de los goles parece que la llevan más desde la segunda línea de ataque, ya que tanto Aketxe como Rubén Cruz no atraviesan su mejor momento. «No quiero que se desesperen y se vuelvan locos porque se estarían presionando ellos mismos. Muchas veces, de su trabajo se benefician los compañeros. No tengo ninguna duda de que sus goles llegarán», confiaba el técnico.

Tal y como se había dado la mañana del domingo, esta era una jornada propicia para que el Cartagena hubiera dado un golpe en la mesa y coger distancia en la clasificación tanto con UCAM Murcia, que empataba, como con Melilla, que perdía. « Yo no lo tomo como haber perdido dos puntos, sino como una enseñanza. Hay que saber jugar estos partidos, con tanto duelo individual. Hemos dejado la portería a cero. Tuvimos la seriedad atrás para no desesperarnos y no equivocarnos en un contragolpe suyo», decía el preparador uruguayo.

El Cartagena presentaba el regreso de Jesús Álvaro al lateral izquierdo después de tres jornadas fuera debido a las molestias en el ligamento rotuliano de su rodilla. Y al canario, se le notó que no había disputado ningún partido en este 2019. Le sobró intención pero le faltó un ritmo que adquirirá en breve, aunque para su entrenador «estuvo muy bien. Fue de menos a más. Lo he visto físicamente espectacular. Ha dado mucho juego al equipo».

Y otro nombre propio es el de Josua Mejías. La llegada del central venezolano a la entidad albinegra parece cuestión de horas. Y para Munúa es una buena noticia.



Mejías, a punto de caer

«Es una de las opciones que barajamos. Tenemos ya la base. Si no viniera, la plantilla está muy bien», decía el entrenador. Por su parte, el presidente del club, Paco Belmonte, aseguraba en Onda Regional que «hay un 80% de posibilidades de que el futbolista termine en nuestro equipo».