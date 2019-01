El UCAM vuelve a perder y la afición despide al equipo con pañuelos

El UCAM Murcia ha sufrido su séptima derrota consecutiva en un partido que ha acabado con pañuelos y protestas de la afición, que ha pedido al presidente, José Luis Mendoza, el despido del entrenador, Javi Juárez. Los mrucianistas siguen en descenso después de sufrir otra derrota en casa.



1º cuarto

El UCAM Murcia ha arrancado el partido con el quinteto formado por Askia Booker, Milton Doyle, Sadiel Rojas, Ovie Soko y Luka Mitrovic. Dos triples de Askia Booker y otro de Sadiel Rojas le han concedido la primera renta (9-4) frente a un rival que tiene la baja del base Albicy. Un 2+1 de Diagne y una canasta de Ennis tras un error en el rebote de los locales ha igualado el choque 9-9 (minuto 4). Ovie Soko, superado claramente por los pívots rivales, se ha ido al banquillo a los cinco minutos y medio, entrando Tumba en un movimiento que ha desplazado al puesto de cuatro a Mitrovic. Un triple de Rafa Luz ha situado al Andorra que entrena Ibon Navarro por delante en el marcador (9-12), una brecha que ha hecho más amplia Diagne (9-14), momento en el que el entrenador local, Javi Juárez, ha solicitado un tiempo muerto (3:31 del final del primer cuarto) dando entrada a Radoncic por Rojas.



Un gancho de Mitrovic tras capturar un rebote en ataque permitido al UCAM acortar distancias (11-14), pero en la siguiente jugada Doyle ha cometido su segunda falta personal, siendo sustituido por Alex Urtasun. Booker ha situado a su equipo a un solo punto (13-14). Con 13-16 tras anotar Jerome Jordan, Juárez ha cambiado de base, metiendo en pista a Kloof por Booker. Tumba ha anotado una serie completa de tiros libres para poner el 15-16 y en la siguiente jugada, los árbitros han decretado tapón ilegal del pívot ante una entada de Vitali (15-18). El propio Tumba, con un mate, ha vuelto a poner a su equipo a un punto (17-18) a 24 segundos del final.



Otro tapón ilegal de Tumba ha cerrado el primer cuarto ante un una entrada a canasta de Dylan Ennis (17-20).



2º cuarto

Una canasta de Radoncic y un triple de Urtasun han dado la vuelta al marcador en el arranque del segundo cuarto (22-20). Vitali ha igualado el choque (22-22) ante un UCAM que sufre mucho en cada rebote. Brad Oleson ha entrado en pista por Radoncic en su primera aparición en el partido en el siguiente ataque Kevin Tumba ha anotado desde cinco metros y medio, para tras un contraataque culminado por Ovie Soko poner el equipo local una distancia de cinco puntos (27-22, minuto 15). Shurna ha respondido con un triple (27-25) tras un tiempo muerto de su entrenador para igualar el choque en el siguiente ataque (27-27, min. 16).





El UCAM ha encadenado tres errores consecutivos en ataque, lo que ha permitido al Andorra dar la vuelta al partido tras un triple de Vitali y falta personal de Urtasun (27-30), aunque el italiano ha fallado el tiro libre. Booker ha vuelto entonces a pista y Cate, bajo el aro, no ha aprovechado una asistencia del estadounidense. El base estadounidense ha cortado el parcial de 0-8, pero Shurna ha respondido rápidamente (29-32). En el siguiente ataque, Booker ha cometido un error en un pase a Doyle y ha cometido seguidamente una falta personal a 24 segundos del final sobre Ennis, quien ha fallado sus dos tiros libres, aunque el UCAM no ha sabido controlar el rebote y el choque se ha ido al descanso tras una pérdida de Booker en mitad de pista.El Andorra se ha distanciado en el arranque del tercer cuarto (32-38), donde un triple de Ovie Soko (35-38) ha dado respuesta a un prolífico David Walker. Los visitantes se han ido hasta los 7 puntos (34-41), encontrado alivio en un triple de Booker (37-41), pero en un bloqueo y continuación de Jordan ha vuelto a anotar el conjunto de Ibon Navarro (37-43). Booker, con otro tiro de media distancia, ha puesto el 39-43.David Walker ha hecho otro triple (39-46) y el UCAM ha acortado distancias en el siguiente ataque por medio de Mitrovic (41-46), que ha fallado el tiro libre adicional que ha tenido. Juárez ha optado por actuar con Urtasun de base, el hombre que mejor partido cuajó ante el Iberostar Tenerife pese a la derrota tras dos prórrogas. Ennis, en una jugada de pillería, ha sacado de fondo y apoyándose en la espalda de Urtasun, ha logrado una canasta fácil (41-48, min. 27). El entrenador local ha solicitado un tiempo muerto en un momento crítico para su equipo, donde corría peligro de descolgarse en el marcador.El Andorra ha elevado hasta los diez puntos su renta gracias a un 2+1 de Diagne (41-51). Doyle y Cate han anotado seguidamente para evitar que creciera la brecha, pero un triple de Ennis (45-56) ha terminado por encender todas las alarmas en el último minuto del tercer cuarto.La diferencia se ha ido hasta los 14 puntos en el arranque del último cuarto (47-61), aunque aún ha crecido más la desventaja con un triple de Vitali (49-64), momento en el que ha parado el partido el entrenador del UCAM con un tiempo muerto. Un triple de Rudez ha dado un respiro (52-66), pero la distancia ha llegado a ser de 17 puntos.Juárez ha optado de nuevo por poner a Urtasun de base a 7 minutos del final. A 6:18 del final, el Andorra se ha situado con 18 de ventaja (52-70) ante el festival de errores del equipo local. A la desesperada, el UCAM ha empezado a jugársela de tres. Después de salirse del aro un tiro de Doyle ha llegado un triple de Rudez (55-70). Tras una canasta de Soko (57-70), el técnico visitante ha solicitado un tiempo muerto.A 3:16 del final, tras dos tiros libres de Soko, el UCAM se ha colocado a 11 puntos (59-70).En los últimos minutos el UCAM ha sido un querer y no poder. Los tiros libres, que no han sido hoy un lastre, ha fallado dos Sadiel Rojas. Tras un triple de Upshaw (59-74) han comenzado las protestas en la grada, pidiendo la destitución del entrenador