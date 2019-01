Juárez "entendería" que el club decidiera su destitución

«Claro que lo entendería». Así respondió ayer en rueda de prensa Javi Juárez, entrenador del UCAM Murcia, cuando se le cuestionó por su futuro, si asumiría que otra derrota más desencadenara su destitución. «Las personas que me han traído aquí tienen mi total confianza y si han apostado por mí, saben en qué momento puedo seguir ayudando al equipo.

No tendría ningún problema si se pensase que lo mejor para el equipo es que hubiese un cambio en la figura del entrenador, sobre todo por una cuestión, porque lo que más me preocupa es que el equipo salga de ahí cuanto antes», afirmó el preparador de Teruel, quien añadió que «estoy con muchas fuerzas, quiero revertir la situación. No es una oportunidad que te llega todos los años (entrenar a un equipo de ACB) y voy a pelear para que el equipo vaya bien y porque me gusta estar en el proyecto y darle la vuelta a la situación», explicó.

El entrenador, además, entiende «completamente» el enfado de una afición que ha visto perder a su equipo en las seis últimas jornadas, y calificó de «fundamental» el partido de hoy, solicitando para remontar el vuelo el apoyo del público: «Llevamos seis partidos seguidos perdidos en la Liga y entiendo completamente el enfado de la afición. Ellos nos han ayudado muchas veces a ganar partidos y mañana me gustaría ver el ambiente del principio del encuentro del 30 de diciembre ante el Joventut».

Asimismo, sobre el futuro del entrenador, Alejandro Gómez, director general de la entidad, aseguró que los dirigentes del club «no se ha hablado con otros entrenadores» para preparar un revelo a Javi Juárez en caso de que otra derrota desencadene su destitución.