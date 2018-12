El UCAM suma su tercera derrota consecutiva fuera de casa

El UCAM Murcia ha caído derrotado (2-0) a domicilio ante el San Fernando en un partido marcado totalmente por un grave error del trío arbitral que dirigió el madrileño Pérez Muley. El primer tanto de los locales, obra de Pedro Ríos de penalti, llegó precedido de una falta fuera del área que el colegiado y su asistente introdujeron en el área. El partido, que tuvo ocasiones de gol para ambos conjuntos, supo gestionarlo mejor el San Fernando cuando fue por delante en el marcador.

El primer tiempo no tuvo un dominador claro, ya que pese a anotar sus dos tantos el San Fernando en los primeros cuarenta y cinco minutos, el UCAM Murcia también ha disfrutado de varias llegadas al área rival. No obstante, a los 19 minutos de juego, tuvo lugar esa decisión polémica del colegiado Pérez Muley. Pedro Ríos recibía en la frontal del área, y tras ser zancadilleado por el central Carlos Moreno, cayó derribado pero fuera del área. Pese a ello, el árbitro señaló la pena máxima, la cual se encargó de transformar el propio Pedro Ríos, pese a que el portero Germán rozó la pelota.

El UCAM, que antes pudo adelantarse en un mano a mano clamoroso de Titi, también desperdició otra buena llegada de Kilian Grant, en la que el catalán se complicó la vida y no pudo disparar a puerta. También pudo igualar el UCAM a balón parado, pero Javi Fernández no estaría afortunado. Sin embargo, el dominio alterno se mantuvo y antes del descanso irrumpió de nuevo el San Fernando. Avisó Pablo Sánchez y no perdonó Bruno Herrero.

Tras una recuperación en el centro del campo que el UCAM protestó mucho por una posible falta sobre Isi Ros, Pedro Ríos condujo por la derecha, sirvió para la entrada desde segunda línea, y Herrero finalizó de forma perfecta por bajo.

En el segundo tiempo, con el San Fernando mucho más replegado y centrado en defender su gran renta, el UCAM de Munitis intentó dar un paso al frente, pero sin éxito. Isi Ros reclamaría un posible penalti tras ser derribado por el central Oca. El UCAM llegaba bien, sobre todo por banda izquierda, pero el último pase siempre fallaba. Pese a rondar las inmediaciones del área local, los universitarios no han dado pie con bola y han sido incapaces de apretar el marcador.

Pese a la derrota, el UCAM sigue tres puntos por debajo del líder Melilla, quien también caía hoy en su visita al CD Badajoz.