El Cartagena mira hacia arriba

Un Cartagena lanzado visita esta tarde (19.00, Romero Cuerda) uno de los campos más complicados de la Segunda División B, o al menos, uno de los que peor se le da al equipo albinegro. Pero el equipo entrenado por Gustavo Munúa llega a esta jornada undécima de competición en una dinámica muy positiva, tras cosechar cinco triunfos en sus últimos seis enfrentamientos. Tan solo el tropiezo contra el Melilla en casa empaña una racha sensacional de los cartageneristas, que han pasado de estar en puestos de descenso a convertirse en una seria amenaza a los equipos que están en zona de play-off. El Cartagena inicia la jornada quinto en la clasificación con 17 puntos.

Los blanquinegros afrontan el encuentro con cuatro bajas seguras, las de Mario Fernández, Vitolo, Álvaro Queijeiro y Fito Miranda. Munúa se ha llevado a 19 futbolistas a tierras extremeñas, y por tanto, deberá dejar a uno de esos futbolistas en la grada. En principio, Juan Moreno, Igor Paim o Rui Moreira son los que cuentan con más papeletas para ello. Fito Miranda fue el último en unirse a la lista de bajas por unas molestias en la rodilla.

Con dos de los centrocampistas lesionados, se abre una puerta para jugadores como Julio Gracia, que el pasado domingo se reivindicó con un auténtico golazo. El jugador cedido por el Real Betis Balompié apenas está teniendo minutos a las órdenes de Gustavo Munúa, pero cada vez que salta al césped demuestra que atesora mucho talento en sus botas. Con Vitolo lesionado, la responsabilidad de llevar la manija en el centro del campo recae exclusivamente en Miguel Ángel Cordero, uno de los fijos para el técnico uruguayo.

Munúa seguirá con su dinámica de rotaciones, que le lleva a no repetir el once semana tras semana, sino a intercambiar sus piezas y dar entrada a jugadores que gozan de menos protagonismo para dar descanso a otros. Hombres como Óscar Ramírez o Jesús Carrillo han pasado de no entrar en las convocatorias semana tras semana a encadenar dos jornadas consecutivas en el once titular. Veremos si Isaac Aketxe sigue como '9' titular después de la exhibición del domingo pasado contra el Atlético Sanluqueño. El vasco, que en algunos partidos ha saltado al césped desde el banco, es hoy por hoy el jugador más en forma del conjunto albinegro, y así lo demuestran sus estadísticas goleadoras.

El que con total seguridad repetirá en el once es el portugués Joao Costa, que ocupa el puesto del portero titular, Mario Fernández. El cancerbero luso no ha encajado un solo gol en los dos últimos compromisos del equipo albinegro. Ante el Melilla, recibió un tanto de penalti justo cuando entró al campo a sustituir al portero cántabro, pero desde entonces ha conseguido manter su portería a cero, a la espera de que Mario vuelva tras su lesión.

Por su parte, el conjunto extremeño llega a este encuentro después de tres jornadas sin conocer la derrota, justo desde que Julio Cobos se hizo cargo de un equipo que no había ganado en toda la temporada. Siguen en puestos de descenso, en la decimoctava posición, pero ya afrontan el futuro con más optimismo. Además, el equipo llega con la moral por las nubes tras empatar el jueves contra el Sevilla FC (0-0) en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El del Cartagena será el último partido de la jornada en el grupo IV. Una vez más, los pupilos de Gustavo Munúa saldrán al césped sabiendo lo que han hecho sus rivales directos, como el el líder, el UCAM Murcia, que visita a las 17:30 al Atlético Sanluqueño, el San Fernando, que juega contra el Marbella media hora antes, o el Melilla que recibe por la mañana al Almería B.