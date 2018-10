Dona sangre a cambio de una entrada del Real Murcia-Talavera

El Real Murcia Club de Fútbol regalará entradas para el partido que disputa este domingo contra el C.F. Talavera de la Reina, a las 18.00 horas, a todo aquel que done sangre.

Este acto se enmarca en las jornadas solidarias de hemodonación, en las que colabora la Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur) bajo el lema 'Todos somos hermanos de sangre', que celebran su segunda edición al rescatar la iniciativa dos años atrás.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, para celebrar esta jornada solidaria se han organizado durante toda la mañana juegos infantiles, para toda la familia, 'pintacaras', desayuno y una gran paella, al que está invitada toda la sociedad.

Durante toda la mañana, de 9.30 a 14.00 horas, todo aquel que lo desee podrá acercarse hasta el estadio para donar sangre. Así lo han explicado en rueda de prensa el director general de Asistencia Sanitaria, Roque Martínez; acompañado del director del Centro Regional de Hemodonación, Vicente Vicente; el director deportivo del Real Murcia, Toni Hernández; y el presidente de la Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur), Pablo Guzmán.

Los requisitos para donar sangre los cumple la mayoría de la población, ya que sólo es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud, ha recordado el director general de Asistencia Sanitaria. Por ello, se ha animado a todos los ciudadanos de la Región a sumarse a esta campaña y espera que la respuesta a esta iniciativa, de carácter solidario, sea multitudinaria.

El presidente de la Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur) ha explicado que para el domingo hay previstas una serie de actividades para disfrutar toda la familia y en el caso de que se tenga que suspender por la lluvia, se aplazará la jornada solidaria de hemodonación al domingo, 4 de noviembre, que será de nuevo cuando juegue el Real Murcia.

El doctor Vicente Vicente, que ha agradecido el gesto del Real Murcia y de las peñas por participar, por segunda vez, en esta actividad, ha recordado que en la pasada edición se consiguieron 140 donaciones de sangre y 110 fueron nuevos donantes.

En esta línea, ha aprovechado para recordar la importancia de este gesto, gracias al cual "los hospitales abren sus puertas todos los días, ya que de no haber sangre no podrían hacerlo".

Todos los grupos son necesarios, porque no hay discriminación por enfermedades, por lo que ha pedido a la población que "sea generosa y done sangre". La función principal del Centro Regional de Hemodonación es "aportar sangre segura y no interrumpir ningún procedimiento médico".

Según Vicente Vicente, "hay sangre lo suficiente para cubrir las reservas y que no se suspendan las actividades médicas", tras lo que ha puntualizado que a diario se gastan entre 250 y 300 unidades de sangre, que es lo que se recoge en el Centro Regional.

No obstante, ha destacado que también cuentan con una despensa "para asegurar que en el caso de emergencias o catástrofes se pueda disponer de esa sangre y no se tenga que suspender ningún procedimiento".