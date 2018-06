El Cartagena, con la duda de Jesús Álvaro

El Fútbol Club Cartagena, al margen de las conocidas bajas de Cordero, Cristo Martín y Adama, tiene la duda del lateral Jesús Álvaro para el encuentro que disputa este domingo en Almendralejo ante el Extremadura. En el encuentro de ida de la final por el ascenso a Segunda División (domingo, 18.30 horas), los albinegros, sin embargo, podrían llegar a contar con Sergio Jiménez, quien espera ver reducida su sanción de cuatro partidos tras un recurso presentado por el club. Además, el técnico se lleva a todos los jugadores disponibles en previsión de que surja algún contratiempo en el entrenamiento que celebrará mañana sábado el equipo.

Alberto Monteagudo ha dicho en rueda de prensa que no le preocupa el ambiente que se va a vivir en el estadio del Extremadura: "Me preocupan los 36 grados de temperatura, pero el ambiente que vamos a tener no creo que sea mayor al que ya tuvimos en Murcia, por ejemplo. A los futbolistas les gusta jugar este tipo de encuentro, no hay ninguno con miedo. Pero el calor sí me preocupa. Ojalá en el partido de vuelta haya lleno y podamos romper con todos los mitos del Cartagonova", ha expresado el preparador manchego.

El entrenador albinegro también ha apuntado sobre el rival que "es un equipo hecho para ascender, que se anticipó firmando jugadores que nosotros queríamos. Es un conjunto muy poderoso, al que hemos ganado en liga, pero ahora ellos llegan en buena dinámica".

Sobre el cansancio que empieza ya a pasar factura en la plantilla, el preparador ha dicho que "hay jugadores con 43 partidos disputados, ya que hemos llegado lejos en Copa del Rey y en Liga. El domingo pasado estábamos jodidos, pero hoy ya estamos mejor, con el mismo nivel que en las eliminatorias pasadas".

Los dos precedentes de la temporada regular favorecen al FC Cartagena, que empataba (1-1) en tierras extremeñas y sacaba una victoria cómoda pese al resultado final (3-2). Los albinegros endosaron tres tantos a su rival en setenta y ocho minutos, pero los azulgrana maquillaron el marcador en las postrimerías del choque. Por todos es conocido el potencial ofensivo del último rival del FC Cartagena, el cual representa de forma imperante el atacante catalán Enric Gallego. Tras firmar veintidós tantos en el Cornellá, el Extremadura desembolsó 150.000 euros durante el pasado mercado de invierno para hacerse con sus servicios. Tras su desembarco en Almendralejo, ha sumado otras diez dianas, más otro tanto en cuatro partidos durante esta fase de ascenso.