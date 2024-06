Dani Fernández encabeza el festival de Carthagineses y Romanos 2024

La cuenta atrás para una nueva edición de Carthagineses y Romanos ya está en marcha. Estas fiestas –referente cultural, turístico patrimonial a nivel nacional– mueven cada año a miles de personas, y lo hacen gracias a intenso programa que recoge todo tipo de actividades, incluido un festival de música que, en su próxima edición, tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre en la explanada del Centro Comercial La Rambla, muy cerca del recinto festero. Así lo han anunciado sus responsables durante una rueda de prensa en la que, por supuesto, también se ha desvelado el nombre de los artistas y bandas invitadas.

El gran protagonista de este próximo Estrella de Levante Fest - Carthagineses y Romanos 2024, como así se ha bautizado, es Dani Fernández, uno de los artistas del moderno, que protagonizarla la jornada del sábado junto a la moderna fusión de rock y electro de Serial Killerz, el pop de autor de Franvvi y la frescura rumbera y rockera de Sanguijuelas del Guadiana. El día anterior, el viernes 21, se dedicará, en cambio, a una jornada remember con el pop-rock de La Guardia como principal atractivo, aunque a los gradinos se sumará el electro pop de Viceversa y los sonidos del eurodance más clásico con Marian Dacal, Eva Martí, New Limit, Just Luis y la sesión Fly to 90’s, a cargo de DJ Javi Volumen y DJ Pipe.

Las entradas para ambas noches estarán disponibles en la web crashmusic.es a partir de mañana a las 20.00 horas.

El viernes

Sobre las confirmaciones, cabe recordar que La Guardia es una de las bandas españolas más icónicas de los ochenta, con temas como Cuando brille el sol, El mundo tras el cristal y Mil calles llevan hacia ti, que marcaron una época en el rock de nuestro país. Manuel España es el alma mater de la banda desde su creación, ejerciendo de compositor, guitarrista y cantante, y después de quince álbumes, todavía sigue al frente del grupo.

Por su parte, Viceversa son los responsables de uno de los grandes hits de los noventa, Ella, cuyo estribillo –«tu piel morena sobre la arena, nadas igual que una sirena»– se quedó grabado a fuego en la memoria de miles de españoles. Y qué decir de Marian Dacal y Eva Martí, las voces de incontestables éxitos del tecno y el eurodance de la primera década del presente milenio: temas como Flying free y Fly on the wings of love.

Completan esta primera noche New Limit, otro nombre de referencia en lo que respecta a las ‘cantaditas’ de género (Scream, Smile, In my heart) y Just Luis, que continúa siendo un artista puntero dentro del panorama dance gracias a hits como los que firmó en los noventa con las versiones discotequeras de American pie o Heartache.

El sábado

En lo que respecta a Dani Fernández, hablamos de uno de los artistas más radiados de la actualidad. Cuenta con siete discos de platino y más de 1,5 millones de oyentes, mientras que sus últimas giras han colgado el cartel de ‘Entradas agotadas’ en todas sus fechas. Por su parte, el DJ Joe Cabana y el percusionista J. Arriola han creado con Serial Killerz una de las propuestas más inusuales del panorama musical, con sesiones en las que pueden pasar de un tema de AC/DC o lo Ramones a otro de Nina Simone, y sin perder la técnica y la adrenalina que les caracteriza.

Antes que ellos actuará el artista local Franvvi, exAyoho. Sigue presentando su disco 3NSD (Tres noches sin dormir), de 2022, en el que recupera el espíritu del punk-pop de los noventa, mientras que Sanguijuelas del Guadiana son pueblo, tradición, cultura y sobre todo, renovación. Con su sonido añejo a la vez que vanguardista, mezclan la madera y lo electrónico, las raíces, el autotune y el rock n roll.