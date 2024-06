Cartagena debuta como sede del PHotoEspaña con Rosell Meseguer

La música inundará Cartagena durante estos meses de junio y julio, pero la apuesta por la Cultura del consistorio de la ciudad portuaria no se queda ahí. Y es que, si hace escasos días que se clausuró la edición más ambiciosa del Mucho Más Mayo, este viernes se inauguró en la sala de exposiciones del Auditorio El Batel la exposición Cosmología. The keepers’ of light, una muestra que, lejos de ser una propuesta aislada, marca un hito en la historia del municipio. Responsabilidad de la artista local Rosell Meseguer, este trabajo se enmarca dentro de la programación del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales ‘PHotoEspaña2024’, que por primera vez ha escogido a Cartagena como una de sus sedes.

«Por vez primera, Cartagena y la Región de Murcia se suman a este gran festival de fotografía dentro de la sección de ‘Otras ciudades’», señaló ayer, orgullosa, al alcaldesa, Noelia Arroyo, que asistió a la presentación. La regidora, que se refirió a PHotoEspaña como el evento «más importante» del país dentro de su ámbito, desveló además que esta no es una colaboración puntual: «Este año hemos empezado con esta exposición de Rosell, una de nuestras fotógrafas con más proyección internacional, pero nuestra idea es que, para las próximas ediciones, podamos ampliar nuestra propuesta y hacer más exposiciones y eventos en torno a este prestigioso evento».

En la inauguración de Cosmología. The keepers’ of light, la alcaldesa estuvo acompañada por la fotógrafa y el comisario de la exposición, Nacho Ruiz, de la galería murciana T20. Él también supo valorar el significado de esta incursión que Cartagena en el festival: «Hoy es un día muy importante para la vida cultural de nuestra Región, ya que por vez primera tenemos una sede de PhotoEspaña en nuestra comunidad, y es una suerte además que la artista elegida sea Rosell Meseguer», con quien Ruiz –que ha trabajado en este proyecto junto con Carolina Parra– se deshizo en elogios.

Y no es para menos, pues la cartagenera es Premio Extraordinario del Doctorado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige tesis y pertenece a proyectos de investigación. Además, desde el 2005 viene desarrollando su actividad profesional entre Europa y América Latina a través de colaboraciones con museos, galerías y universidades, y su obra está presente en colecciones como la del Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid, la de la Fundación AENA, la de la Real Academia de España en Roma, la de Unicaja y la del IVAM de Valencia, así como en colecciones privadas en Estados Unidos (Board Whitney Museum, Nueva York), Latinoamérica (el MAC, Museo de Arte Contemporáneo, de Santiago de Chile) y España (Seguros DKV).

La exposición

En cuanto a la muestra en sí, este proyecto se inspira en la capacidad de generar energía luminosa mediante la retrorreflexión, o, en otras palabras, la capacidad que tienen algunas superficies –por su estructura– para reflejar la luz de vuelta hacia la fuente. Este comportamiento se puede observar, por ejemplo, en un espejo, cuando éste se encuentra perpendicular al objeto reflejado. Bien, pues sobre esta idea, Meseguer dice que «la fotografía es un espejo del pasado», «el reflejo de un reflejo; puro trampantojo». Cabe recordar que una cámara réflex lleva en su interior un espejo que devuelve a su posición natural aquello que se ha fotografiado.

Así, en Cosmología. The keepers’ of light encontramos, además, un conjunto de espejos que se convierten en un espacio de conservación de la luz, en un campo de «paneles solares reflectantes». La idea de instalación es tomada, por un lado, de los campos de paneles solares y, por otro, del uso de espejos para reflejar aquellos lugares que quedan fuera de la vista, en una metáfora de la capacidad de la fotografía de mostrar «lo invisible». Pero, por supuesto, esta solo es una pieza central de una muestra que va más allá.

«Este proyecto muestra la instalación de espejos, fotografías, fotodibujos y el proceso creativo. Se exhiben así, entre otras, una colección de imágenes de radiotelescopios –luz y espejos– y su capacidad de captar material del exterior», explicó la propia Rosell Meseguer, que puso como ejemplo el de Arecibo, en Puerto Rico: «Se trata de un centro de poder abandonado en medio de la isla desde donde Washington decidió enviar material terrestre al espacio, esperando contestación», comentó la artista durante la visita guiada que ofreció tras la presentación.

El festival

Cada verano, PHotoEspaña se convierte en una cita de referencia para el mundo de las artes visuales y la fotografía. Con exposiciones en los principales museos, salas y galerías de arte de Madrid y otras ciudades, ofrece la posibilidad de descubrir las últimas tendencias en arte fotográfico, así como los últimos proyectos de los artistas más reconocidos internacionalmente. El festival celebró su primera edición en junio de 1998 con el principal objetivo de otorgar a la fotografía un lugar relevante en las instituciones públicas, así como visibilizar el trabajo de las galerías, y casi treinta años después se puede afirmar que lo ha conseguido; o, al menos, que desde la organización lo han dado y lo siguen dando todo para que así sea.

De hecho, tal y como apuntó Arroyo, este año son más de ochenta las exposiciones que componen el programa de PHotoEspaña, «entre ellas, la de Rosell Meseguer», insistió la alcaldesa. Y es que la protagonista de esta muestra es una artista de sobra conocida en el Ayuntamiento de la ciudad portuaria, ya que ha colaborado con la Concejalía de Cultura en festivales como La Mar de Músicas, «pero hacía tiempo que no se contaba con ella para nuestra programación expositiva», confesó la primera edil cartagenera.