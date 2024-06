Vicky Gastelo, talento, experiencia y sabiduría

Considerada una de las mejores compositoras del panorama nacional, Vicky Gastelo (Torrelavega, 1975) tiene ya un largo recorrido. Ahora vuelve -en acústico y acompañada de Iñaki García al piano- a Café de Alba: interpretará canciones de toda su discografía dentro de la gira de presentación de su último trabajo: «Capricho».

Le avalan solicitudes de colaboración por parte de bandas y compañeros de renombre como Quique González, Revólver, Rulo y La Contrabanda, Los Secretos, Andrés Suárez, Marwán, Funambulista, Rubén Pozo, Conchita, Rebeca Jiménez, Extremoduro y Nacha Pop, entre otros muchos, y ha compuesto y adaptado canciones para Marta Sánchez, Malú, Mónica Molina, Sara Connors o la portorriqueña Ednita Nazario.

Vcky Gastelo, la Lucinda Williams española, es una de esas artistas que te suenan, lo que has escuchado de ella te gusta, pero quizás no has acabado de profundizar en su carrera. Tiene seis álbumes publicados, con colaboraciones de Carlos Goñi, Marwán o el molinense Diego Cantero, donde muestra sus dotes de intérprete, talento, experiencia y sabiduría.

Viernes 7. Café de Alba. 22,00h. 15/18€