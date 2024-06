Vantroi, la rabia mexicana, pasa por el Garaje Beat Club

Vantroi -el nombre viene de un héroe de la revolución vietnamita- son mexicanos, pero aquí han actuado en infinidad de ocasiones; la cercanía a formaciones como Reincidentes les abrió camino. Se formaron en México D.F. en 1992, y desde su primera maqueta vienen a tocar a España regularmente, lo han hecho por ejemplo en festivales como Festimad, Espárrago o Viña.

Capitaneados por Gerardo González, tienen más de 2.700 conciertos a sus espaldas, 25 giras por Latinoamérica y Europa (compartiendo cartel con Rage Against The Machine, The Prodigy, Rancid o Sick Of It Al), 14 discos publicados (dos en vivo y un recopilatorio), un documental y un libro.

En 2014, Herón Zaragoza (productor del nuevo álbum doble de Vantroi), dirigió un documental sobre el grupo: Virus a la mexicana, nominado para la Muestra de Cine y Video Documental Iberoamericano Contra el Silencio Todas las Voces. En esta gira el grupo está presentando su álbum doble Wuhan ¡En la otra tierra!, grabado en los estudios de Titanio Records, cuyo primer single es “No me dieron a elegir”. En definitiva, un mensaje rabioso y subversivo.

Viernes 7 de junio. Garaje Beat Club 01.00 horas. 8 /10 euros