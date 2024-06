El Rock Imperium ofrecerá cine, literatura y conciertos gratuitos durante el festival

El Rock Imperium, cuya tercera edicición tendrá lugar del 19 al 22 de junio –con Judas Priest como gran cabeza de cartel–, presentó este jueves una programación paralela que incluye literatura, cine y, por supuesto, más música; en concreto, conciertos gratuitos. Estos tendrán lugar en la Plaza del Rey, junto al Arsenal Militar de Cartagena, el viernes 21 y el sábado 22, ambos a las 12.30 horas.

Los protagonistas serán Scarecrow Avenue y Ángel Negro. En cuanto a la programación paralela de cine, Rock Imperium refuerza sus lazos con el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, el Sombra. Este año se han programado cuatro proyecciones en la Fundación Mediterráneo. También de acceso libre, están previstas para los días 18, 19, 20 y 21 de junio y las películas seleccionadas son: Heavy metal (Gerald Potterton, 1981), Trick or treat (Charles Martin Smith, 1986), el documental The History of Rock (Andrew Solt, 1995) y Rock n’ roll nightmare (John Fasano, 1987), en ese orden. La primera sesión será a las 20.00 horas y, el resto, a las 11.00 horas.

Por último, en lo que respecta a la literatura, el salón de actos del Museo del Teatro Romano acogerá la presentación del libro Life…? And Napalm Death (2023) el sábado, 22 de junio, a las 10.00 horas. En ella intervendrá Shane Embury, bajista de la legendaria formación británica Napalm Death, que actuará la noche antes en el festival. El artista compartirá historias y anécdotas sobre su vida en la banda, sus experiencias en giras y la creación de su música. n