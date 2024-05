The Sand: "Somos un grupo para gente feliz y, sobre todo, para quienes no lo son pero quieren"

The Sand, el grupo liderado por el murciano Miguel González, vuelve a resonar fuera de nuestras fronteras. Han logrado gran reconocimiento internacional, y acumulan miles de escuchas y visualizaciones en plataformas digitales. My world alone ha sido ‘Canción del Mes’ de abril para la prestigiosa revista musical Songwriter Universe. El jurado estaba compuesto por relevantes compositores de la música contemporánea como Villy Steinberg (Like a virgin) Brenda Russell, Jeff Silbar (singles de platino en Estados Unidos), Allan Rich (nominaciones a Oscar y Grammy) y Jud Friedman (nominaciones a Grammy). Son el primer grupo español que consigue semejante distinción en esta editorial-revista musical, con 77.000 lectores mensuales. Algunos ganadores de este concurso han sido fichados por grandes multinacionales norteamericanas. Y su canción California ganó la promoción especial ‘Win Some Love’ del certamen internacional Unsigned Music.

El último álbum de the Sand, Little secrets (2024), se mueve entre el pop-rock de Keane y Coldplay y un rock alternativo más cercano a Foo Fighters y Green Day. Después de triunfar en esos concursos de máxima repercusión en Estados Unidos, quieren demostrar que pueden ser profetas en su tierra. Figuran en el cartel del festival Fortaleza Sound, que se celebra en Lorca del 28 al 30 de junio, con bandas como Vetusta Morla y Lori Meyers.

My world alone fue elegida ‘Canción del mes’ por Songwriter Universe en Estados Unidos. ¿Qué significa para The Sand? ¿Tiene reconocimiento económico? ¿Quiénes formaban el jurado?

Es importante para nosotros este tipo de reconocimientos en un mundo tan difícil como el de la música; te hace sentir bien. Somos de Murcia, y vemos cómo un grupo de aquí puede tener reconocimiento en un país muy rico musicalmente, y con la desventaja de no cantar en nuestra lengua materna. Todo eso nos agrada, esas pequeñas cosas son importantes para nosotros. El reconocimiento económico es indirecto, al subir los royalties que genera este tipo de premios. Es bonito ver cómo esta decisión es tomada por el CEO y periodista Dale Kawashima, ex presidente de ATV Music (hoy Sony Music Publishing), máximo responsable de la editorial de Michael Jackson, The Beatles y Little Richard. Y a su vez tiene un consejo asesor formado por algunos de los compositores más relevantes de la música contemporánea, como Villy Steinberg, Brenda Russell, Jeff Silbar, Allan Rich o Jud Friedman.

¿Cómo te salió escribir My world alone? La primera parte es más de bajona, mientras que la segunda parece sacarte del abismo con un: «Yo nunca caeré». Parecen dos canciones en una.

Es exactamente así, son dos canciones que quise unir en una. Queríamos arriesgar, aunque la canción estuviera cerca de los cinco minutos. Es una canción triste, pero con mensaje positivo, donde el amor por tu hijo puede hacer que sigas adelante, aunque tengas momentos malos. Es mi canción favorita de este último álbum, la más profunda, y que describe a la perfección esos momentos que todos y todas tenemos en alguna etapa de la vida.

Ya antes habías triunfado en la Songwriting International Competition con My little word. ¿Te dio fuerzas para seguir?

Todos estos premios y reconocimientos entre tantos miles de grupos de todo el mundo ayudan moralmente a una banda como la nuestra, que sinceramente no parece que seamos de España... En momentos en que uno se plantea si seguir adelante, pues te da un impulso, aunque creo que siempre haré canciones; no podría vivir sin hacer música, es parte de mí.

Hacemos las canciones que nos gustan sin dar explicaciones. A veces somos ‘The silence’ y otras, ‘My world alone’

¿Cómo te sientes con Little secrets? ¿Contento con la recepción? ¿Qué referencias musicales has manejado?

Me siento satisfecho con las canciones. Es lo que queríamos hacer, exactamente el punto al que queríamos llegar. Pero como todo pasa rápido y mi cabeza no para, ya estoy grabando desde hace semanas un nuevo álbum, que será completamente distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora. En Little secrets creo que nos hemos ido un poco más al pop-rock anglosajón sin dejar nuestras pinceladas mas grunge o punk-pop. Es como meter en una batidora a Keane, Coldplay, Foo Fighters, Nirvana y Green Day.

La colaboración con Raúl de Lara continúa. Seguramente habéis afinado más aún la puntería, la magia, a tenor de este nuevo premio. ¿Cómo fue el proceso de grabación de Little secrets?

Es nuestro productor de confianza. Y el proceso de grabación suele ser parecido: Llego con un tema en piano o guitarra y él me modifica alguna parte o añade otra; después, vemos el tipo de notaje y, sobre todo, dónde viene bien para mi voz. Y una vez que tenemos las guías de las canciones, empezamos a grabar. Intentamos que sea todo rápido; si tardamos mucho, es que falla algo. Algún tema se ha quedado fuera de Little secrets debido a que hemos sido exigentes tanto Raúl como nosotros.

¿Necesitas meterte en la cabeza de otras personas para escribir canciones, o escribes sobre ti? ¿Qué secretos encierran las canciones del disco?

En la mayoría de los casos escribo sobre cómo me siento, intento dar un lado positivo, por lo que no solemos tener una canción entera triste (siempre hay luz al final del túnel). Me cuesta componer pensando en situaciones que no he vivido en estos momentos; quiero que sea lo mas natural posible, aunque a veces me dé algo de vergüenza desnudarme tanto. Las canciones del disco son lo que sentía al componerlas, mezclando las sensaciones de tristeza, de ansiedad y alegría por todo lo que tengo, apreciando las pequeñas cosas, que son al final lo mas importante.

Canciones como Perfect day y My world alone describen vuestra cara más melódica, mientras que In my mind y The silence son enérgicas. ¿Has buscado algún tipo de equilibrio? ¿De qué va Little secrets?

Es una evolución de este segundo álbum al primero. Hemos ido cambiando hacia Perfect day o My world alone, aunque sin dejar nuestro lado más grunge, la rabia, que es algo principal en nuestro grupo. Lo bueno es que hacemos lo que queremos, no tenemos a nadie detrás que nos diga lo que tenemos que hacer: simplemente hacemos las canciones que nos gustan sin dar explicaciones. A veces somos más The silence y otras veces más My world alone; depende del día.

¿Hasta qué punto The Sand os sentís un grupo diferente en el panorama local/nacional?

Nos sentimos distintos; mentiría si dijera lo contrario. Pero es algo que me sucede desde la adolescencia a nivel musical. Me encanta Murcia, tiene una riqueza cultural muy buena, pero creo que estamos en otro mundo musicalmente hablando. Hay sitio para todos.

¿Cómo vais de reproducciones en YouTube?

Estamos en mas de siete millones. El cambio está siendo en los países en los que se escucha, lo cual es bonito. Intentamos que nuestros seguidores sean de verdad, que no seamos un grupo que se olvide pronto. Queremos llegar al corazón de la gente, que nuestra música les haga sentir algo en esta sociedad cada vez mas decadente, pero también hay un mundo bonito que no queremos que se escape.

¿Estás consiguiendo que The Sand se escuche en todo el mundo? ¿Y en España?

The Sand es un grupo que se escucha en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia... y, sobre todo, España. Las ultimas canciones se están escuchando en nuestro país, mayormente, y lo notamos. Hace un mes en Madrid tuvimos un sold out de cuatrocientas personas, algo difícil en estos momentos, y sin ayuda de ningún tipo. Espero que pase lo mismo en Barcelona en unos meses.

¿En qué creéis que reside el éxito de vuestras canciones?

El éxito es relativo. Hay que hacer lo que te gusta, que salga del corazón, no depender de modas ni similares, ser autentico y creer en lo que haces, entregar tus emociones y sentimientos, porque hay gente que siente lo mismo, y ahí es donde está la conexión y el éxito. Somos un grupo para gente feliz, aunque, sobre todo, para gente a la que le cuesta serlo, pero quiere.

Vais a estar en el festival Fortaleza Sound. ¿Cómo es posible que no os hayan reclamado antes en festivales?

Porque no nos conocen [Ríe]. Los organizadores de festivales en España suelen tener unas agencias que te ofrecen grupos, y nosotros no tenemos nada, solo nuestras canciones y nuestra tenacidad en seguir haciéndolas y proyectándolas al mundo, y supongo que a otros no les encajamos. Parece que esto va a cambiar un poquito; no puedes obviarnos cuando cada vez nos sigue más gente...