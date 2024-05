El Otro Paraíso, compromiso inconformista

Los componentes de El Otro Paraíso -Marian Sanz (voz y guitarra), Pilar Aparisi (bajo y coros), Jose Salinas (batería), Taewon Choe (guitarra solista y coros)-, nuevo grupo murciano de rock/pop indie, comparten atracción por la música independiente de los 90, y evocan en sus propias canciones la esencia de The Cranberries, The Sundays, La Buena Vida, Pixies...

Las trayectorias previas de sus componentes (The Yellow Melodies, The Sueters…) dota de cohesión al proyecto, y de un sonido distintivo que funde la melancolía de sus influencias con una nueva vitalidad. El compromiso social estaba presente en su primer sencillo, Vuelven solas, que con una base rítmica potente y desnuda aborda la lucha cotidiana contra la violencia hacia las mujeres. Su segundo single, No quiero vivir sin luz, es un moderno himno vitalista, urbano, lleno de fuerza e inconformismo. Hace dos meses debutaron en Madrid; este sábado lo hacen en Murcia.

Sábado 1 de junio. La Yesería. 19.00h. 8/10 €