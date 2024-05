Minifestival de heavy metal para presentar el ‘leyendas’ en Murcia

Aunque la décimo séptima edición del festival Leyendas del Rock se celebrará en agosto en Villena –con un cartel que corta el hipo en el que figuran los suecos Amon Amarth, los noruegos Dimmu Borgir y los alemanes Blind Guardian–, esta tarde tiene lugar en Garaje Beat Club, en Murcia, la fiesta de presentación oficial, con cuatro bandas en concierto.

Se trata de un atractivo cartel encabezado por Adventus, liderados por el teclista y compositor gallego Manuel Ramil, ex de WarCry y Mägo de Oz, hoy en Avalanch y Delalma. De hecho, esta última también estará en GBC:se trata de una nueva superbanda en la que brilla la pasión por el heavy metal (no la típica con canciones sobre dragones y castillos) y que reúne a destacados músicos del panorama nacional como el guitarrista madrileño Manuel Seoane, que dejó Mägo de Oz para centrarse en este proyecto acompañado por el vocalista asturiano Ramón Lage (ex Avalanch), el bajista zamorano Jesús Cámara (Death & Legacy) y el baterista madrileño Dave Lande (Celtian), además de Ramil, que hará doble.

Completan el cartel los murcianos Headon, que presentarám Éxodo, su cuarto disco, y Rainover, con la voz de Andrea Casanova, grupo murciano-alicantino de metal gótico y doom metal de finales de los noventa que llegaron a ser finalistas de Eurovisión en 2009. Estos últimos presentarán Nox, su segundo álbum. Habrá sorteo de abonos y merchandising del festival.

Viernes 31 de mayo. Garaje Beat Club, Murcia. 19.00 horas. 30 euros.