El festival Cartagena Folk reconocerá la "incansable labor" de Eliseo Parra

El veterano músico vallisoletano Eliseo Parra recibirá este el Premio Cartagena Folk 2024. Así se anunció este miércoles durante la presentación del evento, cuya decimocuarta edición tendrá lugar el fin de semana del 7 al 9 de junio en el Parque de La Rambla, junto al Estadio Cartagonova. El artista, que recientemente ha abandonado los escenarios, será homenajeado durante la jornada central del programa «por su incansable labor como investigador, divulgador, cantante, músico y experto en danzas tradicionales de la Península, así como por ser una de las figuras más relevantes de las últimas décadas en el trabajo de recuperación y puesta en valor de las músicas tradicionales de nuestro país».

El acto está previsto para las 22.00 horas, pero la actividad el sábado comenzará a las doce de la mañana con talleres para los más pequeños y las actuaciones de D’Akokán y El Nido, un grupo emergente de gran proyección en el panorama Folk. Por la tarde, a partir de las seis y media, se ha programado una actuación de Títeres Taranta y, para después del homenaje a Eliseo Parra, uno de los conciertos destacados de esta edición: el de los palentinos Atlantic Folk Trío, toda una referencia en la música castellana actual.

El veterano músico vallisoletano Eliseo Parra. / A. G. R.

Pero el festival arrancará el viernes a las nueve y media de la mano de Celticue y, como cabezas de cartel, el grupo astur-andaluz de música celta Deira, ganadores The Battle of the Folk Bands en 2022, cuando se convirtieron en el primer grupo no escocés en conseguir dicho galardón. Y el domingo se ha apostado por un músico de la tierra: Juan José Robles, uno de los artistas de música tradicional más reconocidos del país, que presentará su nuevo disco-libro Baile agarrao y otras polkas (2024), en el que recopila partituras de músicas populares de la zona de Sierra Espuña. Su actuación comenzará a las doce y media, y tras él habrá un encuentro de cuadrillas en el que participarán la de Santomera y el Grupo Folklórico de La Palma.

«Es un festival único, tanto por su contenido como por su continente. Imaginen disfrutar del concierto de un grupo celta bajo los sombras de los árboles y sobre un cálido césped. Eso es este festival», señaló el concejal delegado de Cultura, Nacho Jáudenes, en la presentación del evento, que tuvo lugar en el Luzzy. También participó en ella el director del Cartagena Folk, Toni Peña, y Miguel Ángel Montesinos, que el domingo ofrecerá un taller de baile tradicional a partir de las once y media de la mañana. Ambos agradecieron la apuesta del Consistorio de la ciudad portuaria, que ha aumentado el presupuesto de esta edición hasta los 30.000 euros.