El festival ‘Molan los 90’ llega a Roldán con Tina Cousins

Los festivales remember están de moda y la pedanía pachequera de Roldán –que ha demostrado su pasión por la música en innuerables ocasiones– no se ha privado de subirse a este barco. Y así lo demuestra la cita prevista para esta misma noche, a partir de las 23.00 horas, en la carpa festera de la localidad: Molan los 90, un evento que reunirá a algunos artistas de la época, responsables de hits que colmaron las pistas de baile durante aquellos años.

Es el caso, sobre todo, de Tina Cousins, ‘La Reina del Dance’. La vocalista británica repasará en Roldán sus grandes éxitos, con especial atención a los que agrupó en el álbum Killin’ time (1998), su trabajo más exitoso con canciones ultrarradiadas como Mysterious times, Pray, Forever o la que dio título al disco. Pero también habrá representación nacional de la mano de Sensity World, proyecto de eurodance capitaneado por la cantante Aina Martinez Tejedor y el DJ y productor Víctor Javier Grafia Gavin que recordará en este Molan los 90 bombazos inolvidables como el Get it up.

Completará el cartel el gaditano Just Luis, que comenzó a grabar sus temas con el productor Andy Whitmore, conocido por sus trabajos con Boy George, Pet Shop Boys y Eternal, entre otros. Sin embargo, el single que le catapultó fue American pie, que llegó incluso al número dos de las listas de clubs de Inglaterra. Y, tras aquellos, Heartache, The number one, Freebaby..., nuevos éxitos que sonarán esta noche en Roldán, que también recibirá al DJ David Mateo, que cerrará esta fiesta con un set especial con música que marcó a quieren vivieron sus años dorados en los noventa y que hoy tienen una gran oportunidad para recordar, para «volver a sentirse como entonces o, en el caso de los más jóvenes, para descubrir cómo fue aquella década loca», apuntan los organizadores.

Por cierto, los responsables de este evento aseguran que lo de esta noche «no es solo una fiesta, es un homenaje a una década inolvidable, es una experiencia completa, grandes conciertos, actuaciones de artistas legendarios...». Y, para ellos, se ha preparado una producción acorde, con luces parpadeantes y mucho ritmo, para que el ánimo no decaiga. Vamos, que pretenden montar a los vecinos de Roldán en «una máquina del tiempo que les llevará a sus discotecas favoritas, donde la diversión no tenía límites».