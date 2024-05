"El CreaMurcia es una plataforma bestial para poder estrenar tu banda en esta ciudad"

The Meatpies fue un grupo seminal que se dividió en Ruto Neón (encabezado por Bruno Laencina) y Goblin Circus (liderados por Juanpe Jiménez), ambos envueltos en brumosa psicodelia. Sin embargo, se ha propuesto celebrar el décimo aniversario de su primera actuación juntos reuniéndose todos otra vez sobre el escenario. La cita es esta noche a partir de las 22.00 horas en la Sala REM.

En un principio eran los Meapies, pero el marketing es el marketing y con una simple ‘t’ se convirtieron en ‘Los Pasteles de Carne’. Y en cuanto a las influencias, muchos escarabajos y zeppelines, pero también grupos como Tame Impala y The Oh Sees; de ellas aprendieron y les hicieron crecer como compositores y músicos. Además, se da la circunstancia de que todos ganaron el CreaMurcia (y se estrenaron en el concurso).

Así pues, tenemos por delante tres conciertos en una misma sesión remenber para celebrar que han sido músicos influyentes y destacados en sus respectivos proyectos. Al habla con Bruno, una de las mentes más inquietas del planeta Murcia.

La excusa es volver al escenario una última noche para celebrar el décimo aniversario del primer concierto de The Meatpies. ¿Una reunión, un concierto puntual? ¿Se trata de algo que va más allá de alquilar la sala entre todos?

Antes de separarnos, The Meatpies ya habíamos empezado a sumergirnos en la psicodelia. Por ello, cuando la banda se dividió en Ruto Neón y Goblin Circus, ambos proyectos gravitaron hacía una psicodelia más evolucionada y moderna, pero cada uno en una dirección diferente. Esto hace que la banda del otro no sea solo el nuevo proyecto de tu excompañero, si no una de tus bandas favoritas. Por ello llevamos mucho tiempo queriendo hacer algo juntos, y tenernos a todos en el escenario y no aprovechar la oportunidad para volver a tocar los temas que marcaron nuestros inicios en la música no tenía sentido. Había que usar este momento para hacer un remember y sacar del baúl aquellos temazos.

En todo caso, indica buenas relaciones, pero ¿qué motivó la división?

Cada miembro de la banda te contará una historia diferente. Los Meatpies era una banda que, aunque en la Región sonó mucho entre los melómanos, no tenía proyección comercial. Sin embargo, le dedicábamos día y noche, ensayando muchas veces cada semana, lo que nos convirtió en los músicos que somos ahora. Al final era música en inglés inspirada en el rock británico de los sesenta. Muchos factores, como el desgaste o el interés hacia otros estilos de música se fueron juntando hasta que tenía sentido colgar ese trabajo en el armario y empezar de cero.

No deja de ser curioso que con formaciones distintas (The Meatpies, Goblin Circus, Ruto Neón) os hayáis hecho con sendos primeros premios del CreaMurcia. ¿A qué lo atribuís?

Sabíamos que en The Meatpies había muchísima calidad. Éramos cinco músicos que nos admirábamos mutuamente, y cada uno aportaba algo muy importante a la banda. Por esto daba bastante vértigo lanzarse al vacío sin ese apoyo de los demás. En el CreaMurcia, ambas bandas demostramos que la calidad no estaba en un miembro individual, si no que, si nos separas, seguimos haciendo buena música, al menos capaz de llevarse el premio a mejor banda rock en el ‘Crea’.

Supongo que habréis ensayado juntos. ¿Habéis vuelto a recordar el sabor de la victoria en el CreaMurcia? ¿Cuál es el momento actual de vuestras bandas?

Los ensayos están siendo una gozada. A cada arreglo que hacemos con algún instrumento o cada armonía vocal que hacemos hay un: «¡Ya ves!» o unas risas de alegría. Es alucinante cuando entra la memoria muscular y canciones de hace cinco años te salen solas. Además esto sigue siendo una reunión de amigos que tenían una banda juntos, y vuelven las viejas bromas internas que hacen que parezca que no ha pasado ni una semana.

Ruto Neón se estrenó en el CreaMurcia, y también Goblin Circus. ¿Es casualidad? ¿Cuáles fueron las sensaciones al ganar el CreaMurcia?

El CreaMurcia es una plataforma bestial para estrenar tu banda. No es casualidad que quisiéramos ver si nuestro nuevo proyecto podía medirse contra las otras bandas de la Región. La pena o la suerte es que no coincidimos en el mismo año las dos bandas para luchar por el título. Hubiera sido muy raro. Sin embargo, ganarlo fue una buena confirmación de: «Vale, vamos en el buen camino, hemos tomado una buena decisión».

Goblin Circus también se pasan al castellano en Coche eléctrico. Al final todos habéis desembocado en el castellano. ¿Qué más puede ocurrir en este proceso de convergencia? ¿Qué hay en común y qué os distingue?

Creo que la diferencia más clara está en que Goblin Circus nace inspirado en bandas como King Gizzard and the Lizard Wizard, y Ruto Neón en Tame Impala, Temples o Mac Demarco. Aunque sean grupos muy diferentes, ambos son grupos de neopsicodelia australiana, por lo que los conceptos de los grupos no están tan alejados. Sin embargo, el rock frenético de los Goblin está alejado de los ritmos lentos y vaporosos de Ruto.

¿Qué viene después de esta reunión, que, supongo, será puntual? ¿Era un tema pendiente o simplemente un homenaje? Lo vuestro no es tan difícil como una reunión de Oasis...

Después de esta reunión siguen las carreras de Goblin y Ruto, ambos con temas nuevos a la vuelta de la esquina que llevan un tiempo ya en la recámara. Respecto a The Meatpies, este concierto es una oportunidad, que puede que no vuelva a pasar, de vernos, pero quién sabe lo que pasará el día de mañana...

¿El rock en general se ha convertido en música de nicho?

Nunca me ha gustado mucho llamar a la música «rock», creo que es una palabra demasiado general. Tienes a bandas nuevas como Arde Bogotá llenando donde sea que vayan con un rock más modernete, pero AC/DC sigue girando y llenando. Aunque a veces los géneros hacen que aparezcan varias bandas parecidas, creo que lo que perdura son los y las artistas que sobrepasan las modas y son resilientes. La música ha evolucionado demasiado como para poner etiquetas en cada banda. Ruto a veces hacemos synth pop o bedroom pop, y a veces hacemos rock psicodélico pesado; o sea, hacemos música cool para los amantes de la música, y poco más.

La foto de la convocatoria es muy llamativa y proporciona una idea ‘competitiva’ del evento. ¿No terminará como el ‘rosario de la aurora’?

La foto de la gran Andrea Glez, nuestra fotógrafa y diseñadora, representa el gran enredo que es este evento. Tres conciertos en una noche en la que los integrantes van repitiendo banda, pero cambia mucho el contenido de cada concierto, incluido el vestuario. Y bueno, como alguno se ponga tonto... todavía se lleva un guantazo.

¿Cómo está planteada esta fiesta de aniversario?

Abrimos las puertas a las 21.00 horas y, poco después, Ruto Neón empezará a hacer ruido en el escenario para un concierto psicodélico y divertido. Seguirán los Goblin Circus, que van a hacer que el público pierda un par de kilos de tanto moverse. Todo esto estará coronado por la protagonista de la noche, la reunión por el décimo aniversario del primer concierto de The Meatpies, su primera vez en el escenario en seis años, y posiblemente la última.