Lisasinson salen a la calle y se pasan por la REM

El punk-pop asertivo y directo de Un año de cambios (Elefant Records, 2023), producido por Carlos Hernández, ha catapultado a Lisasinson; o, lo que es lo mismo, a Miriam Ferrero y Paula Barberán. Además, las valencianas –elegidas ‘Artista ROMPE’ en Amazon Music, e incluidas en el roster de Jägermusic– no han parado de sacar singles en los últimos meses, ni de colaborar con otros artistas y girar por España y México. Y, por si fuera poco, su arrasador álbum también se ha publicado en Japón.

Pero es que ese bedroom punk-pop macarra post-milenial distorsionado, furioso, sarcástico, costumbrista, reivindicativo, con espíritu riot grrrl y aroma a grupo de chicas de los cincuenta apunta alto: «Ya no quiero ser moderna, ahora paso del post-punk. No me invites a tu puta fiesta, no soy parte de ese club», gritan en una de sus canciones.

Ahora, con el sencillo Salgo a la calle, de sonido más maduro, Lisasinson inician nueva etapa, a la que llegan bien rodadas, y han sido seleccionadas para GPS (Girando Por Salas). Lo tienen todo: actitud, estética, canciones y muchas ganas.

Viernes 10 de mayo. Sala REM, Murcia. 21.30 horas. 6 euros