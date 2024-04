La única escuela pública de España donde se enseña catalán, euskera y gallego da una lección al Congreso: “Es triste que vivamos de espaldas unos a otros”

Suena la campana en la EOI Jesús Maestro y, en cuestión de segundos, un batiburrillo de voces empiezan a entonar las típicas despedidas. “Do zobaczenia jutro”, dicen unos en polaco. A lo que los alumnos portugueses añaden: “Adeuzinho”. No faltan las correspondientes respuestas en húngaro, rumano, japonés, griego o italiano. En este rincón de Madrid se imparten hasta 21 idiomas, pero lo que lo hace especial es ser el único centro público de España donde se enseñan las tres lenguas cooficiales. “Casi nadie sabe que las pueden estudiar aquí”, subrayan los tres docentes al frente. En ningún otro lugar del país puede aprenderse euskera, gallego y catalán en convivencia absoluta. Y lo curioso es que, a pesar de ser una rara avis poco conocida, la demanda no para de aumentar. En silencio, paso a paso. Buscando la ocasión perfecta para extenderlas al resto de un territorio nada acostumbrado a relacionarse con ellas.

“Nadie pone en duda que se conserven Las meninas de Diego Velázquez, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo. Hay un tesoro inmaterial que debemos proteger. Si bien todas las lenguas son universales, el euskera, el gallego y el catalán además dan oportunidades a nuestros ciudadanos”, explica Errukine Olaziregi, jefa del departamento de Euskera. Desde el curso 1984-1985, las tres forman parte de oferta educativa. Y, en la actualidad, cada una aglutina 100 estudiantes repartidos en niveles que oscilan entre el A1 y el C2.

Alemán, chino y rumano, entre los idiomas ofertados en la EOI Jesús Maestro. / ALBA VIGARAY

Por el momento, no hay lista de espera. Ahora bien, el interés es creciente. Y ya hay clases a punto cerrar su cupo. Los perfiles son heterogéneos: desde opositores hasta enamorados. “Hay quien quiere vivir en Galicia por motivos familiares o laborales. De hecho, tenemos un caso interesante de aficionados a la tradición celta. Sin olvidar a aquellas personas que quieren mudarse a la costa tras pasar por la gran ciudad”, asegura Diego Bernal, jefe del departamento de Gallego. Algunos fenómenos audiovisuales como Merlí, As bestas, Alcarrás, Handía y Ocho apellidos vascos también han ayudado a captar nuevos devotos. Con la música sucede igual: una nueva generación está haciendo bandera del bilingüismo, lo que se ha traducido en seguidores repartidos a lo largo y ancho del país. Es el caso, por ejemplo, de los cada vez más populares Izaro, Miki Nuñez, Ortiga, Carlangas, Kai Nakai…

Para M. Llüisa Serra, jefa del departamento de Catalán, el hecho de que ésta sea la única Escuela Oficial de Idiomas que ofrece las tres lenguas cooficiales resulta, cuanto menos, llamativo: “Por no decir triste... Debería haber más opciones. El desconocimiento genera rechazo y fomenta los prejuicios. Hoy siguen habiendo muchos por mezclar los temas políticos con los culturales”. Cuando, en realidad, son la vía perfecta para crear lazos de entendimiento y coexistencia dentro del Estado.

Faltan contenidos en Netflix

¿Quiere esto decir, por tanto, que España sigue siendo monolingüe? Los tres coinciden: “Comparándolo con Portugal, si entras en un bar, verás al camarero de turno hablando alemán, francés, italiano… Y en cualquier librería podrás encontrar obras en los idiomas principales. En Madrid, la situación ha mejorado… pero no hay color. Esto pasa porque nuestro país es uno de los más habitados del sur de Europa y, a diferencia de otros más pequeños, no todo el mundo sabe hablar inglés. Si tomamos como referencia a Suiza y Bélgica, las lenguas cooficiales están por detrás en protección y reconocimiento”. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística: el 98,9% de España habla castellano, el 17,5% catalán, el 6,2% gallego y el 1,26% euskera. Siguiendo su evolución histórica, esta última es la única que ha ganado hablantes.

Los docentes de catalán, euskera y gallego comparten departamento. / ALBA VIGARAY

Dice el artículo 3 de la Constitución Española que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio que será objeto de especial respeto y protección”. Un mandato que, tal y como señalan los tres profesionales, no se está cumpliendo. “Uno de los grandes problemas que encontramos son las ventanas que tiene la juventud respecto al ocio. Hay plataformas pidiendo que los contenidos de Netflix se subtitulen o se doblen. Apenas hay dibujos animados para los más pequeños”, destaca Olaziregi.

Disonancias políticas

La polémica que la aprobación del uso de estas lenguas en el Congreso trajo consigo el pasado 21 de septiembre, que contó con los votos en contra del PP, Vox y UPN, pone sobre la mesa las sensibilidades que aún hoy siguen despertando. “Nos falta mucho por interiorizar. Sin embargo, estas controversias suelen darse en instancias políticas. En la calle, no. La gente de a pie está tranquila. Y puede compartir mesa cambiando sin compromiso. Es lo lógico, ¿no?”, sostiene Serra. A lo que Bernal añade: “Algo tan sencillo como escuchar una canción en euskera en A Coruña no es posible. Es triste que vivamos de espaldas unos a otros. No estamos en consonancia con el mundo, cada vez más multilingüe”. No en vano, en 2017, se firmó la Declaración de Salzburgo para celebrar la diversidad lingüística como norma global.

Los pasillos de la EOI están repletos de carteles informativos sobre el catalán, el gallego y el euskera. / ALBA VIGARAY

En el mundo se hablan 7.097 idiomas, de los que 2.464 están en vía de extinción. La mayoría de la población habla 23 lenguas dominantes. Y el 40% no tiene acceso a estudiar otras que no sean la materna. La ONU señala que cada dos semanas desaparece una. No obstante, la historia ha demostrado que esto no significa su muerte automática: algunas, como el hebreo, han revivido. “Entiendo que esta escuela está en Madrid, pero debería haber más facilidades en todo el país. Si bien las enseñanzas virtuales ayudan, las presenciales son clave”, explica Olaziregi.

Lenguas y Literaturas de España

La gran pregunta es si la demanda aumentaría de haber más aulas públicas que las ofrezcan. Existen casos singulares que demuestra que sí: cursos de catalán en Teruel, de gallego en León y de euskera de Valencia. “Si se hiciese con asesoramiento, estoy seguro de que funcionaría. Quizá, si mañana abres una en Albacete, no termine de cuajar. De ahí que sea necesaria una labor de concienciación”, dice Bernal. El mayor hándicap al que se enfrenta esta EOI es la posibilidad de llegar a más interesados. “No se puede ser cortoplacista. Hay que apostar a largo plazo a través de pedagogías varias. También en Primaria, Secundaria y Bachillerato. No deberíamos aprender Lengua y Literatura sino Lenguas y Literaturas de España. Son nuestras igualmente. Es verdad que existen iniciativas, pero se necesita constancia. Y, sobre todo, llevar este planteamiento a los cimientos de la Educación”, continúa Olaziregi.

La palabra 'Bienvenido' traducida en los idiomas que se imparten en la EOI Jesús Maestro. / ALBA VIGARAY

Un buen punto de partida, aseguran al unísono, sería que en los territorios cooficiales pudiera estudiarse cada una de ellas. “Tenemos la sensibilidad de serie”, apunta Serra. “Me encantaría que el Gobierno vasco apoyara el fomento del gallego y del catalán”, mantiene Olaziregi. Mientras tanto, este centro se ha convertido en un oasis lingüístico donde es posible usarlas, mezclarlas y vivirlas… posiblemente, con más libertad y respeto que en el Congreso. Aunque, bueno, tampoco es mal principio para empezar su particular reconquista.