La Casa de Bernarda Alba: Sanzol centra el eje en el cuerpo de la mujer

El dramaturgo y director Alfredo Sanzol ha puesto en pie una nueva versión de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Pero no es una adaptación cualquiera, sino una «muy vinculada a la actualidad, en la que el cuerpo se convierte en un tema central», explica el navarro.

«El cuerpo de la mujer está amenazado por un entorno de hombres que no se ven pero que amenazan la integridad física de las mujeres de la casa», incide Sanzol, que hoy regresa al Teatro Romea de Murcia para presentar este montaje en dos sesiones: una hoy y la otra, mañana. Se trata de una producción del Centro Dramático Nacional (CND), del que es director.

«Esa estructura tan básica hizo que se abriera una grieta que es esencial en la propuesta que hacemos y que tiene que ver con que uno de los objetivos de Bernarda es proteger a sus hijas», explica al respecto el director; una protección que se convierte en «desmesurada, un proteccionismo autoritario que Lorca pone en un contexto que lo justifica».

Este es un texto que acompaña al director desde los 14 años, y ponerlo en escena tiene que ver con la idea de hacer una «obra de repertorio» dentro del proyecto del CDN, pero también -reconoce- con ese vínculo personal que estableció en la adolescencia con García Lorca. «La casa de Bernarda Alba se convirtió en parte de mi imaginario porque esa literatura me atrapó, forma parte de nuestro acerbo cultural, está en los pilares de la cultura universal», señala.

Un elenco de 15 actrices componen el reparto encabezado por Ana Wagener (Bernarda) y Ane Gabarain (Poncia), pilares de una casa que es reflejo de «la estructura patriarcal. Lorca hace una radiografía de la dominación masculina y creo que por eso sigue resonando de una manera tan fuerte en el cuerpo de todas ellas -por las actrices-, que me han demostrado que La casa de Bernarda Alba está tan viva como cuando se escribió».

Sanzol subraya que quería contar la historia de unas mujeres de ahora, con «el dolor que estamos viviendo ahora», y por ello la visión de las actrices ha sido esencial a la hora de la puesta en escena. Por suerte, asegura que el texto tiene una estructura, unos personajes y unos «diálogos llamativos, precisos, con una fuerza increíble; no hemos cambiado nada» excepto pequeñísimos matices en tres frases.

Ana Wagener interpreta a Bernarda, una mujer que «parece metida en una armadura, a la que necesitaba ver como mujer y madre; meterme por las fisuras de esa armadura, ver sus puntos vulnerable. Nada es blanco y negro en la vida», reflexiona Sanzo, que subraya que su intención es que llegue al público como si estuviera «pasando hoy, que se reconozca».

Poncia es Ane Gabarain, un personaje que define como paria, «que hace lo que puede para sobrevivir y arreglar las cosas; simple por fuera pero complejo por dentro, lleno de contradicciones». Mientras que Patricia López Arnaiz, otra de las protagonistas, recuerda que es actriz por el placer de hacer teatro pese a que hacía más de 15 años que no se subía a un escenario. «Llevo años con la necesidad de volver al origen; me llegaban pocas ofertas de teatro y no terminaban de cuajar, pero siempre he tenido esa necesidad íntima», admite la intérprete, muy vinculada al cine y a la televisión.