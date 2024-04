Murcia-'Chicago' vía Broadway

Si hablamos de teatro musical y de Broadway hay un puñado de obras, sin duda, han alcanzado la eternidad; piezas que, para desgracia del público español, en escasas ocasiones llegan a nuestro país con las megaproducciones que se les dedican al otro lado del charco. Pues bien, una de ellas es Chicago, y de la mano de SOM Produce se está representando actualmente en Madrid –en el Teatro Apolo, para ser exactos– bajo las mismas directrices que en el Ambassador Theatre de Nueva York. Pero es que el equipo del musical tiene previsto emprender este verano una gira nacional que le llevará por los principales escenarios a lo largo y ancho de la Península ibérica hasta 2025, y el del Villegas está entre ellos.

En concreto, Chicago llegará al Auditorio Regional de Murcia el 17 de octubre, y se quedará en la capital del Segura hasta el domingo 20. Serán en total seis funciones –cuyas entradas ya están a la venta en bacantix.com a entre 39 y 59 euros– en las que se respetarán la partitura, letras, libreto y coreografías de tres de los más grandes exponentes del teatro musical de todos los tiempos: John Kander, Fred Ebb y Bob Fosse. Y, para ello, SOM Produce cuenta con un elenco formado por más de una veintena de polifacéticos artistas –que actúan, cantan y bailan– que se unirán a la nómina de intérpretes entre los que se encuentran nombres como los de Lizza Minelli, Melanie Griffith, Patrick Swayze, Sofia Vergara y, más recientemente, Pamela Anderson.

34 millones de espectadores

Y es que más de 25 años en cartelera desde su estreno en Broadway dan para mucho, pero esta versión, en concreto, es una de las más exitosas que se recuerdan. De momento, ha cosechado más de sesenta premios internacionales, ha pasado por una treintena de países y ha sido vista por 34 millones de espectadores (y creciendo). Porque Chicago parece no agotarse: no solo es una excitante historia sobre avaricia, crimen y el mundo del espectáculo, sino que está repleta de éxitos como All that jazz y Razzle Dazzle.

Ambientada en medio de la extravagante decadencia de los años veinte, Chicago cuenta la historia de Roxie Hart, una ama de casa y bailarina de un club nocturno que asesina con malicia a su amante cuando él amenaza con abandonarla. Desesperada por evitar la condena, Roxie engaña al público, a los medios de comunicación y a su compañera de celda y rival, Velma Kelly, y contrata al abogado más habilidoso de la ciudad de Chicago, Billy Flynn. El famoso letrado convertirá su crimen en una cortina de humo de titulares sensacionalistas.