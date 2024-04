Jethro Tull presentará su nuevo disco en Murcia este otoño

Y casi 26 años después, Jethro Tull volverá a Murcia. La legendaria banda británica, comandada por el incombustible Ian Anderson -geniecillo escocés con un trono privilegiado en el Olimpo del rock- anunció este miércoles una nueva minigira por España que el 2 de octubre pasará por el Auditorio Regional Víctor Villegas; allí fue, precisamete, donde la longeva -aunque variable- formación ofreció su último concierto hasta la fecha en la capital del Segura, allá por noviembre del '98.

Por aquel entonces, Anderson y los suyos afrontaban sus últimos años de intensa actividad. Tras gozar de su época dorada en los setenta y atravesar unos combulsos años ochenta -más que nada porque su líder no esperaba a modas y siempre buscó ir a la vanguardia de los nuevos sonidos que empezaban a surgir merced de los sintetizadores y la electrónica-, los noventa fueron testigos de un nuevo resugir de Jethro Tull, con álbumes como Roots to Branches (1995) e incluso J-Tull Dot Com (1999), pero la actividad del grupo ha caído considerablemente en este siglo XXI. De hecho, solo tres discos se le reconocen a los británicos en este tiempo: el Christmas Album (2003) y los dos más recientes, The Zealot Gene (2022) y RökFlöte (2023), que han demostrado que, pese a los achaques de la edad -Anderson cumplirá este verano 77-, el de Dunfermline mantiene el fuego creativo bien avivado.

No obstante, y pese a que Murcia ha tenido que esperar demasiado tiempo para volver a disfrutar de la que es una de las bandas en activo más longevas del mundo -su primer trabajo, This was, se lanzó en 1968-, Jethro Tull ha visitado la Región hasta en tres ocasiones desde su citada actuación en el Villegas hace más de un cuarto de siglo. En el verano de 2004 estuvieron en el desaparecido festival Espirelia de Lorca, que se celebraba en el Castillo de la Ciudad del Sol -escenario idóneo para la estética de aires medievales que (casi) siempre ha acompañado al grupo-, mientras que en 2012 fueron protagonistas del Jazz San Javier. Bueno, en realidad, Anderson, que aprovechó para presentar la segunda parte del aclamado Thick as a brick (1972); disco -esta suerte de secuela- que publicó en 'solitario', pero es que, en realidad, él es Jethro Tull. Porque el carismático cantante, guitarrista y flautista escocés no solo es el líder y principal fundador del proyecto -además del rostro del proyecto; incluso el icono del grupo-, sino el único miembro que se mantiene bajo estas siglas desde hace ya casi sesenta años. Solo Martin Barre podría rivalizar -y tampoco; ni de lejos- por la patria potestad de un grupo por el que han pasado decenas de músicos, incluido algunos de renombre como Tony Iommi, de Black Sabbath (aunque fuera testimonialmente).

Ian Anderson durante su actuación en el Jazz San Javier de 2012. / Águeda Pérez

Y la última visita de Jethro Tull a la Región es mucho más reciente, de 2022. Entonces presentaban el citado The Zealot Gene, que se convirtió entonces en el primer disco con nuevo material que publicaban en veinte años (con el permiso del Thick as a brick 2 y del Homo Herraticus, de 2014, ambos enmarcados dentro de la discografía personal de Anderson). Ahora, el foco de antención será este nuevo RökFlöte, que sigue la línea del anterior con Joe Parrish-James a las guitarras -en vivo le sustituye Jack Clark-, David Goodier al bajo, John O'Hara en los teclados y Scott Hammond en la batería. El disco, que ha cosechado grandes críticas, es una oda al gran aporte de su autor en lo que a la historia del rock (progresivo, si se quiere) se refiere: la flauta, y está inspirado en la mitología nórdica.

No obstante, en el anuncio de esta minigira -que además de por Murcia pasará por Pamplona el 31 de octubre y por Gijón el 2 de noviembre-, Ibolele, la promotora murciana que se encarga de la producción local, ya ha advertido que, en su vuelta al Villegas, Jethro Tull repasará además "casi todos los grandes éxitos" de su dilatada trayectoria. Es el momento, por tanto, de revisitar discos imprescindibles para el género como el citado Thick as a brick, el imponente Aqualung (1972) o el maravilloso Songs from the wood (1977). Y de esperar a que se abra la venta de entradas, claro, cosa que ocurrirá próximamente.