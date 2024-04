El Barrio ofrecerá a Murcia una oda a la nostalgia durante el próximo otoño

José Luis Figuereo Franco, ‘Selu’, más conocido como El Barrio, es todo un fenómeno de masas desde hace ya unos cuantos años. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana lo volvió a demostrar, esta vez, como cabeza de cartel del festival Primavera Lorca, congregando en el Huerto de la Rueda a más de 4.000 personas; nada muy diferente a lo logrado cada vez que ha pisado el escenario del coso taurino de Murcia, una de sus plazas fetiche.

Por eso, al popular cantautor gaditano no le ha temblado el pulso a la hora de incluir una nueva fecha en la capital del Segura, de nuevo en la plaza de La Condomina, dentro de su gira Atemporal, con la que ya ha colgado varias veces el cartel de ‘Solt out’. Lo ha hecho, además, de la mano del ciclo de conciertos Murcia On, de Ibolele Producciones, que además de grandes estrellas internacionales como Tom Jones, Take That y Maná, cuenta entre la nómina de artistas de su próxima edición con grandes referentes de la música española como Estopa, Melenda y, ahora, El Barrio.

En concreto, la cita ha sido programada para el 4 de octubre y, por supuesto, le servirá al músico andaluz para presentar en directo las canciones de su último álbum de estudio, Atemporal (2022). En palabras del propio Selu, «este disco recoge lo que para mí nunca se perderá en el tiempo; un disco para volver a mi pasado y traer retales de antiguos discos». El resultado es un elepé de catorce temas que, según Ibolele, «refleja el carácter indomable de El Barrio, cuya forma de sentir nunca perteneció a ningún estilo, ni se dejó influenciar por las modas. Su inconfundible sello conserva el aire flamenco que se impuso en 1996 y trae los sonidos del rock andaluz que tanto aportaron a su tierra».

En definitiva, que El Barrio vuelve a Murcia y lo hace con música que, promete, quedará para la eternidad; un homenaje a la nostalgia en su más pura esencia cuyas entradas se ponen hoy a la venta a partir de las 10.00 horas. Las únicas webs habilitadas oficialmente para ello son Ticketmaster, El Corte Inglés y la página oficial del cantante, wwww.cantautorelbarrio.com.