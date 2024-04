El ciclo ‘Cartagena Piensa’ persiste en su empeño por fomentar el debate público

‘Cartagena Piensa’, proyecto público de pensamiento y cultura científica del Ayuntamiento de Cartagena, presentó este viernes su oferta programática trimestral número veintitrés, la correspondiente a abril, mayo y junio. Con ella, se ofrecen a los vecinos de la ciudad portuaria cerca de cuarenta actividades que incluyen conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas, exposiciones, documentales, clubes de lectura, talleres, eventos para los más pequeños y hasta marchas ciclistas.

El encargado de dar a conocer los detalles de esta nueva propuesta fue el técnico municipal Patricio Hernández, al que acompañaron durante la rueda de prensa el catedrático de Filosofía de la UMU Antonio Campillo; el publicista y diseñador Jorge Martínez; la responsable de la Unidad de Cultura Científica de la UPCT, Paqui Rosique, y un representante del grupo promotor ‘Cartagena Piensa’, Miguel Velázquez. Este último organismo es el principal responsable de la programación y el motor ciudadano que posibilita la continuidad de este ciclo.

Sobre los invitados, este trimestre destacan nombres relevantes del pensamiento español actual como son Antonio Monegal (Premio Nacional de Ensayo 2023) y los filósofos Juan Arnau y Fernando Broncano. También se presentarán los últimos trabajos de ensayistas de la Región como Salvador Cayuela, Juan Manuel Zaragoza y el propio Antonio Campillo, y habrá una nueva edición del ciclo ‘Mujeres, arte e historia’ en colaboración con el museo Arqva; apartado que acercará a Cartagena a investigadoras, profesoras y críticas de arte tan notables como Rocío de la Villa, Blanca Jové o Susana Blas.

Un lugar no menos destacado es el que ocupa la colaboración de ‘Cartagena Piensa’ con el festival de arte Mucho Más Mayo, que contribuirá a esta programación con debates sobre el arte y el futuro de la inteligencia (natural, tecnológica y social). Para ello, contará con filósofos, ensayistas, investigadores y artistas como Verónica Perales, Fred Adam, Remedios Zafra, Carmen Madorrán, Álex Richter-Boix, Teresa Vicente, Pedro Ortuño y Beatriz Pérez Galán. Estos actos incluirán además actuaciones musicales.

Una mención especial requiere también la colaboración del festival con la ONG Cirugía Solidaria, la Alianza Francesa de Cartagena y Fluency Idiomas, que incluye las exposiciones fotográficas Gigantes y El Juramento, con fotografías de Samuel Aranda (World Press Foto 2012 y Ortega y Gasset 2016), así como la proyección de un documental sobre el trabajo de la citada organización médico-humanitaria, trabajo dirigido por el publicista y activista social Jorge Martínez.

No pueden faltar tampoco en la programación los clásicos y exitosos ‘Cafés filosóficos’, los ‘Cafés con ciencia y pensamiento’ -este trimestre en colaboración con el festival Pint of Science, además de Beers&Politics-, los talleres de tecnología -’Ingenioteca’, en colaboración con las bibliotecas municipales-, los talleres de Filosofía para niños y niñas, los actos en barrios sobre la Cartagena que quieren sus vecinos y vecinas -este trimestre en el barrio de La Concepción, El Algar y Canteras-, el club de lectura de ensayo, el seminario de lecturas feministas, los actos de la masa crítica reivindicando la bicicleta y la movilidad sostenible, etc. La programación completa se puede consultar en cartagena.es.

Hay otros muchos nombres de personas que participan en el programa este trimestre y que merece la pena destacar, como los de Agustina Varela-Manograsso, Gloria Alarcón, Patricia Hernández del Rosal, Miguel Lázaro, Iván Roiz, Alfredo Palop, Ana Allende, Pilar Truchado, Gaspar Ros, Pedro Antonio Balanza, etc.

Temática variada

Finalmente los temas que serán abordados en los distintos formatos del programa van desde la herencia griega al sentido de la cultura, pasando por la informatización y digitalización del mundo, el humanismo, la «invención de la discapacidad», el legado de Bruno Latour, de las mujeres artistas en la historia... En este sentido, también se hablará de la participación en el arte o el arte ecofeminista, de la seguridad alimentaria, la economía feminista, de la utilidad de la filosofía, de la cuestión del género y la vejez, de los hombres y los cuidados, de la crisis ecológica y las diversas epistemologías, etc.

«Una vez más ‘Cartagena Piensa’ supone un despliegue impresionante de personas y recursos institucionales y sociales alrededor de la reflexión compartida y cercana al debate público sobre los grandes temas de nuestro tiempo, los retos a los que nos enfrentamos y la manera en que los abordamos, en un ejercicio múltiple de inteligencia colectiva», apuntan desde el consistorio, desde el que recuerdan que la programación arrancó este jueves de la mano de Luis E. de Miquel, que visitó el barrio de La Concepción. El próximo encuentro tendrá lugar este martes en la cafetería El Soldadito de Plomo (19.00 horas) con Gloria Alarcón García como protagonista.