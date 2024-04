El último Ramone vuelve a Murcia para defender el legado de la legendaria banda neoyorquina

Los Ramones son una de las bandas más importantes de la historia de la música. Lideraron la pujante primera ola del punk en Nueva York y cimentaron las bases del género con un sonido novedoso, rápido y directo, sirviendo de inspiración para la inmensa mayoría de las bandas del estilo que surgieron tras ellos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero.

En sus más de veinte años de trayectoria publicaron veintiún álbumes y más de doscientas canciones –muchas de ellas, himnos–, pero se disolvieron en 1996 y, en un intervalo de apenas ocho años, fallecieron tres de sus cuatro miembros: Joey, Johnny y Dee Dee. El que les sobrevivió fue Marky, último batería de la legendaria formación, que perteneció a los Ramones durante quince años, ofreció más de 1.700 conciertos con ellos y hoy, a sus 71 años, sigue siendo el gran defensor del inmenso legado ramoniano. Y por eso es un gusto tenerle de nuevo por Murcia esta noche.

El de Brooklyn, figura icónica a nivel mundial, recibió un premio Grammy en 2011 en reconocimiento a su trayectoria musical, y es miembro del Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, como no podía ser de otra manera, pero no se conforma con la leyenda. Todavía recorre el mundo con la estética que marcaron Joey, Johnny y Dee Dee y, junto a su banda, Marky Ramone’s Blitzkrieg, continúa alargando la vida de los grandes clásicos del grupo. Y, ojo, actualmente con Iñaki Urbizu, alias ‘Pela’, como vocalista.

Con el vasco al micro y Marky a las baquetas, se subirán a partir de las 20.00 horas al escenario de Garaje Beat Club con la firme intención de interpretar nada menos que treinta y seis hits de los Ramones; vamos, que es una cita imprescindible para la legión de fans de los neoyorquinos.