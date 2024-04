Alain Johannes: "No sé si de ‘culto’, pero de lo que estoy seguro es de que soy músico y de que lo seré hasta el final"

Hay cosas que a veces son difíciles de creer. Cosas que igual no son especialmente complicadas de lograr, pero que no encajan (por latitudes, momentos o por lo que sea). Sin embargo, a veces perdemos demasiado tiempo buscando explicaciones racionales y nos olvidamos de disfrutar de ese fulgurante y fugaz destello, ese que este domingo trae a Alain Johannes a Murcia. Y es posible que a muchos su nombre nos les diga demasiado, pero su figura está detrás de algunas de las bandas de rock más importantes de la música norteamericana de los estimulantes años noventa.

Seguir la pista de este chileno nómada implica cruzarte irremediablemente con Mark Lanegan, Chris Cornell, Queens of the Stone Age –y casi que cualquier proyecto impulsado por Josh Homme– y, ya en el siglo XXI, con Arctic Monkeys, Them Crooked Vultures, PJ Harbey, Dave Grohl, Puscifer... Incluso, si profundizamos en su biografía, le encontramos en los inicios de Red Hot Chili Peppers. Y no es casualidad: él no estaba en el lugar ni el momento adecuado, sino que la mayoría de estos artistas (leyendas) y bandas recurrieron a él por su trabajo con Eleven, la banda que formó con Natasha Shneider, su esposa, fallecida en 2008 y, todavía, su faro.

Indiscutible músico de culto –aunque reniegue del término–, Johannes inicia este viernes una minigira por España junto a los sevillanos Lost Satellite, a los que ha producido su último trabajo (A broken lightbulb, 2024) y que ejercerán como su banda de acompañamiento en más de media docena de conciertos con los que repasará temas de su dilatada trayectoria. Seguramente sea por ahí por donde hay que empezar a buscar los motivos de su visita –y en el empeño de la joven oficina murciana Rata Toro–, pero es que la música, y mucho más en el caso de la de Alain, no apunta a la cabeza, sino al corazón (y al alma, sea lo que sea). Así que lo mejor es dejarse llevar a través de su particular universo, en el que hay rock alternativo, acústico, pinceladas folk y ramalazos progresivos; un cóctel, de nuevo, difícil de explicar, pero es que... ¿a quién le importa?

¿Cómo está, Alain? Cerrando ya la gira por Reino Unido, creo.

Bien, gracias. Así es [esta entrevista fue realizada la semana pasada; actualmente ya se encuentra en nuestro país preparando los conciertos de esta minigira].

Y ahora, España. ¿Cómo afronta este corto pero intenso tour?

Ilusionado. Va a ser muy lindo poder compartir escenario por fin con mis amigos de Lost Satellite. Porque este tour lo planeamos hace mucho, pensando en que coincidiera con la presentación del álbum que les produje y que grabamos el año pasado en Sevilla. Así que estamos todos con muchas ganas y pensando en disfrutar y rockear.

Efectivamente, esta no será su primera vez en España; de hecho, más allá de visitas anteriores, este es uno de los países por los que pasó de joven con su madre. ¿Recuerda algo de aquello? ¿Le marcó de algún modo, o la vida nómada no ofrece concesiones?

Lo recuerdo más bien como un sueño. Recuerdo Madrid y el apartamento en el que vivíamos (y donde había un fantasma) [Risas]. Pero bueno, sí, soy nómada y supongo que eso me ha preparado para sentirme feliz y cómodo en cualquier lugar. ¿La verdad? No siento que pertenezca a un único lugar.

Sin embargo, en esta última etapa de su carrera ha vivido una intensa reconexión con Chile, el país del que es originario (con lo que eso implica en términos de acercamiento al público latino e hispano). Entiendo que esto sí que ha sido un aspecto clave para el actual Alain Johannes, para el que nos visita este domingo, ¿no?

Así es. Josh Homme fue el arquitecto de este plan. Él pensaba que para que yo, poder sanar [tras la muerte de su esposa], tenía que reconectar con mis orígenes y conocer a mi padre. Finalmente pude hacerlo en 2010, y empecé una nueva vida allí con los hermanos Foncea [Felo y Cote, los otros dos miembros del Alain Johannes Trio] y pasándolo súper con mi familia.

"Hacer canciones es la forma más honesta e intensa que he encontrado para comunicar esta experiencia humana y de enfocar cada día lo más cerca posible de lo divino y eterno"

Sin embargo, como decía antes, en Murcia estará actuando junto a Lost Satellite. ¿Cómo surge la relación con ellos?

Todo empezó hace varios años, cuando me contactaron para participar en una canción de su disco anterior [The way we feel, del Either way, de 2021]. La pena fue que tuvimos que hacerlo a distancia... Pero, por suerte, para A broken lightbulb pudimos juntarnos en un estudio en Sevilla, y ahí fue donde empezamos a darle vueltas a la idea de hacer una gira juntos.

Entonces, ¿satisfecho de tenerles como banda de acompañamiento? Creo que es la primera vez que ejercerán como tal para usted y supongo que no han tenido muchas oportunidades de ensayar su repertorio in situ, pero desde luego hay una conexión entre las partes...

Sí, por supuesto. Confío plenamente en ellos. Para empezar, porque son grandes músicos, pero, sobre todo, porque entienden lo que es la entrega a un legado.

Como ya ha señalado, se encargó de la producción de A broken lightbulb, el nuevo disco de los andaluces, que presentarán en Garaje Beat Club antes de que usted se suba con ellos al escenario. ¿Qué le aporta como músico esta faceta de productor?

Yo no veo gran diferencia entre mi vida como músico y la de productor; para mí es un continuo. El proceso es el mismo, la faceta creativa sigue estando ahí, la importancia del enfoque... Al final, el objetivo sigue siendo lograr algo increíble para compartir con el mundo.

Le pregunto porque su relación con la música es muy intensa. ¿Las motivaciones siguen siendo las mismas que cuando empezó o han cambiado con el tiempo?

La motivación nunca cambia; lleva siendo la misma desde que era un niño. Porque esta es y ha sido siempre la forma de vivir según la cuál me siento más vivo y más conectado con el universo.

Aunque suene a pregunta muy manida, me interesa particularmente su respuesta: ¿Qué es la música para Alain Johannes?

Es la forma más honesta e intensa que he encontrado para comunicar esta experiencia humana, y también la manera de enfocar cada día de la manera más cercana posible hacia lo divino y lo eterno.

Hablar de Alain Johannes es hacerlo, como se suele decir, del ‘músico favorito de tu músico favorito’. Porque la lista de defensores y difusores de su trabajo es grande y llamativa (Josh Homme, Chris Cornell...). ¿Cómo se vive en el traje de músico de culto?

Bueno, obviamente nunca he tenido un plan para ser famoso; ni siquiera conocido. Y mucho menos para ser un ‘músico de culto’ o más o menos sobrevalorado (o infravalorado). No es algo en lo que piense ni es algo que me importe. Sobre todo porque yo no tengo control sobre lo que la gente piense o perciba de mí. Lo que sé seguro es que soy músico, y que lo voy a seguir siendo hasta mi último aliento.

Y en este camino ha trabajado con bandas y artistas gigantes (Them Crooked Vultures, Mark Lanegan, Dave Grohl, PJ Harvey, Arctic Monkeys...). Sin embargo, usted siempre ha mantenido un perfil más bajo; o ha logrado menor reconocimiento público (o impacto mediático). ¿Siente que la música le debe algo o la música va más allá de todo eso (de los flashes, de los streams, etc.)?

Por supuesto que va más allá. En cualquier caso, estoy bastante triste con el lifestyle wallpaper [algo así como un ‘estilo de vida de postal’] en el que se ha convertido la música para muchos. También con la manera en que hoy día se distribuyen las canciones y en lo que se refiere al respeto hacia el artista. Quiero decir: pagar una suscripción a una plataforma de streaming no es apoyar a tu banda favorita; hay muchos grupos que tienen que dejarlo, no porque no logren hacerse ricos con su trabajo, sino porque son incapaces de pagar las facturas. No sé, siento que la situación para nosotros ha empeorado mucho en los últimos veinte años, y en ese sentido sí creo que se nos debe algo; pero no a mí, a todos.

"Natasha sigue siendo mi inspiración para hacer música y para vivir; ella es parte de mi alma"

Por cierto, la música también son historias, y el documental Unfinished plan (Rodolfo Gárate, 2016) ayudó mucho a dar a conocer la suya. Entiendo que no fue fácil para usted, pero... ¿mereció la pena? ¿Aquello cambió algo?

Sí, obvio: me proporcionó algo más de reconocimiento, aunque es cierto que fue muy difícil para mí; sobre todo verla una vez terminada. Desde luego, es un lindo testamento y un documento al que ‘Fito’ [el director] dio forma con mucho respeto y cariño, pero es un poco raro tener una película así sobre tu vida cuando tu vida sigue, ¿no? [Risas]. Pero bueno, estoy feliz de que esté ahí y de que el mundo pueda conocer un poco más sobre mí y sobre mi regreso a Chile, pero, sobre todo, sobre Natasha.

¿Ella sigue siendo su ‘brújula’? Y le pregunto desde el punto de vista de la creación y casi que de la vida en general.

Así es. Sigue siendo mi inspiración tanto a la hora de hacer música como de vivir, y cada experiencia la comparto con ella. Porque Natasha está dentro de mí, es parte de mi alma.

Y esa brújula ahora le trae a España, como decíamos. ¿Qué tiene preparado para estos conciertos? ¿Van a ser eminentemente eléctricos o trae consigo su famosa cigar box?

Será una combinación de ambas vertientes. Vamos a empezar el show de manera acústica, con mis guitarras de seis y doce cuerdas y mi Cigfiddle [guitarra construida con una caja de puros y que se ha convertido en su seña de identidad desde la publicación de su exitoso Spark, en 2010; disco dedicado íntegramente a Natasha], y poco a poco empezaremos a meter temas más eléctricos con Lost Satellite. Tocaremos temas de toda mi carrera, tanto de mis álbumes como solista hasta de The Desert Sessions, Queens of the Stone Age, de la época con Crish Cornell y, por supuesto, de Eleven. Queremos que sea una bonita experiencia para todo el que venga.