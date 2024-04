Tako, entre la poesía y el rock urbano

Herederos de Leño, Barricada, Rosendo... Tako, aragoneses de hierro, están de gira presentando su último álbum (el vigésimo), Porque sí, muy heterogéneo, donde asoman desde Biffy Clyro a Queens of the Stone Age, Manic Street Preachers o Foo Fighters. En sus cuarenta años de existencia, la veterana banda de Ejea De Los Caballeros ha sufrido diferentes cambios de formación; solo permanecen desde el principio Mariano Gil y Nacho Jiménez.

En Porque sí, Tako se aventuran en un nuevo territorio sonoro sin perder su distintivo rock and roll, con letras entre la poesía y el rock urbano. Las buenas críticas recibidas serán corroboradas encima de un escenario. Los maños en directo no defraudan; no faltarán sus temas clásicos. Están más vivos que nunca. Completan cartel Cruce de Caminos y Fanfarrones

Sábado 6. Garaje Beat Club. 20.00 horas. 15 euros

.