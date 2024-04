El grupo internacional 10 Tenores homenajea a la capital del Segura

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia recibe esta tarde a nada menos que a 10 Tenores; cantantes procedentes de Polonia, Ucrania, Georgia..., pero unidos para ofrecer un espectáculo único que actualmente se encuentran girando por toda la geografía española. Y a la capital del Segura llega en plenas Fiestas de Primavera, circunstancia que uno de los integrantes de este combo internacional aprovechará para rendir tributo a la tierra que les acoge aunque sea por una noche. Porque el mexicano Jorge Armando Jasso, una de las voces jóvenes más respetadas del bel canto en el país azteca, interpretará para los asistentes el Canto a Murcia, ese que tantas otras veces ha cantando antes en la Casa de Murcia de Barcelona. Asegura que hacerlo aquí es «su gran ilusión».

Pero el espectáculo, por supuesto, va más allá. Con una duración de dos horas y media, hará a los presentes viajar entre la música clásica y la ópera –su repertorio incluye obras como el O sole mio que popularizaron Caruso, Pavarotti y Alfredo Kraus– hasta la música moderna, desde Elvis Presley y su Can’t help falling in love hasta el Perfect de Ed Sheeran, pasando por La bamba de Ritchie Valens y Mi gran noche, el tema de Adamo que inmortalizó Raphael. Todo eso, además de una gran selección de música española, italiana e, incluso, ucraniana. Es decir, un combinado casi imposible de voces, culturas y temperamentos en una fusión creada a partir de la ópera pero que no es ajena ni al folclore ni al pop.

En este sentido, desde el Auditorio Víctor Villegas –que recibirá tanto a los diez protagonistas como a los miembros de la sinfónica que viaja con ellos a partir de las 20.00 horas– aseguran que cada concierto de 10 Tenores sumerge al público en «un apasionante viaje sonoro que le trasladará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de una gran sala de conciertos. Porque cada actuación es un homenaje a la armonía perfecta entre la voz humana y la orquesta, creando un espectáculo que va más allá de un concierto tradicional fusionando diferentes géneros», insisten.