Blitzkrieg y Eclipse sustituirán a Anthem en el Rock Imperium 2024

Tras anunciar hace unos días que los japoneses Anthem se caían del cartel de su tercera edición -que tendrá lugar el próximo verano, del 19 al 22 de junio-, el Rock Imperium Festival de Cartagena ha llenado el hueco dejado por los nipones, no con una, sino con dos bandas. Y ojo porque no son dos bandas cualquiera...

Si Anthem son una de las grandes referencias asiáticas en cuanto a heavy metal se refiere, sus sustitutos serán los británicos Blitzkrieg, una de las formaciones más reseñadas de la icónica NWOBHM, la 'Nueva Ola' del género surgida a mediados de los setenta en el Reino Unido y que vio nacer a bandas como Iron Maiden. Además, los ingleses actuarán en la ciudad portuaria capitaneados por su incombustible vocalista Brian Ross, una leyenda.

Por otro lado, junto a ellos se suman a la nómina de artistas del Rock Imperium los suecos Eclipse, "una de las bandas que más nos habéis pedido desde el nacimiento del festival", señalaba este lunes la organización en redes sociales, en alusión a sus seguidores. Formado en 1999 siguiendo la estela de bandas como Europe (que estuvieron tanto en la primera como en la segunda edición del 'RIF'), es uno de los grupos más detacados del hard rock europeo de este siglo XXI.

Los suecos Eclipse. / L. O.

Estos últimos actuarán el día 19, en la jornada inaugural, que estará protagonizada por Uriah Heep, Extreme y, muy especialmente, Judas Priest, influencia indiscutible para Blitzkrieg (al igual que para el resto de la New Wave of the British Heavy Metal). Estos, por su parte, estarán en el Parque de El Batel el día 21, junto con Saxon, Accept, Emperor...

Reparto por días del cartel del Rock Imperium. / L. O.

En la web www.rockimperiumfestival.es se pueden adquirir todavía tanto los abonos para los cuatro días del festival (a 190 euros más gastos de gestión), como el acceso para cada una de las jornadas de manera individual. El precio de estos pases limitados es de 85 para jueves, viernes y sábado, mientras que el del miércoles tiene un coste de 95 euros.