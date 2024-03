"Por el viaje emocional de esta novela acabamos pasando todos"

Maite Pellicer Jordá presenta su primera novela, La chica que no debió ser, en la que se sumerge en un viaje de autoaceptación y perdón a través de la vida de su protagonista, Martina. Una vida que invita a los lectores a explorar la necesidad de amarse a sí mismos, de perdonar y ser perdonados y de tener el coraje de decir ‘no’ cuando es necesario. La obra guía hacia la comprensión de que todos merecen su propio lugar seguro en el mundo, y que la vida les da la oportunidad de construirlo con sus propias manos para así enfrentar aquello que les intoxica y resolver los asuntos pendientes que no dejan avanzar.

¿Cómo definiría La chica que no debió ser?

Gráficamente yo siempre digo que sería como la imagen que tanto vemos, por desgracia, de niños en la guerra rodeados de destrucción. Y los ves ahí, con esos ojos tan abiertos que antes estaban llenos de inocencia y ahora no se sabe de qué están llenos, de miedo y de otros muchos sentimientos negativos. En ese punto es donde se encuentra emocionalmente Martina, en esa situación en la que todo su alrededor está lleno de destrucción. Habla de eso la novela, de deconstruirse, ahora que se lleva mucho esa palabra, y volver a construirse con unas nuevas normas y unas nuevas reglas que son más adecuadas. En el fondo es un viaje emocional, que es lo que hace Martina y en el que cualquiera se puede ver reflejado.

¿Qué pretende provocar en el lector con la obra?

Es una novela súper emocional y lo que pretendo es de alguna manera ayudar a que utilicen a Martina como referencia en ese viaje emocional que al final hacemos todos, porque esto le pasa a Martina en particular pero, emocionalmente, hay situaciones parecidas que nos han pasado a todos. De alguna manera, querría decirles que no están solos, hay esperanza, puedes cambiarlo cuando llegue el momento y acompañarlos en esa transición.

¿Qué parte destacaría del libro?

Lo que más me ha gustado, obviamente, es el final. Es el fruto del trabajo que ella hace a lo largo de su vida. También me gusta mucho la música que la acompaña, porque la novela tiene fragmentos de canciones que ella escucha y que tienen que ver con la historia y a través de esa música ella se siente identificada.

"Estamos rodeados de manipuladores, de gente tóxica que sabe cómo hacernos pequeños"

¿Qué le llevó a incluir tantos fragmentos de canciones a lo largo del libro?

La música nos tiene que acompañar, es muy importante, por eso la incluí en el libro. Me parece que los cantantes o los grupos que sigo no hacen música, sino que hacen poesía, porque no son letras que escuchamos en las listas más comerciales. Creo que las canciones que elegí reflejaban muy bien cada uno de los momentos en los que se encontraba la protagonista. También he utilizado citas de libros que plasman muy bien y en muy poquitas palabras lo que a lo mejor yo en dos o tres páginas.

¿Hay alguna experiencia personal o externa que haya influido en la creación de algún personaje de la novela?

Martina es un personaje ficticio. Cualquiera puede ser Martina, cualquier persona, porque esa situación en la que ella se encuentra es un viaje interior. Al final la novela no es solamente la trama física, sino el viaje interior que ella experimenta para llegar al sitio al que quiere llegar o debe llegar, porque a veces, cuando uno llega a un momento de destrucción emocional, no solamente es que está por dentro mal, sino que se manifiesta también por fuera. Busco que la protagonista viva un proceso con el que cualquiera nos podemos identificar, pero es un personaje de ficción. Martina no existe o existe en cada uno de nosotros.

¿Qué le llevó a explorar la toxicidad que existe en las familias?

Que es muy frecuente, al final las relaciones tóxicas, no solamente familiares, las encontramos en nuestro día a día, estamos muy rodeados de gente manipuladora, de gente que sabe cómo hacernos pequeños para que hagamos lo que ellos quieren. Por eso quería hablar de esto, porque igual las relaciones que estamos creando en muchas ocasiones no son relaciones sanas. Los jóvenes ahora están teniendo relaciones súper tóxicas, en las que hay mucha manipulación. Eso ocurre en todos los ámbitos, en todas las edades. No hay una edad para ser manipulado, no hay un estado civil ni una clase social, por eso he querido tratarlo, ya que es algo muy frecuente y que casi todos hemos vivido.

¿Cómo se lleva el cambio de escribir contenido académico a una novela?

Pues no tiene nada que ver, porque al final uno de lo que sabe puede escribir buenamente, porque no llegamos a saber del todo, lo escribes por inercia y te sale, es tu zona de confort. He tardado mucho más en escribir la novela que tres capítulos de libros académicos. Es bastante más complicado, por eso admiro tanto a los escritores y a los que hacen grandes novelas, con grandes tramas y un montón de personajes. Es asombroso.