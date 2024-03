"El rock ya no es joven, tiene setenta años, pero sí lo es su espíritu, y estos son inmortales"

A raíz del treinta aniversario de Rock Indiana, Joaquín Talismán y Los Chamanes se han embarcado con Santi Campos 4 en una minigira que les llevará, de momento, a tres ciudades españolas: Murcia, Castellón y Madrid.

Se conocieron en 2004. Santi colaboraba con Rock Indiana, y Joaquín formaba parte de Rumor, que en 2005 publican su primer disco con el sello madrileño, dirigido por Pablo Carrero.

Santi Campos es uno de los autores más personales y atinados del pop español de los últimos años. Cantante, guitarrista y principal compositor de grupos como Malconsejo o Amigos Imaginarios, ahora se presenta en formación de cuarteto como Santi Campos 4.

Joaquín Talismán pertenece a ese reducido grupo de compositores productores con una posición privilegiada que les permite no estar sujetos a las leyes del mercado y hacer lo que les viene en gana -artísticamente hablando- a cada momento. Ocasión única para disfrutar de dos ilustres compositores del rock español. Al habla Joaquín Talismán.

Brújula y sextante (2021) es tu último disco como Joaquín Talismán. Te quedó muy personal. ¿Conseguiste tu posición y rumbo, o te gusta ir a la deriva?

Nunca he ido a la deriva, no mucho tiempo al menos; tal vez en momentos de búsqueda, aunque sí me gusta cambiar el rumbo y el destino de vez en cuando. No es exactamente lo mismo. La ilusión es importante para llevar un proyecto a buen puerto, y no siempre te apetece revisitar sitios en los que ya has estado.

¿Haces los discos a la vieja usanza, pensando que hay un alto porcentaje de gente que sigue escuchando los discos completos?

Cuando encuentro un artista que me gusta, suelo desear escuchar, leer o mirar todo o mucho de lo que hace, y si un músico o grupo al que sigo publica nuevo material, me sabe a poco escuchar solamente una o dos canciones, siempre quiero más. Simplemente trato de ofrecer a mi público lo mismo que yo deseo como público de otros. No obstante últimamente suelo trabajar un poco como antes de la época del álbum conceptual. Voy publicando singles, y cuando llevo dos o tres, completo con seis o siete canciones más y saco un álbum. Es cierto que durante esos meses de tu vida, sueles estar interesado por un sonido concreto, lo cual acaba por conferir cierta coherencia al álbum.

¿Tienes nuevo material para editar pronto?

En brevísimo se publicará una versión que Joaquín Talismán y Los Chamanes hemos grabado de Guárdame un sitio, una canción de Jose María Granados. Aparecerá en el disco recopilatorio que Rock Indiana va a publicar con motivo de su treinta aniversario. Poco después publicaremos con Perdición una nueva canción, Cierra al salir, para apoyar los conciertos de la minigira con Santi Campos, aunque no sé si llegaremos a tiempo... Los plazos temporales nunca han sido mi fuerte; siento bastante desinterés por ellos.

¿Sientes algo de la emoción primeriza? Y lo que te emociona, ¿ha cambiado con los años?

Siempre que vas a exponer tu nuevo trabajo a la opinión de otros tienes ese cosquilleo en el estómago, quieres que les guste; en realidad lo has hecho para ellos. Siempre me ha emocionado la perfección. Al contrario de lo que muchos opinan, creo que no hay nada de frío en su consecución, requiere depositar mucha energía y mucha alma en la persecución del objetivo, y rara vez se alcanza. Por eso, cuando alguien lo consigue, solo puedo quedarme embobado mirando, leyendo o escuchando. Claro que lo que uno considera perfecto sí que puede ir cambiando con los años. No hablamos solamente de forma. Una obra de arte es perfecta cuando toca al espectador en el sitio que el autor quería y le provoca la emoción que se buscaba. Solamente algunos genios lo han conseguido a lo largo de la historia; otros simplemente entretenemos con mayor o menor acierto.

¿Toca disco con Los Chamanes o vas por tu cuenta?

Los Chamanes estamos trabajando en nuevo material para un disco. Toca guitarrear con el grupo.

Parece que últimamente te sientes atrapado por el paisley underground, por el ‘docecuerdismo’. ¿Cómo es esa sensación?

Siempre he estado enamorado del sonido de las guitarras de doce cuerdas; proporcionan una sonoridad muy distinta, muy especial. Cada vez las utilizo más tanto en grabación como en directo, y por supuesto en estos próximos conciertos de Los Chamanes: la Guild va en el equipaje.

Con los Inner Demons de Fernando Rubio estás inmerso en la gira GPS. ¿Cómo estás viviendo la experiencia? ¿Ha roto tu calma?

Los Inner somos gente muy calmada, así que por esa parte todo va como la seda. Como experiencia es genial estar de nuevo tocando por tantos sitios. Hace tiempo que no nos movíamos tanto, y lo echaba de menos. Lo más importante es que esta gira le va a permitir a Fernando mostrar su proyecto en muchos sitios a los que hubiera sido difícil llegar sin este impulso.

Los Astrónomos parece que vais a retomar el vuelo próximamente. ¿Crees que hemos asumido que el rock and roll ya no es solo cosa de jóvenes?

El rock mismo ya no es joven, tiene setenta años, aunque su espíritu sí que lo es. Los espíritus son inmortales, como todos sabemos. Siempre te transmitirá la misma energía. La cosa es si tú sigues siendo capaz de recibirla. Por mi parte, de momento, todo bien. Los Astrónomos hemos publicado nuevo disco en 2023, tuvimos que interrumpir algunos conciertos programados por cuestiones personales de unos y otros, pero vamos a estar de vuelta enseguida, justo al terminar los conciertos de Chamanes y de Fernando.

¿Hay disco de Rumor a la vista?

No creo. Estamos cada uno a lo nuestro, y algunos muy lejos.

Santi Campos y tú os conocéis desde hace tiempo, de cuando Rumor. ¿Cómo surge embarcaros en una gira? ¿Qué tenéis en común?

Cuando estuve tocando en Castellón el año pasado, Santi y yo pensamos que sería ilusionante hacer unos cuantos conciertos juntos y hacerlos coincidir con el trigésimo aniversario de Rock Indiana, que ya por entonces se estaba cocinando. Los dos hemos pertenecido a ese sello, nuestros proyectos son cercanos musicalmente, con lo que un cartel doble nos parece muy coherente, y además somos amigos desde 2004 y nos seguimos mutuamente los pasos musicales desde entonces.

¿Cómo enfocáis estos conciertos? ¿Hay canciones de ambos que interpretáis juntos? ¿Vais solos con vuestras guitarras, o lleváis músicos que os acompañan?

Santi va en cuarteto, y yo con mi grupo habitual, Los Chamanes, que somos cinco. Y sí, puede que haya alguna sorpresa, pero no debo hacer autospoiler.

De momento habéis anunciado solo tres fechas; dos son en casa de cada uno (Murcia y Castellón) y otra en Madrid. ¿Qué puede salir de todo esto?

Estamos muy ilusionados con estas tres fechas, pero hemos querido ser prudentes de momento. A ver cómo responde el público y cómo nos sentimos nosotros. Predisposición para hacer más, por supuesto.