Un año más: la Murcia más contemporánea desembarca en ARCO

«ARCO lo puede todo», señala el galerista Nacho Ruiz desde el pabellón 9 de Ifema, en Madrid. «Hemos vivido una guerra, dos crisis económicas, dos años de pandemia, una edición en pleno julio..., e incluso un atentado de ETA. En veinticuatro años que llevamos aquí, hemos vivido de todo», insiste el murciano, codirector junto con Carolina Parra de T20. Pero todo eso hace de este evento, que arranca mañana, algo especial. «Es que es mucho más que una feria –se apresura a decir–, para empezar porque su historia está íntimamente ligada a la de nuestro país. Cuando apareció, en 1982, fue un balón de oxígeno para una España que necesitaba acercarse a la modernidad, y se ha mantenido en pie desde entonces y pese a tener todos los elementos del concepto geopolítico –e incluso sanitarios– en su contra. Quizá por eso todos queremos que salga bien», concluye el también historiador del arte.

Lo hace poco después de bajarse de una escalera para atender a La Opinión. Y probablemente, tras colgar, se volvería a subir. Porque ayer no había tiempo que perder: todo tiene que estar listo en su stand –el A12– para la apertura, que, como es habitual, será exclusiva para «público profesional» (coleccionistas, directores de museos y expositores varios, agentes del sector...). Serán en torno a doscientos –procedentes de unos cuarenta países– y se pasearán por ARCO durante los tres primeros días de la feria (hasta el viernes, incluido); después, el sábado y el domingo, se levantará la barrera para el disfrute del aficionado de a pie. Y aunque en Art Nueve esperan que alguna institución apueste por ellos –«para ver si podemos hacer algo interesante a nivel nacional»-, sobre todo esperan «recoger los frutos» de muchos meses de trabajo y que las obras que puedan vender «vayan a colecciones en las que se puedan disfrutar».

La encargada de responder por el proyecto de Art Nueve –cuyo stand es el A25 del pabellón 9– es Mª Ángeles Sánchez Rigal, directora del espacio que en Murcia da la bienvenida a los viandantes de la calle Dr. José Tapia Sanz. En su caso, esta es la décima edición, cifras al alcance de muy pocas galerías. «La demanda para estar aquí es muy grande, y son muchas las que se quedan fuera –la principal responsable de ARCO, Maribel López, cifraba en «más de doscientas» las solicitudes rechazadas este año–, con lo que debemos darle el valor que merece. Además, hablamos de una feria muy importante a nivel internacional y, por tanto, galerías españolas solo hay unas sesenta, con lo que es de agradecer que un año más hayan contado con nosotros», apunta Sánchez Rigal, que asegura que tras su propuesta hay «muchos meses de trabajo. De hecho –añade–, trabajamos en ello durante todo el año».

Porque, tal y como afirma Nacho Ruiz, las galerías pasan cada año un exahustivo examen que determina su presencia o no en la fería, una de las más importantes del viejo continente en lo que a arte contemporáneo se refiere. «Y haberlo superado una vez más nos indica que, pese a llevar veinticuatro años con T20, no hemos perdido la ‘tensión’ en ningún momento», apunta el galerista. ¿Y cuál es la clave? «Que por nuestro stand han pasado ya sesenta o setenta artistas. Aunque haya gente que lleve con nosotros desde el primer momento, algo que no es nada habitual –caso de Sonia Navarro, Miguel Fructuoso y FOD–, siempre nos hemos preocupado por incorporar artistas nuevos, cada vez más jóvenes, y al tiempo que nos preocupábamos por acompañar a otros en su consagración», explica el galerista murciano, que se enorgullece de una historia de fidelidad, coherencia y, sobre todo, de una trayectoria en la que «siempre hemos mirado hacia delante, nunca hacia atrás».

Por su parte, Sánchez Rigal cree que la clave para estar por décima vez en ARCO no está tanto en el proyecto que presentan como en el cuidado que le dedican a la programación de su pequeño-gran rincón en la capital del Segura: «Cuidamos lo local, lo cercano, pero sin perder de vista lo nacional y lo internacional. Además, trabajamos intergeneracionalmente, con artistas emergentes y otros ya muy bien posicionados. Y, sobre todo, nos preocupamos mucho de que puedan experimentar; experimentar no para hacer algo extraño, sino en lo que se refiera a actuar con libertad, a expresarse sin limitaciones», explica la galerista, cuyo trabajo, dice, es «estimular a los creadores, arrojarles algo de luz para que se motiven».

En este sentido, el proyecto que Art Nueve exhibe en ARCO parte de un texto que es común para todos sus artistas en nómina y que, de alguna manera, le da pie para comenzar a trabajar en las obras que más tarde mostrarán en Madrid. Porque hay que subrayar que el «90%» de lo que exhibe la galería es nuevo, obra creada específicamente para la feria, «igual que ocurre con lo que presentamos en nuestro espacio en Murcia», aclara Sánchez Rigal, que pretende establecer «un hilo» entre todos los artistas. En esta ocasión, el citado texto –a cargo del comisario Jesús Alcaide– invitó a los creadores a «reflexionar acerca del mundo en el que vivimos», pero por medio de disciplinas y conceptos de trabajo diferentes.

Porque son ocho las firmas que copan su stand en Ifema, cada una con naturaleza y entidad propia. No obstante, hay un artista con un peso particularmente específico en Una historia en espiral, que es como han bautizado el proyecto: Prudencio Irazabal. «Es un autor muy contrastado, con una gran trayectoria, y que ha expuesto en el Reina Sofía, así como en algunos de los museos norteamericanos más importantes. Y en esta ocasión lo hemos puesto a ‘dialogar’ con algunos de nuestros creadores más emblemáticos, como Javier Pividal, Sergio Porlán y Manuel M. Romero», además de con Christian Lagata, Álvaro Albaladejo, Claudia Rebeca Lorenzo y Pablo Capitán del Río, que recibió el Premio Arco/Comunidad de Madrid para jóvenes artistas en la edición de 2021.

Por su parte, la propuesta de Nacho Ruiz y Carolina Parra se sustenta sobre dos ideas clave: la primera es que debían seguir –y así lo han hecho, incluso adoptando un espacio mayor que lo habitual– un «criterio museográfico; es decir, plantear la presentación de las piezas que traemos a Madrid como si estuviéramos en nuestra galería, como si fuera una exposición». Y la segunda, íntimamente relacionada con la anterior, responde a la «cantidad tan grande de información» que ofrece una feria como ARCO: «No podemos ir con un trabajo menor o de segunda, por lo que hemos seleccionado las piezas más importantes de cuantas han sido creadas ex profeso para esta edición», explica Ruiz. De ahí que en el A12 vayan a poder contemplarse obras de gran formato como las de Sonia Navarro y Julia Santa Olalla: «La idea era buscar un espacio independiente para cada uno con trabajos que tuvieran la fuerza suficiente como para comunicar por si solos como si fueran en sí mismos una exposición», aclara el galerista.

Junto a los ya citados, en el espacio de T20 también se podrá disfrutar de Francesc Torres, Daniel García Andújar, Diego Balazs, Arturo Comas, Paloma de la Cruz, Inma Liñana, Gala Knörr e, incluso, Joan Fontcuberta, que actualmente expone en la Sala Verónicas de Murcia, así como el espacio de la galería en la calle Victorio, número 27. Aunque, en este caso, la protagonista del proyecto de los murcianos es, sin duda, Sonia Navarro, encargada de uno de los únicos veintinueve ‘Proyectos de Artista’ que acoge ARCO este año. Pero es que la lumbrerense, como dice el historiador, no es una artista cualquiera: «No solo es una de nuestras creadoras más reconocidas e importante en lo referente al trabajo textil, sino que, cuando ella empezó, hace veinticuatro años, era algo muy poco frecuente; tanto como para considerarla como una pionera».

Así, T20 gozará de dos espacios en Ifema, mientras que Art Nueve ha organizado –además de su stand en el Pabellón 9–, un proyecto paralelo en Sistema Studio, en el número 16 de la madrileña Calle del Almirante. La nomina es similar –solo que cambiando a Irazabal por Kirsten Hutsch– y se presentará, también, entre este miércoles y el próximo domingo, aunque el diálogo entre los creadores es diferente. Este se ha titulado Habitar el tiempo y funciona como una exposición al uso en un espacio «particular» y «muy interesante».