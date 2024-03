"El objetivo es crear, no calentarse la cabeza con los streams, tío"

El murciano Ginés Paredes, AKA Walls, fue el ganador de la batalla de gallos Red Bull de Barcelona 2018 con tan solo 17 años. Lo dejó para pasarse al pop-rock con sus propias canciones. Y no le salió mal, aunque el público de las batallas le sigue criticando por ello.

Tras Los niños del parque (2022), Walls acaba de publicar su segundo disco, Luna 18 (2024), con las colaboraciones de la mexicana Bruses, Leo Rizzi y Costa. Los tres suman ingredientes a un trabajo rico en variedad, que atraviesa diversos estados emocionales representados en canciones con ambientes diferentes entre sí, pero con un guión común. El disco bebe del punk, del rock y del pop. Así puede verse también en la estética de los videoclips, incluso en los atuendos.

Tras un periodo de búsqueda componiendo y creando su nuevo sonido, Walls inició una nueva etapa profesional el pasado septiembre con A mi lao, primera tarjeta de presentación con la que huyó de Los niños del parque para volverse aún más punky. Producido por Pablo Rouss y Evlay, Luna 18 suena a rock vanguardista con esa esencia gamberra de la que Walls dota siempre a su música. Como canta en una de sus canciones, «soy como una bomba de relojería».

Luna 18 llega esta semana. ¿Qué tal estos días previos a su salida? ¿Nervios de acero?

Conforme se va acercando la fecha, uno va cogiendo nervios. Cuando empecé esta semana no tenía muy claro que iba a sacar un disco. Poco a poco me voy mentalizando, y tengo muchísimas ganas. Ahora es cuando creo que viene también una parte de trabajo importante, porque sacar el disco no significaba dejar de trabajar. Ahora hay que girarlo, seguir promocionándolo. Le hemos puesto mucho cariño, y espero que vaya bien.

Regresabas con A mi lao, como un punto de inflexión, iniciando una nueva etapa musical más rock. ¿Qué te sugirió esta nueva aventura? ¿Has arriesgado mucho con Luna 18?

Tanto como arriesgar... No lo definiría así, porque creo que sigo manteniendo mi esencia, pero sí es un disco más oscuro, más rock, quizás un poco más agresivo al oído del oyente comparado con el anterior, pero es lo que a mí me apetecía hacer. Creo que puedo defenderlo, y viendo cómo están yendo los adelantos, a la gente le está gustando, así que espero que sí. No creo que sea algo alternativo como tal, pero sí es un poco más arriesgado.

¿Te costó encontrar el rumbo? ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Tu bagaje en el rap te ha ayudado a componer? ¿Eres muy autoexigente?

Soy una persona muy autoexigente, sobre todo en el tema de composición y de directo. Me costó un poco encontrar el rumbo. Sabía que quería hacer un disco de rock, pero a lo mejor lo que más me costó, más que encontrar el sonido, fue atreverme a oscurecer un poco mi movida. El principio de un disco siempre es un poco complicado por eso, pero gracias a Dios lo conseguimos. El proceso de creación fue un poco complicado. Mi bagaje en el rap sí que me ayuda a componer, a tener como esa soltura, pero a lo mejor el rap me ayuda más en los escenarios. El descaro que yo tenía cuando rapeaba me puede ayudar más ahora.

¿Por qué querías hacer un disco más de rock (también hay guiños al punk)?

Yo quiero hacer un disco de rock porque a mí me gusta el rock, y yo quería hacer rock. Era la música que escuchaba incluso antes de improvisar; la descubrí cuando era muy pequeñito. Y si bien empecé con a lo mejor un pop, pop-rock, punk, una movida con acordes un poco más abiertos y alegres como pueden ser Green Day o toda esta movida, para este disco tengo muchas influencias del rock de los ochenta, intentando llevarlas a mi rollo. Porque, claro, a una persona que escucha rock a lo mejor no le parece del todo rock mi disco. He intentado básicamente centrarme mucho en eso: riffs potentes, una batería que aunque sea electrónica tenga su fuerza, bajos garajeros y toda esa movida.

El título, Luna 18, suena entre película de ciencia ficción y pub de la esquina. ¿Cuál es la idea central que tratas de expresar en este trabajo? ¿Qué has querido decir con ese título?

Este disco trata de mis vivencias en Madrid y de la persona en la que me he convertido. Cuando vives nuevas experiencias, cuando vas conociéndote a ti mismo, a tu entorno, cuando te das cuenta de que las cosas se oscurecen más de lo que pensabas, necesitas un sitio donde llorar, donde pasan las cosas. Porque cuando sales de casa pasan cosas, pero la reacción a eso normalmente suele ser volverte a casa y allí..., allí las cosas siguen pasando. En este caso, Luna 18 es mi sitio, el lugar donde yo reflexiono y llego a la conclusión de la persona en la que me he convertido. Son básicamente las dos palabras con las que yo quería resumir todo en lo que yo me he convertido en Madrid.

Pablo Rouss es pieza fundamental del álbum. ¿Qué te aporta trabajar con él mano a mano?

A Pablo le tengo que agradecer desde aquí la paciencia que ha tenido conmigo, porque un buen productor no es aquel que coge un ordenador y es capaz de hacer virguerías, que también. Eso está muy bien, y tener conocimientos musicales es esencial, pero un buen productor es aquel que entiende al artista, que es capaz de ser resolutivo, de encontrar un hueco cuando está la situación un poco saturada, atorada, y es complicado seguir p’alante. Pablo me entiende muy bien, tiene mucha paciencia conmigo, y eso es lo que me hace trabajar con él. Evidentemente es un grandísimo músico, pero a mí lo que me gusta es esa capacidad que tiene de poner un poco de cabeza. Abrir un programa y tocar teclas y hacer música es algo que también hay que valorar mucho, pero para mí lo que hace bueno a un productor es eso.

"Estoy contentísimo con mi situación, adoro el momento en el que estoy profesionalmente, pero uno siempre quiere más"

El disco sale en diferentes formatos. El más exclusivo incluye una figura tuya. ¿Cuál es tu intención al añadir algo más allá de lo puramente musical?

Sinceramente creo que vivimos en una época en la que el disco físico es más una pieza de colección, o un obsequio para el fan, que otra cosa; no es como antes, que era un medio para escuchar música. Ahora la música se escucha de manera digital, y los discos se han convertido en algo más exclusivo, por así decirlo. Yo lo único que quería era incentivar a la gente a que comprase el formato físico, que lo regalase a sus seres queridos si quieren, y lo del muñeco y ese tipo de cosas es porque creo que a la gente que se gasta un dinero en algo así, cuando a lo mejor no tendrían por qué hacerlo porque pueden consumir el álbum de manera digital, hay que darles algún detalle, una recompensa, porque se sigue agradeciendo que a día de hoy la gente utilice el formato físico, la verdad.

¿Qué papel juega lo visual y la estética en tu música?

La estética es clave a día de hoy: tener una buena imagen es clave para llamar la atención de la gente y para poder complementar tu proyecto. Pero también es muy importante saber defender esa estética. Hay estilos de ropa o de moda que me gustan mucho, pero que no me pongo porque creo que no tengo todavía los méritos suficientes como para defenderlo. Cada uno puede vestirse como quiera, pero a mí me gusta parecer creíble, resultar creíble a la gente cuando hago mi música. Así que sí, juega un papel muy importante, pero siempre con un background detrás.

Este nuevo álbum cuenta con algunas colaboraciones. ¿Qué puedes contarnos?

Son colaboraciones muy variadas, todas nacidas de manera muy orgánica. Quería meter un rapero y pude meter a Costa; Leo Rizzi es amigo mío desde hace mucho tiempo y Evlai es el mejor productor de Argentina. A todo esto se suma Bruses, que es uno de los mayores talentos de México. Así que..., nada, quería meter colaboraciones de todos los tipos, de fuera de España también si era posible, y lo hemos conseguido. Le doy las gracias desde aquí y p’alante.

Quédate, mi corazón, el último adelanto del álbum, ¿es el single más directo?

El single (de todos los que han salido) más directo, sí. La canción más directa y sincera del álbum te diría que es La Sole, que es la que está dedicada a mi madre.

¿Sigues en Madrid? ¿Cómo te has adaptado?

Muy bien. Sí, sigo en Madrid, estoy aquí trabajando, y la verdad es que estoy muy feliz. Obviamente uno echa de menos su casa, y siempre que tengo la oportunidad bajo a Murcia, pero intento que Madrid me sirva como mi hogar porque es aquí donde vivo, y también lo utilizo como una oportunidad de disfrutar más de mi tierra cuando voy. Se suele decir que las cosas buenas se tienen que dar en dosis pequeñas, y yo ahora cada vez que voy a Murcia lo disfruto a tope.

En Echao’ a perder pareces reflexionar sobre todo lo que has tenido que hacer para llegar a donde estás. ¿No ha sido un camino fácil? ¿A qué no estás dispuesto a renunciar?

Lo único a lo que no estoy dispuesto a renunciar es a compartir el éxito con la gente a la quiero. Para mí el éxito no tiene ningún tipo de sentido si no tienes a alguien con quien brindar. Yo obviamente he trabajado mucho para llegar a donde estoy, pero siempre recalco que en este mundo lo que más importa es la suerte, y yo gracias a Dios he tenido mucha, y hay que ser agradecido por ello. Ha sido un camino difícil, estamos todavía sembrando para seguir haciendo más camino, porque el camino nos lo tenemos que hacer nosotros, pero..., joder, mucha suerte, la verdad.

Tienes una canción que se llama Ya no soy yo, pero ¿quién es Walls?

Walls es el reflejo musical de Ginés. Yo soy muy fiel a mí mismo haciendo música, y Walls lo único que hace es interpretar lo que Ginés escribe.

¿Estás muy pendiente de Spotify for Artist, de las cifras de tus canciones?

No. De hecho, hoy mismo me he descargado la aplicación y he entrado a mi Spotify for Artists porque... es importante tener reproducciones, claro, y cuantos más, mejor. Pero el objetivo es crear y no calentarse la cabeza con los streams, tío. Además, ahora que las tenemos tan al alcance, nos pueden volver locos.

¿Qué opinas de la fama? ¿Te gustaría que te conociese más gente? ¿Has necesitado en algún momento ayuda profesional para gestionar el éxito?

No he necesitado ayuda, pero no me cierro las puertas a recurrir a quien yo vea conveniente para tratar mi cabeza. Obviamente me gustaría que me conociera más gente. La fama es algo difícil de gestionar, pero yo siempre quiero que me conozca más gente, porque creo que todo el mundo, supongo, quiere que su trabajo sea reconocido. Mentiría si te dijese que me conformo con lo que tengo. Yo estoy contentísimo con mi situación, obvio; adoro el momento en el que estoy profesionalmente, pero uno siempre quiere más.

¿Qué podemos esperar de Walls este 2024? ¿Se espera un año de festivales y grandes conciertos?

Hombre, sí, por supuesto. Este año de momento tenemos las cuatro fechas en Madrid (8, 9, 15 y 16 de marzo) y luego espero girar por un montón de festivales, y, a final de año, hacer una girita de salas, entre la cual espero que se encuentre un conciertazo enorme en mi ciudad natal, en Murcia. Espero que sí.