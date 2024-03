"Usamos la música para llegar a la catarsis"

A veces, lo único que funciona cuando estás perdido en la oscuridad es gritar con todas tus fuerzas, como si el grito pudiese desgarrar ese manto negro que nos rodea. Ahora, más que nunca, necesito hacerlo, con la guitarra colgada y los ojos cerrados. En 2024, el ruido vuelve a los escenarios». Así anunciaban en redes Noise Box su vuelta, aunque en realidad nunca se fueron del todo durante más de dos décadas de intachable trayectoria. Tras Espiral, acaban de presentar Hoguera, nuevo adelanto del que será su próximo álbum, Daño, y la demostración de que vuelven a su sonido más ruidoso, como un ciclón sacudiendo nuestras vidas. Este viernes estarán en el Microsonidos acompañados por Cincy&Naty, y debido a la alta demanda, ha preparado dos sesiones (17.00 y 21.00 horas).

Este esperado regreso con nuevas canciones augura un excelente LP para Noise Box. ¿Qué ha pasado durante este tiempo?

Después de sacar el último álbum, y de que la pandemia interrumpiera nuestra gira y nuestra actividad, tuvimos forzosamente que tomarnos las cosas con calma. Theo tuvo que marcharse de Murcia, y volvió Pedro al grupo. En esa etapa de transición sacamos Cabaña, Nueva ciencia y la versión de Singin’ in the Rain para el FICC. Fue también el momento en el que nos quedamos sin oficina, lo que implicaba tener que reorganizarnos también a nivel de gestión, finalmente firmando con Flor y Nata Records. Una vez teníamos a Pedro de vuelta, comenzamos ya a componer los temas muy tranquilamente mientras trabajábamos en otros proyectos. No ha sido nada fácil, pero estábamos decididos a volver a encarrilar el proyecto, y estamos a tope de energía y ganas.

Las entradas se agotaron con más de un mes de antelación, y habéis tenido que ampliar las sesiones. ¿Cómo vais de expectativas e ilusiones?

Estamos encantados de que la gente tenga ganas de vernos tocar. Significa muchísimo para nosotros después de todo el trabajo y esfuerzo invertido, y estamos preparando todo a conciencia para que el público de ambos pases se lleve un recuerdo inolvidable. Encima, tenemos la suerte de que nos acompañen Cincy&Naty, que son unos músicos increíbles y grandes amigos.

En la frase con que anunciabas la vuelta en tus redes sociales mencionas un grito desgarrador. ¿Es un grito de determinación, o pide ayuda?

El grito es la ayuda en sí; es el poder utilizar la música para canalizar todo aquello que no puedes dejarte dentro por doler demasiado. Este disco tiene mucho de eso, y en general siempre hemos utilizado la música como vehículo para llegar a la catarsis. Es una suerte poder transformar todo aquello que podría destruirte en una energía y un mensaje que podemos compartir con todo aquel que se sienta identificado con nuestras canciones.

Espiral fue el primer avance de un álbum, que se ha cocinado en el Laboratorio Cobarro. ¿Lo produces tú? ¿Cuál fue el punto de partida?

Sí, el disco lo he producido yo contando con el as en la manga de Antonio Illán para la grabación de baterías y para compartir las labores de mezcla, tomando las decisiones finales todos como banda. Nuestra manera de trabajar los temas ha sido muy dilatada, ya que se han ido construyendo poco a poco sin que hubiese una distinción total entre maqueta y disco. Íbamos componiendo, grabando ideas y desarrollándolas a nivel de producción desde el primer momento. El disco, como suele ser costumbre para nosotros, es muy ecléctico, quizás el más variado de nuestra carrera. Hemos ido grabando en distintas tandas de canciones, lo que nos ha permitido ir creando canciones en función de qué queríamos aportar al disco, y creemos que va a ser todo un viaje que tendrá esa capacidad para sorprender al público que siempre buscamos.

A Noise Box os caracteriza nadar a contracorriente. ¿De qué trata Espiral?

De seguir siendo uno mismo, aunque eso no sea necesariamente lo que te va a poner las cosas más fáciles. Muchas veces tomamos decisiones y realizamos sacrificios que, racionalmente hablando, serían cuestionables, pero que no podemos dejar de tomar porque sería ir en contra de nuestra propia naturaleza. Nuestra manera de vivir la música quizás sea el ejemplo más obvio, ya que en muchos casos supone un desgaste físico y mental a la hora de compaginarlo con el resto de áreas de nuestras vidas (no menos importantes), que muchos quizás no comprendan al no tratarse de un proyecto del que podamos vivir, al menos por ahora. Sin embargo, también se aplica a nuestro estilo de vida, a nuestras prioridades y, en definitiva, a cómo decidimos que sea nuestro paso por el mundo, y creo que mucha gente se puede sentir identificada con esa idea.

¿Por qué decidisteis volver al español?

Cuando estaba componiendo los temas para mi proyecto en solitario me di cuenta de que estaba bastante cansado de hacer canciones en inglés. Al estar cada vez escuchando más artistas en castellano, vi en el idioma un verdadero aliciente para seguir escribiendo y haciendo cosas nuevas. En estos momentos, me siento más ‘yo’ cuando canto en castellano, y no me apetece (ni me sale) hacerlo nada en inglés (aunque quién sabe en un futuro).

Esta misma semana salía nuevo single, Hoguera. ¿Cuál es su línea estilística? ¿Cuándo sale el álbum? ¿Está pensado ya el título?

Hoguera es más guitarrera, ruidosa y agresiva que Espiral, con más mala leche. Creemos que le gustará bastante a los que les van nuestros temas más cañeros. El disco se llamará Daño, y tenemos pensado ir adelantando temas antes de su salida.

¿Cuál será el hilo conductor? ¿Hay algún tipo de ruptura, alguna búsqueda de la estabilidad emocional? ¿Qué puedes avanzarnos?

Los primeros temas que empezaron a surgir ya trataban la pérdida, ya sea de personas que ya no tenemos en nuestras vidas o de partes de nosotros mismos. También estaba muy presente esa constante búsqueda del equilibrio entre vivir intensamente y encontrar la calma. Después, la relación que mantenía con mi pareja desde hacía 13 años llegó a un abrupto final que yo no deseaba, y eso sin duda ha marcado muchísimo las canciones. Hay letras que se empezaron a escribir antes de la ruptura y otras que escribí tras ella, y es muy interesante ver cómo queda reflejado todo ese periodo en el que tu vida se tambalea, se derrumba, y solo queda empezar la reconstrucción. El disco es un intento de digerir el dolor, y creo que la gente va a apreciar lo brutalmente honestas que son las canciones.

Colaboras con Veneziola y vuelves también con Pieles Sebastian. ¿De dónde sacas energía y tiempo para todo? ¿Cómo organizas tu agenda?

Bueno, con Veneziola no es que colabore; para mí es tan importante como Noise Box, son mi grupo y una segunda (o tercera) familia, y disfruto muchísimo tocando con ellos y compartiendo aventuras. Estoy implicado con la banda al 100%, y me aportan muchísimas cosas positivas tanto a nivel musical como personal. Estoy deseando empezar a trabajar en el próximo álbum con ellos; ya hay alguna idea flotando por el aire. Con Pieles Sebastian hemos tenido también que frenar un poco para recomponernos, un poco como pasó con Noise Box, pero estamos ahora mismo grabando unas canciones que me parecen increíbles y en las que estoy deseando centrarme más en las próximas semanas. Juanfra es de los músicos más talentosos con los que he tenido la suerte de coincidir, y me siento tremendamente afortunado de poder ser parte del proyecto. Además, es una de las personas más inteligentes e interesantes que conozco, y el simple hecho de pasar tiempo con él ya es valioso en sí. Por otro lado, pronto lanzamos un tema Álvaro Sierra y yo bajo el nombre de AmorAstilla. Así que te puedes imaginar que organizar mi agenda es tremendamente complicado, pero soy total e irremediablemente adicto a la música, y teniendo la oportunidad y la suerte de poder hacer cosas tan chulas con gente increíble, no me perdonaría a mí mismo desaprovecharla, aunque a veces cueste el sueño, la salud y mil otras cosas.

¿En qué punto creéis que os encontráis ahora mismo Noise Box?

Yo creo que estamos en un momento muy bueno, de crecimiento. Creemos que hemos dado un paso más con este álbum. No sé, tengo la sensación de que este disco va a encontrar a su público, y que vamos a disfrutar mucho interpretándolo en vivo.

Empieza la época de festivales. ¿Con ganas de subiros a la furgoneta?

Nos morimos por girar. Haremos algún concierto más por la zona del levante antes del verano, pero será en otoño cuando empecemos a movernos más.