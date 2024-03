Estos son los conciertos de este fin de semana en la Región de Murcia

Las canciones introspectivas de Alice Wonder

Alice Wonder empezó subiendo versiones a instagram, y se ha convertido en una de las artistas más prometedoras del panorama musical español. Asombró en 2018 con un EP, “Take Off” (que obtuvo con su canción homónima millones de visualizaciones), y con el álbum “Firekid” por su gran capacidad expresiva, su sonido abierto y evocador y una producción muy cuidada. “Que se joda todo lo demás” (2022), su segundo álbum, ya íntegramente en castellano, acumula casi 30 millones de reproducciones en plataformas, pero el impulso definitivo llegó cuando fue invitada por el gobierno a participar en el homenaje de estado a las víctimas del COVID y en reconocimiento al personal sanitario celebrado en el Palacio Real. Versionó al piano '’Lucha de gigantes'’ de Antonio Vega, emocionando a los presentes (incluidos los reyes), que la ovacionaron.

Las canciones introspectivas de Alice Wonder fusionan pop alternativo y folk con su peculiar y admirada voz. Consolidado su proyecto como uno de los más destacados actualmente, ha abierto los conciertos de Vetusta Morla en la gira “Mismo Sitio, Distinto Lugar”, ha interpretado junto a Guille Galván “La Apuesta” (canción original de la banda sonora del film de Inés de León “Qué Te Juegas”), y forma parte de la banda de Xoel López como teclista y corista. En Milán grabó su nuevo disco, “un recorrido por las sensaciones humanas. Un viaje con muchos contrastes, muchas aristas y sombras, como una persona que, depende del día, se encuentra una cosa u otra”. Espera empezar a mostrarlo antes de verano. Su complejo pop es nebuloso y melancólico, pero también irreverente e iconoclasta.

En 2023, Alice participó en el Benidorm Fest presentando su single “Yo quisiera” , con más de 500K streams en pocas semanas. Durante este año está concluyendo la gira “Que se joda todo lo demás”, y comienza una nueva etapa, estrenando canciones en directo que irán formando parte de próximos lanzamientos. Lleva más de un año agotando entradas en todos los conciertos, y sigue generando una gran expectación.

Sábado 2. Mamba, 21.00 horas. 19,80 euros

CARMEN BOZA regresa reinventada

La compositora, intérprete y productora linense Carmen Boza está considerada como una de las propuestas españolas más interesantes y con más proyección de los últimos años. Empezó su carrera musical subiendo vídeos a YouTube, donde poco a poco fue consolidando una gran base de fans. Tras ‘'La Caja Negra’' (Etiqueta Negra, 2018) ya se puede escuchar en plataformas digitales '’Encore'’ (EO! Música, 2024).

A finales de 2022, Carmen Boza decidió retirarse de los escenarios por un tiempo sin previo aviso hasta que en 2023 compartió la canción '’San Juan’' en sus redes sociales, y ahora regresa reinventada y más experimentadora con “Encore” (2024): “un encore es una interpretación adicional que se origina de forma espontánea cuando el público empieza a aplaudir al final del concierto, una vez que ha terminado”, explica ella -, donde la guitarra pasa a un segundo plano y toman protagonismo nuevos instrumentos analógicos y electrónicos.

Carmen no habla directamente de feminismo, pero rompe barreras y reivindica en sus letras la igualdad, la autoafirmación y la conciliación. Su virtuosismo tocando la guitarra, su voz aterciopelada, sus melodías atraen cada vez a más seguidores .

Viernes 1. Auditorio Víctor Villegas, 21.00 horas. 17 euros

Moisés P. Sánchez inaugura la IV edición del Murcia Jazz Festival

El pianista y compositor Moisés P. Sánchez inaugura la IV edición del Murcia Jazz Festival. Con 30 y pocos años, lleva la mitad de su vida tocando profesionalmente. Además de su trío estable con Toño Miguel y Borja Barrueta, está involucrado en muchos proyectos, por ejemplo con Pablo Martín Caminero, ha colaboraciones con Plácido Domingo, Benny Golson, Jorge Pardo, Chano Domínguez, Ara Malikian, Perico Sambeat o Carmen París, y su carrera le ha llevado incluso hasta Corea del Norte.

Moisés P. Sánchez, muy valorado también en la escena europea, tiene una gran proyección internacional, y un lenguaje genuino y propio que combina sorprendentemente influencias variadas; sus composiciones trascienden las fronteras entre géneros. Fue nominado al Grammy latino por mejor trabajo instrumental por “Unbalanced” (2019). "Dedication II" (2023) es el disco que viene a presentar en directo; continuación de “Dedication” (Universal, 2010), grabado en Nueva York, que marcó sus líneas maestras, y ahora recupera aquella formación de cuarteto. Los músicos que participaron en aquel álbum, con temas propios de Moisés, vuelven a juntarse para hacer una puesta en común de su evolución, experiencias y aprendizaje.

Las composiciones de Moisés, llenas de recursos y de un marcado carácter sinfónico, son muy originales y vitalistas, y este cuarteto de cómplices las interpreta con dinamismo sobre el escenario. El enérgico saxo de Javier Vercher y la impecable sección rítmica (Toño Miguel al contrabajo y Borja Barrueta a la batería), músicos desprejuiciados e investigadores, amplifican con frescas improvisaciones la complejidad sonora del pianista. Una formación que abraza y eleva la esencia de esa música libérrima que es el jazz.

A este magistral elenco se sumará en algunos temas la voz de Cristina Mora. Un magnífico comienzo para la IV edición del Murcia Jazz Festival, con este quinteto de talentos de imparable evolución. Hay algo en la expresividad pianística de Moisés P. Sánchez que acaba siempre en una emoción cercana. Ya lo decía Bill Evans: lo importante es la búsqueda de la belleza.

Viernes 1. Teatro Circo, 20:00 horas. 10/12/15 euros

THE LIMBOOS dan un giro sónico

The Limboos, el quinteto gallego, hacen la primera parada de su gira, 'OFF THE LOOP TOUR', en Murcia de la mano de Microsonidos. Recorrerán España por el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, '’Off the loop’'.

’Dark is the night'’ fue el adelanto que confirmó el giro sónico de The Limboos, ya atisbado en los dos singles previos: 'Red Line' y 'The Guest'. En '’Off The Loop'’ sueltan amarras y dan cabida a múltiples influencias (Scott Walker, Love, The Stooges, la música de las pelis Giallo de los 70, Danger Mouse, Dan Auerbach....). La voz de Daniela Kennedy, batería de la banda, es la principal novedad, aunque no la única: una producción minimalista unida a la aparición de un cuarteto de cuerda por primera vez en su discografía, hacen de '’Dark is the night’' una presentación sorpresiva e intrigante.

The Limboos surgieron de la nada en 2013 con la única intención de ahondar en los sonidos y ritmos de New Orleans y de la tradición más salvaje del R&B añejo. Rápidamente se revelaron con una fórmula bautizada como ‘’Exotic Rhythm and Blues’'. Esta mezcolanza de ritmos caribeños y de la música de los 50s culminó en un primer álbum, '’Space Mambo’’ (Penniman Records, 2014). Se convirtieron en habituales de todas las salas peninsulares, ganando cada vez más adeptos y girando también por Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suiza, Portugal o Italia.

La espera ha sido larga, pero The Limboos han vuelto.

Viernes 1. Sala Spectrum, 23.00 horas. 16/18 euros

EL ÚLTIMO KE ZIERRE, vitalidad punk rockera

EL ÚLTIMO KE ZIERRE, de Burriana (Castellón), son Kusio (batería), Roberto 'Feo' (cantante) y Pedro (bajo), unos imprescindibles del punk rock estatal. Su mensaje despertó conciencias. Íntegros, sin pretensiones se ha dedicado a tocar, componer y disfrutar, sin presiones. El fuerte mensaje que contienen sus letras, con esa forma tan especial de transmitirlo, hace de ellos una banda singular que no puede faltar en ningún festival punk. "El lado oscuro de la luna" (2023) es su nuevo álbum -desde “El Mutante de Barrio Chino” (2017) no habían publicado nada nuevo-. Directos, ejecutan con actitud y vitalidad punk rockera canciones que calan hondo.

Viernes 1. Garaje Beat Club, 22.00 horas. 15 euros + gastos / Taquilla: 18 euros

MOROCHOS, dos gemelos fabricando buen rollo

Los madrileños Morochos son un dúo formado por dos gemelos, Ignacio y Juan, que llevan desde niños en la música. Acaban de lanzar su segundo disco, “De dónde vengo” (Calaverita, 24), que habla de sus raíces. Así se definen ellos: “Somos dos gemelos fabricando buen rollo. Componemos canciones que nacen de la fusión del flamenco y el pop como ingredientes principales, un puñao de alegría, una dosis de vida furgonetera, una guitarra y un cajón».

En mitad de un viaje en furgoneta por el norte de Brasil, los hermanos se vieron obligados a volver a Madrid debido al Covid. Morochos suenan a mezcla, a fusión, a convergencia de estilos, y no es casualidad: proceden de una madre venezolana y un padre madrileño. El Caribe y el Mediterráneo son muy importantes en el nuevo disco, cuyo estilo es una fusión de flamenco, reggae y pop. Sus temas, pegadizos y disfrutones, han logrado una gran acogida entre el público y en las redes sociales. Celebrando la vida.

Viernes 1. Sala Musik, 21.30 horas. 16,50 euros

PUÑO DRAGÓN revitalizando el rock and roll

El rock alternativo de los asturianos Puño Dragón llega al festival Microsonidos este sábado.

Creados en 2021 por Rafa Tarsicio (ex-Tigra), voz y guitarra, Germán Mingote (Mingote), también en la voz y guitarra, Manu Huertas (The Parrots), batería, y Erik Iglesias (Destino 48), bajo, Puño Dragón se han consolidado como una de las propuestas más emocionantes y prometedoras del panorama musical español con su sonido fresco y enérgico, su capacidad para revitalizar el rock'n'roll y su enfoque fresco y moderno, una visión que ha atraído a jóvenes y fanáticos veteranos del género.

En su concierto, Puño Dragón presentarán los temas de su álbum debut epónimo, donde la fuerza, las influencias clásicas y una personalidad única se entrelazan para ofrecer una experiencia incomparable. Entre los temas más aclamados se encuentra "Carcaj", así como con su reinterpretación del clásico de Albert Hammond “Échame a mí la culpa”. Prometen una noche electrizante.

Sábado 2. La Yesería, 21.30 horas. 12/15 euros

ANKHARA, dueños del tiempo

Ankhara vienen con motivo del 25ª Aniversario de su primer álbum, "Dueño del tiempo", que tocarán en su totalidad, y también presentarán su nuevo EP, "De Aquí a la Eternidad". Además para la ocasión contarán con una gran banda: Hyden.

Ankhara son una banda madrileña de heavy metal fundada en 1995, con claras y marcadas influencias de power metal y metal progresivo. Se caracterizan por su poderoso sonido, influido por el heavy metal clásico y el hard rock. En 1999 lanzaron su álbum debut, "Dueño del Tiempo". A lo largo de los años, Ankhara han lanzado varios álbumes de estudio, incluyendo "Dueño del Tiempo" (1999), "Ankhara II" (2000), "Sombras del Pasado" (2003), "El Origen" (2017), "Sinergia" (2018), DVD "Dueños del tiempo" (2015), Premonición (2022) y "De aquí a la eternidad" (2023), consolidando la reputación de la banda como una fuerza desatada en la escena del metal español. Han compartido escenario con renombradas bandas de metal nacionales e internacionales, y lo largo de su carrera han mantenido una base de seguidores leales y han demostrado su habilidad para evolucionar y adaptarse, manteniendo siempre su distintivo sonido heavy metal.

Sábado 2. Sala Spectrum, 21.30 horas. 16,50 euros

Alec López, la prometedora nueva escena murciana se viste de largo

Con “STAY WITH ME”, Alec López, el joven cantante murciano premiado recientemente como Mejor Artista Emergente en los VII Premios Yepes de la Música Región de Murcia, lanzó la semana pasada su primer EP, ‘‘Butterfly’’, y lo estrena en directo e21,30hste viernes en Microsonidos.

‘’Butterfly’’ es un disco de debut con canciones cinéticas y expansivas que parecen envolverte en su escalofriante belleza desencantada. Contiene cinco temas en inglés, además de ‘Monstruo’ un bonus track en el que, por primera vez, Alec López canta en castellano. En la producción han estado José Caballero (NeoMusicBox), Antonio Illán y Víctor Rodríguez, junto a Anto Planes (IcónitaLab) y Jose Antonio Alonso. A esto hay que sumar las aportaciones e implicación del resto de la banda, formada por José García (batería), Cristina Sanz (bajo) e Iván Gombau (guitarra), que son mucho más que músicos acompañantes.

Alec comenzó su camino en la música a los 8 años, dentro del mundo de los musicales, y ha terminado convirtiéndose en uno de los referentes de la nueva ola del pop nacional. A los dieciocho años publicó su primer single, ‘Take you home’, un tema juvenil, rebelde y eléctrico que instantáneamente conectó con los de su generación. Compone, canta, toca la guitarra y el piano, y sus referentes se encuentran en el pop-rock-punk anglosajón: Inhaler, Viva Suecia, Arctic Monkeys, Five Seconds Of Summer, One Direction o The 1975, a veces más rabiosamente underground y, otras más mainstream. Pura emoción eléctrica.

Con Alec López comparten cartel Querido Diablo, banda murciana de pop rock moderno, nacida a comienzos de 2023, con influencias de artistas clásicos del rock nacional e internacional. Bajo la supervisión de Miguel Bañón, han publicado hasta la fecha ‘’Equilibrados’’, ‘’Basta ya’’ y ‘‘Mis demonios’’, como temas propios. Actualmente trabajan en la producción de su primer álbum. Presentarán además “Autonomix”, un medley de versiones creado para un proyecto de Kalon Bay, que contactó con Querido Diablo para poner música a un video conmemorativo del día de la hispanidad consistente en una serie de ‘bodypaints’ con motivos de cada comunidad autónoma de España, con música representativa de cada lugar. Tuvo un alcance de más de siete millones de visualizaciones y supuso un espaldarazo para el grupo y la ilustradora. La prometedora nueva escena murciana se viste de largo.

Viernes 1. Sala REM, 21.00 horas. 6 euros