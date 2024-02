Maná, emocionados de volver a España con "un pedacito de taco mexicano hecho música"

Los mexicanos Maná se sienten emocionados por la respuesta en taquilla del público a la gira que realizarán por España el próximo verano, con parada en Murcia el 15 de junio. De hecho, prometen un potente espectáculo en el que todo el mundo disfrutará «de un pedacito de taco mexicano hecho música».

Lo hicieron durante una entrevista en el marco del Festival Internacional de Viña del Mar (Chile), al que regresaron este martes tras ocho años sin girar por Sudamérica. En ella, Fher, Alex, Sergio y Juan reivindicaron la profundidad de sus letras frente a la simplicidad del mensaje actual en otros estilos, su valor como banda intergeneracional y la necesidad de que la música se implique en la defensa del planeta, de la inmigración y los derechos sociales, pero también de sus fans españoles.

«Son un público alucinante, muy energético y efusivo, de mucha adrenalina. Cantan alucinante», señala sonriente Fher Olvera, la voz del grupo. A este respecto, el vocalista explica que siempre han tratado de ser «de los que ofrecen una experiencia», para que te den «ganas de volver». «Y creo que una banda cuando logra eso –apunta–, ha logrado un hit en su carrera, porque hay mucha gente que va a ver una banda y nueca vuelven a sus directos. Esa conexión con la banda y con el público es alucinante».

A quienes tienen intención de ver a los mexicanos en los distintos conciertos programados en España, Fher les recomienda «que se apuren a comprar su ticket porque, si no, luego se lo van a querer revender muy caro», y eso no les gusta nada a los miembros del grupo, que pelearon mucho por entrar con su música en nuestro país. «Compartir la música de Maná con los españoles fue un trabajo bien arduo, pero cuando metimos bien las dos piernas en la cancha, la gente nos amó, hubo una mucha empatía y nosotros les amamos a ellos. El mosaico de culturas que tiene España es alucinante. Tocamos en muchos países, pero ir a España es una pasada; estamos muy ilusionados», afirmó el cantante, que estará el 9 de junio en Barcelona y, después, en Valencia, Murcia, Granada, Fuengirola, Madrid, Las Palmas, Chiclana, Bilbao y La Coruña, donde ya no quedan entradas.

Nuevos trabajos

Con diez discos de estudio en su haber, y considerada la banda de rock más influyente en español, Maná sacará en meses un recopilatorio de duetos titulado Noches de cantina (2024), que incluye colaboraciones con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Pablo Alborán o Christian Nodal, y prepara su undécimo larga duración, ansiado desde que en 2015 grabaran Cama encendida. «Creo que si oyes todos los álbumes de Maná de principio a fin, notas la evolución, tal vez en la técnica de tocar. En la cuestión de letras, lo increíble es que Maná siempre ha hablado de una realidad latina y de la realidad que que vivimos y vemos», explica Alex González.

«Te podría decir humildemente que creo que somos una banda que con los años nos hemos vuelto mejores, como músicos, como compositores y como los buenos vinos pasando los años», agrega el batería, para quien el ejemplo son grupos como los Rolling Stones, que aún tocan «como cuando eran chamacos». A este respecto, González cree que este es el camino que también quiere recorrer Maná porque «mientras tengamos salud –dijo–, por qué no seguir haciendo lo que tanto amamos».

Sobre las colaboraciones de este próximo trabajo, Fher asegura que han sido «muy nutritivas» para la banda. «Escuchar voces jóvenes interpretando nuestras rolas –voces como las de Pablo Alborán, Christian Nodal o Alejandro Sanz– es un placer», señala el cantante, que tiene muy clara cuál debe ser la línea a seguir por Maná en cuestiones temáticas. Y es que, preguntados por la polémica de los narco-corridos y las letras simplistas e hipersexualizadas de cierto tipo de reguetón, el grupo dijo respetar todas las opciones, pero reivindicó el valor de sus letras, románticas, comprometidas, que en su opinión tienen más opción de perdurar.

Somos «un grupo que no sirve tanto como para mover el culo y estar en el brincoteo y el perreo. Pero sí puede hacer una canción que se la puedes mandar un chico o una chica», señala Fher, que le da más valor a los conciertos, al número de personas que se esfuerza por pagar una entrada, que a la repercusión y difusión en redes sociales. En este sentido, la banda promete un nuevo álbum igualmente comprometido «porque ahorita hay muchos temas de los que hablar: el planeta, la política... Está todo muy convulsionado», lamenta. «Ahora es cuando hay que hablar de muchas cosas, no solamente sociales, sino también ambientales y todo lo que le pasa a nuestro planeta –añade–, que urge para ayer parar todo lo de las emisiones de gas de CO2 y la manera de mover el mundo», concluyó Fher.