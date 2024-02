Morgan: "Hay muchas bandas y estilos que no son lo último y siguen teniendo su público"

El concierto de Morgan celebrado el 21 de enero de 2023, durante la gira The River Tour y dentro de la programación de Inverfest, se ha convertido en uno de los hitos más relevantes de la banda, mostrando una de las facetas que mejor refleja su energía. El disco Morgan & The Golden Family - Live at WiZink Center incluye los dieciocho temas del concierto íntegro, así como un extra de tres cortes del EP Cool Mood Sessions. Con sus dos primeros trabajos, North (2016) y Air (2018), Morgan se habían situado entre las bandas emergentes más populares surgidas en los últimos años. Este otoño pasaron por el Cartagena Jazz.

Como los grupos que les inspiran, Morgan tienen espíritu errante, de carretera, y en estos momentos se encuentran despidiendo la gira The River Tour, que les trae hoy de nuevo a Murcia, concretamente a la Sala Mamba! Musicalmente, apuestan por una riqueza instrumental que oscila entre lo grandioso y lo ampuloso; la omnipresencia de teclados proporcionan al conjunto cierta épica sementera. Charlamos de todo ello con Carolina de Juan, ‘Nina’, y David Chuches, que nos ponen al tanto de este fin de gira.

Ya salió el disco en directo de vuestro concierto en el WiZink Center, Morgan & The Golden Family, grabado hace un año. ¿Ha sido un hito para vosotros? ¿Cómo recordáis esa experiencia? ¿Cómo se recupera alguien después de algo así?

La recuperación fue lenta, pero uno vuelve a la realidad tarde o temprano. Para nosotros ha sido una bandera en nuestra trayectoria, ya no solo por haber podido tocar en ese recinto icónico en este país, si no por haberlo hecho además junto con la Golden Family. Sumados a nosotros seis, éramos dieciocho músicos en el escenario. Fue una experiencia maravillosa gracias a todo el mundo que trabajó e hizo que todo saliese a pedir de boca.

¿Por qué el disco solo está disponible en formato de triple vinilo y a la venta exclusivamente en los conciertos de fin de gira? ¿Cuestión de actitud, o no solo? ¿Algo en contra de las plataformas?

Para nada, al menos no en este caso. Es una cuestión que se divide entre las ganas que teníamos de que nuestro público tuviese un incentivo por venir a esta última tanda de conciertos de este fin de gira;además de que la capacidad de fabricación que tenemos al ser una banda autogestionada es limitada. Generar una tirada para poder distribuir el triple vinilo en tiendas es una inversión muy costosa, y la verdad es que se nos hacía imposible abarcar más. En plataformas digitales acabará estando, pero una vez finalicemos esta gira.

¿Cómo lleváis lo de ser una banda autogestionada? ¿Supone algún hándicap o lo suplís con esfuerzo y talento?

Tenemos discográfica, somos North Records. Lo que pasa es que no tenemos una multinacional detrás. Obviamente, como casi todo en la vida, tiene ventajas y desventajas. Pero sí, creo que lo suplimos con trabajo, esfuerzo y un gran equipo de gente talentosa que tenemos detrás.

Como primer single salió Sargento de hierro, con la colaboración de Quique González. ¿Estaba clara la elección desde el primer momento, o resultó complicado elegir single?

Estuvo claro desde el principio. Nos quedó una versión muy bonita junto con Quique, y desde la primera escucha todos pensamos que ese debería ser el primer adelanto.

Durante el intenso show del Cartagena Jazz hubo canciones de seis y siete minutos, muy al estilo de unos Grateful Dead, como si fuerais una ‘jam band’. Llama la atención Alone –con su pequeño homenaje a Pink Floyd–, siete minutos que son pura brisa sanadora. ¿Pensáis que tenéis un público preparado para este tipo de shows?

Totalmente. Creo que nuestro público lo demuestra concierto tras concierto. Están preparados para lo que les ofrezcamos. Creo que nosotros confiamos en ellos, y ellos en nosotros. Son una audiencia inmejorable.

Another Road (getting’ ready), con su ritmo funky, suena como un cruce entre Jamiroquai y Stevie Wonder. ¿Está pensada para poner a bailar a la gente?

La verdad es que pone a bailar a la gente. No diría que está pensada, como si en su momento hubiésemos compuesto esa canción buscando eso, sino más bien salió así. Sumado a un trabajo impecable por parte de José Nortes en la producción y arreglos, nos quedó esa canción que tantas alegrías nos ha dado y nos seguirá dando.

¿Fue complicado hacer el set list para el concierto del WiZink Center?

Tenemos solamente tres discos, y suman algo más de tres decenas de canciones, así que tampoco tenemos mucho de dónde elegir. Es siempre complejo, pero si me lo preguntas dentro de unos años, con cien canciones, seguramente te responda con un ‘sí’ rotundo.

Habéis hecho salas, teatros y festivales. ¿Dónde creéis que encaja mejor vuestra música y os sentís más cómodos?

Creo que encajamos en todos lados, excepto en un festival a las dos de la mañana. Por lo demás, creo que ofrecemos distintos formatos para que nuestro público pueda elegir dónde quiere vernos: si sentado tranquilamente en un teatro-auditorio, de pie con una birra en una sala, etc. Yo personalmente prefiero el ambiente de una sala con la gente encima y con cerveza sobrevolando.

En una época en la que el consumo y la industria apuestan más por canciones que por discos, ¿sentís que vais contra corriente, a vuestra bola?

Sí, vamos a nuestra bola. Vamos con lo que creemos que tenemos y queremos hacer. Es lo único que nos marca el camino.

¿Cuáles creéis que son vuestros puntos fuertes, vuestras mayores credenciales?

Nuestro directo. Nuestros discos son buenos, pero nuestro directo es mejor.

Desde que se empezó a escuchar tu voz, Nina, todos coincidimos en que estamos ante una de las voces más interesantes y especiales de nuestro país. ¿De dónde surge tu personal manera de cantar?

¡Muchas gracias! Supongo que viene de muchos lugares. Un poco de todas las voces que he ido escuchando a lo largo de toda mi vida, de todas las maneras de cantar que he ido escuchando y de las que soy fan. Y algo de intuición supongo que también, y un poco de dejar fluir lo que salga y ver.

¿Las referencias son más del pasado que contemporáneas?

Puede ser. Toda la vida he escuchado mucha música del pasado, aunque es verdad que últimamente creo que paso más tiempo escuchando discos nuevos y voces nuevas, porque me encanta ir encontrando voces que me hagan sentir nuevas cosas.

¿Cómo explicar que, haciendo una música tan ajena a las tendencias, estéis llenando?

Creo que hay muchas bandas y estilos que no son lo último y siguen teniendo su público. Por poner un ejemplo exagerado, la música clásica, música en parte de otros siglos, y hay gente que sigue yendo y llenando los recintos. Creo que el tiempo hace la criba.

¿En qué momento están Morgan ahora mismo? ¿Trabajando ya en un nuevo disco?

Tenemos la mirada puesta en estos últimos conciertos. Después, un poco de descanso para recuperar energía y después, a por el nuevo disco. Alguna idea hay ya, pero queda mucho trabajo por hacer.