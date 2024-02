Pignoise celebra 20 años de música con increíbles colaboraciones

Mientras equilibra su apasionada labor como comentarista deportivo. Álvaro Benito lo tiene claro: “colaborar con Calamaro, Loquillo, Hombres G, Los Secretos o Rulo ha sido un honor”.

-¿Cómo se os ocurrió la idea de celebrar el 20 aniversario con colaboraciones con artistas consagrados y emergentes?

-20 años en la música no son fáciles de cumplir y había que celebrarlo de alguna manera. Pensamos que un vistazo al pasado a nuestras canciones más conocidas con colaboraciones que nos entusiasmaran sería lo ideal y el resultado no ha podido ser más satisfactorio. Estamos muy contentos de cómo ha resultado todo.

-¿Cómo ha sido el proceso de elección de las canciones más emblemáticas, en particular “Nada que perder” y “Sube a mi cohete”?

-La elección ha sido muy fácil de hacer. Llevamos tantos años tocando estas canciones en directo que sabemos perfectamente cuales son las más cantadas y esperadas.

-¿Qué impacto esperan que tengan estas colaboraciones en el panorama musical, tanto para Pignoise como para los artistas?

-No tenemos ni idea del impacto que va a provocar. Tampoco buscamos nada en concreto. Era más una celebración que buscar algo. La banda está en su mejor momento y no creo que necesitemos nada en concreto, solamente seguir caminando el camino como lo hacemos siempre.

-¿Podemos esperar alguna sorpresa?

-Sorpresa es el disco entero. Que Calamaro, Loquillo, Hombres G, Los Secretos, Rulo, etc, estén presentes, le otorga al disco un nivelazo y a nosotros una satisfacción inmensa, por no decir que es un honor.

-Todo esto implica un trabajo que tienes que compaginar con tu actividad como comentarista deportivo. ¿Cómo lo llevas?

-Pues teniendo poco tiempo para mí jajaja. Poco tiempo libre y de ocio. O estoy trabajando en una cosa o en la otra. No me quejo, me encanta todo lo que hago. Que siga así.