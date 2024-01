El Teatro Circo de Murcia se traslada hoy a las primeras décadas del siglo XVII, época convulsa, de luchas de poder y de intransigencia religiosa. Lo hará a partir de las 20.00 horas y durante la puesta en escena de El trueque, un texto que Thomas Middleton escribió en 1622 –con el título original The changeling– y que, gracias a la traducción al castellano de John Sanderson, la Compañía Ferroviaria sube a las tablas del TCM dentro del programa ‘Clásicos de enero’.

Bajo la dirección de Paco Macià, un elenco formado por Eloísa Azorín, Kike del Río, Diego Juan, Iván Gisbert, Raquel González, Paco Peraile y Pollux Hernúñez da vida a los personajes de esta obra que Middleton creó para el teatro, basándose en una serie de relatos escritos en 1621 por John Reynolds.

«Reynolds era un marino mercante que estuvo en Alicante en 1604 y que escribió una colección de relatos que se suponía que eran verídicos, pero no lo son», asegura Sanderson al respecto; entre ellos, el de la historia de Beatriz Juana y Anselmero, en el que se basa principalmente esta pieza.

En aquella época reinaba en Inglaterra Jacobo I, que quería casar a su hijo, el príncipe Carlos, con una infanta española, hija de Felipe III. El objetivo era conseguir la paz entre los dos reinos, «pero hubo mucha oposición por parte de las dos iglesias, la protestante y la católica».

Esta obra se escribe como una metáfora de esa situación, ya que narra la historia de Beatriz Juana, hija del gobernador del Castillo de Santa Bárbara, a la que su padre quiere casar con un desconocido por cuestiones de poder. Pero ella, enamorada de otro hombre, no está dispuesta a doblegarse. La historia trasciende el juego de enamoramientos y engaños para convertirse en una tragedia.

¿Cuándo? Hoy, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Circo, Murcia ¿Precio? 10/12/15 euros

«El motivo de escribir este texto era hacer un alegato contra la decisión de los reyes y a favor de la postura de las dos iglesias. El protestantismo inglés desarrolla primero un texto en prosa y luego esta obra, que refleja la postura de Middleton».

Y de hecho, destaca el traductor, «la planificada boda real en la realidad se va al traste dos años después de que se escribiera la obra». Sin embargo, lo que en el siglo XVII era crítico desde la perspectiva actual «no se ve negativo», ya que supone la liberación de la mujer ante la imposición de los hombres.

Para Eloísa Azorín, que interpreta a Beatriz Juana, asumir este papel ha sido un reto. «Hice un trabajo muy riguroso con Paco para analizar las intenciones, las energías de los personajes... ha sido muy intenso». La actriz no juzga al personajes ni a la historia: «Me he puesto en su lugar y siempre la he defendido; he intentado entenderla y apoyarla porque esta mujer se revela».