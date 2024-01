A fuego lento

Una extensa novela, ya que supera las cuatrocientas páginas, ha publicado Idoia Arbillaga (Cartagena, 1974) en Madrid (Huerga y Fierro) con el título de En el fondo, un crimen, tras haber sido finalista en el premio Ateneo de Sevilla. Y méritos no le faltan a este complejo relato porque el lector enseguida se ve envuelto en una serie de complejas tramas narrativas yuxtapuestas, que irán sucediéndose y avanzando sobre el tiempo, pero también sobre la vida y las aventuras y desventuras de una serie de personajes, relacionados entre sí, en algún momento del relato, por las más diversas circunstancias existenciales y por los espacios por los que transcurren los hilos de las tramas desde el principio del siglo XX a los tiempos del presente.

La autora embarca a su lector en una sucesiva serie de relatos que concilian géneros narrativos de lo más diverso, desde la novela de misterio al melodrama tradicional vinculado a los oscuros y ocultos orígenes genéticos de algunos personajes, y de ahí la novela de aventuras, en la que juega un importante papel la práctica deportiva y exploradora del buceo, de la que la autora se confiesa incansable practicante en los más diversos mares desde Grecia a Egipto, desde Croacia a nuestro mar cercano, justamente en Cabo de Palos. Los escenarios subacuáticos, junto a las precisiones técnicas de la mecánica de este deporte, irán convirtiendo en verosímiles los misterios de varias de las tramas en las que se desarrolla este conjunto de relatos entreverados pero solidificados, sin embargo, en una extensa y bien cohesionada novela.

El nexo común de todos los argumentos reside en el hecho histórico del célebre y trágico naufragio del trasatlántico Sirio, en las aguas de Cabo de Palos en 1906, que se convierte en el engarce de las diferentes historias entrecruzadas que conjuntan el argumento general de esta compleja novela, que en determinados espacios se convierte así en novela histórica. Justamente, la combinación de las modalidades clásicas de la novela, que enriquecieron la nuestra de la segunda mitad del siglo XIX, no deja de sentirse en ningún momento. Por eso no puede extrañarnos que, en un momento dado, en la Argentina de los años veinte de hace un siglo surja, en una librería de culto, la edición príncipe en pequeños volúmenes de la gran novela Fortunata y Jacinta de Galdós. No será la única novela evocada a lo largo del relato: ya que de mar de Cartagena hablamos, no está ausente el obligado homenaje al Mar Menor y a una novela también recordada: MM2033 de Milagros López.

Algunos otros ingredientes acentúan aún más su complejidad genérica, porque la novela sentimental, las intrigas amorosas y la pasión erótica, que conducirán inevitablemente hacia ese crimen anunciado en el título, llevarán al relato a su clausura en un tumultuoso final con inesperado propósito de anagnórisis, reunión y reconocimiento de todos los personajes, por lo menos de algunos de ellos, aunque todos y cada uno, en las decenas de páginas precedentes, han establecido su propia realidad argumental caudalosa y concomitante.

El buceo, los viajes, la pasión por la arquitectura y la complejidad de las relaciones humanas conducirán al lector a conocer escenarios internacionales de lo más diverso, y la amenidad constructiva de la novelista no se detiene a la hora de facilitar y mostrar detalles identificativos de tantos lugares revisitados, de tantos encuentros ubicados en espacios conocidos, de tantas sorpresas inesperadas que acentúan, en todos los casos, verosimilitud a una ficción inagotable. Y el amor, todo tipo de amor, campea con sus sorpresas y su misterio sobre todas estas historias, que quedan unidas por este intenso vínculo, como también se relacionaron por el famoso naufragio del Sirio y sus exploraciones submarinas en los tiempos presentes. Porque en esta novela podrá hallar el lector, no se puede evitar sin duda en una novelista actual, un tanto de autobiografismo, como ahora se esfuerzan en demostrar los expertos al establecer las características definidoras de la novela española del siglo XXI, pero también de la poesía y de la dramaturgia.

La autora inventa, pero confirma su verdad aportando experiencias que la han formado como intelectual y la han consagrado como escritora imaginativa e inteligente, que son las notas que mejor definen a Idoia Arbillaga como narradora, tras la escritura de este intenso relato de relatos. Su reto en el momento de construir esta sólida novela ha sido el de crear una verdad literaria. Lograrlo no ha sido nada fácil, pero es su capacidad para unir tramas complejas, en las que habitan personajes peregrinos, la que consigue convencer con las muchas lecciones de complejidad humana que esta novela suministra a fuego lento.