La de José Antonio López (Lorquí, 1973) es una de las grandes voces de la Región. De hecho, su fama es tal que hace tiempo que no es sencillo disfrutarle en directo por aquí, aunque suele visitar a nuestra Sinfónica o dejarse caer por los escenarios de la capital del Segura con algún que otro proyecto operístico. Y, cuando eso ocurre, hay que aprovechar. Por eso fue un ‘palo’ que en marzo del pasado año tuviera que cancelar su actuación prevista para el día 14 de ese mismo mes en el Víctor Villegas, junto con la Orquesta Barroca de Murcia. Una repentina (e inoportuna) «afección de garganta» le impidió actuar «en ‘casa’». Y ha habido que esperar casi un año para poder recuperar aquella producción, en la que tenía (y tiene) previsto interpretar las dos únicas cantatas para barítono solo que escribió Johann Sebastian Bach, las catalogadas como BWV 56 y BWV 82, respectivamente. El programa, que se podrá degustar este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Regional, incluye también la serenata Clori, Dorino e Amore, de Alessandro Scarlatti; la Sinfonía en Do mayor de Domenico Scarlatti, y la Obertura Orlando, HWV 31, de Haendel, que dividirá la actuación del cantante ilorcitano. De todo ello hablamos con él antes de la recuperación de este esperado concierto.

Bueno, ¿cómo está?

Bien, muy bien.

Se lo preguntaba porque..., bueno, este concierto debió tener lugar hace casi un año, pero unas molestias le impidieron cantar.

Sí... Pues todo bien, pero bueno, nosotros –como el resto de los mortales– nunca estamos a salvo de pillar un resfriado [Risas]. La verdad es que fue un poco triste aquello...

Para el público que quería ir fue un ‘palo’, pero supongo que a usted tampoco le gustó lo más mínimo tener que cancelar...

No, obviamente. No te quiero ni decir el infierno que pasé esa semana... Y siento mucho que se tuviera que cancelar, sobre todo por la gente que iba a venir a vernos. Encima es que fue en ‘casa’, y, te lo digo de verdad, creo que fue el primer concierto que he cancelado en mi vida. Pero bueno, supongo que en algún momento tenía que llegar... Por suerte, hemos podido recuperar este concierto y el viernes estaremos en el Villegas.

Por suerte, sí. Porque además, era (y es) un concierto especial. Por varios motivos, pero, para empezar, por lo que usted ya ha comentado: que es en ‘casa’, en la Región. Imagino que es un plus.

Para mí, siempre. Volver a Murcia, ya sea para cantar con la Orquesta Sinfónica de la Región o para hacer algo de ópera, siempre es un inmenso placer: cuando subo al escenario, me encuentro en ‘casa’, rodeado de amigos y haciendo la música que me gusta. No se me ocurre un panorama mejor.

Y otro de los motivos por los que esta actuación es especial es porque va a interpretar las dos únicas cantatas para barítono solo que escribió Johann Sebastian Bach, y que, según nos dicen desde el Villegas, será la primera vez que puedan disfrutarse en vivo en la Región.

Pues, fíjate, eso no lo sabía. Pero si lo dicen ellos, seguro que es cierto. Más que nada porque en el Villegas tienen un muy buen archivo y, sobre todo, muy buena memoria. A veces, me encuentro con cantantes, músicos o directores por Europa que, cuando se enteran de que soy de aquí, me dicen que ellos también han pasado por nuestro Auditorio en algún momento, y cuando he vuelto y he preguntado lo he podido corroborar. Es un lujo.

Como estas dos piezas. ¿Qué me dice de ellas?

Pues que son realmente particulares, en tanto en cuanto son únicas en el repertorio de Bach. Y lo son porque en ellas hace de la voz grave la verdadera protagonista. Aunque..., bueno, ya sabes tú en Bach no hay solistas.

Explíquese.

Cuando interpreto estas piezas, yo me siento como un instrumento más dentro de la orquesta. Sí, tengo las letras y la palabra, y, por tanto, el peso de la historia que se cuenta, pero mi voz solo es un elemento más de ese gran engranaje que escribió el alemán. Pero esto pasa siempre en Bach, ¿eh? Las suyas son composiciones siempre muy orgánicas interpretadas por un todo, que es el conjunto de los músicos. Aún así, es superinteresante estudiar el tratamiento de voz de bajo y barítono en su producción.

El programa incluye, además, obras de Alessandro y Domenico Scarlatti y, entre Bach y Bach, una de Haendel.

Sí. Pero la interpretación de estas quedará a cargo de la orquesta; yo seré un espectador más, y encantadísimo de ello. Aunque tienen un objetivo que es acompañar de alguna manera a estas dos cantatas de Bach que, la verdad, son realmente densas, de veinte minutos de duración cada una.

Por cierto, ¿qué opinión le merece esta formación, la Orquesta Barroca de Murcia?

Pues, para empezar, estoy supercontento de que en Murcia haya una orquesta expresamente barroca, y, por descontado, es un placer trabajar con ellos. De la dirección se va a hacer cargo Eduardo Fenoll, también concertino, y qué te voy a decir de él... No había podido trabajar con ellos hasta ahora, más que un pequeño ensayo el año pasado antes de tener que cancelar, pero, de momento, estoy muy contento.

Esta semana, imagino, tendrán los ensayos generales.

Por supesto. Ya estamos con ello, de hecho: hemos programado dos días de ensayos bastante intensos.

Su registro como cantante es amplio, pero es cierto que la música del barroco ha ocupado un espacio importante a lo largo de su carrera. ¿Es buscado? ¿Qué es lo que le atrae de ella?

Es un periodo de la música muy importante. Es el ‘comienzo’, por así decirlo, del tratamiento vocal, dentro de lo que después va a desembocar en el clasicismo, el romanticismo, etc. Luego hago música de todas las épocas posibles -siempre que mi voz me lo permita-, porque, entre otras cosas, ayuda a ampliar tus registros, como bien dices. Pero bueno, es cierto que con Bach, como te decía, paso de ser un cantante solista a un miembro más dentro del engranaje de la orquesta; una forma distinta de enfocar mi ‘instrumento’ y, por tanto, una motivación.